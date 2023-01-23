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Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным местом

Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным местом

Автор:
23 января 2023 21:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   енот   еноты   животные   истории спасения   история спасения   спасение животных   фото   
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Работник железной дороги заметил на рельсе енота, который не мог двинуться. Оказалось, бедняга примёрз к ледяному рельсу самым важным местом - бубенчиками.

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   енот   еноты   животные   истории спасения   история спасения   спасение животных   фото   
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13  комментариев
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16k
Alex Полчаса назад
Однажды в студеую зимнюю пору , енотик примерз пипиской к забору)))
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19k
Valiko 10 минут назад
куски мохнатых гениталий на рельсах - зрелище жестокое даже для АДка!
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9k
Бритва 21 минуту назад
а мог бы сделать помпончик для шапки.
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43k
Карандаш 24 минуты назад
<<Работник поезда>> - долбаный стыд!!!
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16k
Bill Полчаса назад
Стесняюсь спросить из какого "шланга" поливали теплой водой бедного енота.
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8k
TitaniumAngelSmiht Полчаса назад
ПОДЫШАЛ И СПАС
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17k
Илларион Забродов Полчаса назад
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162
Bolt 43 минуты назад
Как то раз у енота Бори хрен застрял в заборе
приезжала скорая и даже МЧС
Ой всё они достали и подробно сняли
На IPhone спасения процесс.
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6k
Джордж. Вашингтон. 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
Copycat 51 минуту назад
на фото сначала подумал что енот рельсу утащить собрался)
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26k
Вован 55 минут назад
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10k
kaboza Час назад
Респект мужикам, еноту детишек)
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