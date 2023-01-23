Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным местом

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Работник железной дороги заметил на рельсе енота, который не мог двинуться. Оказалось, бедняга примёрз к ледяному рельсу самым важным местом - бубенчиками.
Эта история произошла в американском штате Джорджия, и ещё раз подтверждает, как же иногда животным необходима помощь человека. Работник железной дороги заметил беднягу-енота, который примёрз к холодным рельсам самым причинным местом - и никак не мог двинуться. Бедняга так и сидел там, надеясь на какую-то помощь и боясь двигаться от боли.
Неизвестно, как он оказался в таком положении - видимо, перелазил через рельсу, и из-за холода быстро "прилип" к ледяному металлу. Работник линии, заметив его, успел снять короткое видео, а затем бросился на помощь. С помощью тёплой воды енота и его бубенчики удалось освободить.
"Я вылил немного тёплой воды между его лап, а в это время мой коллега пытался отсоединить его с помощью лопатки. Примерно через пять минут медленной и аккуратной работы, мы его освободили. Енот сразу отпрыгнул и побежал в лес," - рассказал его спаситель, Нил Муллис. Для Нила и его коллеги остаётся загадкой то, как енот умудрился так примёрзнуть к рельсу. Но главное, что он невредим, и наверняка очень благодарен своим спасителям!
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приезжала скорая и даже МЧС
Ой всё они достали и подробно сняли
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