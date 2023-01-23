Работник поезда заметил енота, который примёрз к рельсу причинным местом

"Я вылил немного тёплой воды между его лап, а в это время мой коллега пытался отсоединить его с помощью лопатки. Примерно через пять минут медленной и аккуратной работы, мы его освободили. Енот сразу отпрыгнул и побежал в лес," - рассказал его спаситель, Нил Муллис. Для Нила и его коллеги остаётся загадкой то, как енот умудрился так примёрзнуть к рельсу. Но главное, что он невредим, и наверняка очень благодарен своим спасителям!