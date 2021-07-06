"Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием

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Брачный сезон и размножение ехидн - интересный процесс, который трудно наблюдать в природе. Но недавно жительница австралийского острова Кенгуру засняла его прямо возле своего дома. В ходе этого ритуала, который называют "поезд ехидн", до десяти самцов следуют за самкой по пятам на протяжении шести недель.
Жительница острова Кенгуру по имени Марен Норрис засняла интересный процесс "погони" самцов ехидны за самкой в брачный период. Во время брачного сезона до десяти самцов следуют за самкой в течение шести недель - этот процесс также называют "поездом ехидн". В конце этого пути самка выбирает самого сильного из оставшихся самцов, и спаривается с ним. Женщине удалось заснять четырех самцов, которые смирно шли за самкой через дорогу.
"Поезд ехидн можно увидеть в зимнее время, и крайне редко, потому что они очень застенчивые животные и особо не показываются. Я никогда не видела так много особей вместе. Я наблюдала за ними полчаса, и в итоге два самца из этой очереди сдались, и закончили путь. Самка выберет того, кто дойдет с ней до конца," - говорит женщина.
В поезде может быть задействовано сразу 11 ехидн, но чаще всего встречается от четырех до пяти особей. Этот процесс погони за самкой может длиться более месяца, а может - всего несколько дней. Самцы и самка в это время ходят бок-о-бок, отдыхают и питаются вместе.
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