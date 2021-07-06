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"Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием

"Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием (6 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 19:59
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   ехидна   животные   истории   природа   фото   
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Брачный сезон и размножение ехидн - интересный процесс, который трудно наблюдать в природе. Но недавно жительница австралийского острова Кенгуру засняла его прямо возле своего дома. В ходе этого ритуала, который называют "поезд ехидн", до десяти самцов следуют за самкой по пятам на протяжении шести недель.

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   ехидна   животные   истории   природа   фото   
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35
Dljafishek 2 часа назад
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1k
a_komolow Час назад
A откуда у самки столько сил ходить?
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−87
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Машка! Ну дай!
Не дам!
А мне?!
Я не такая!

Австралийская френдзона
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