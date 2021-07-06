"Поезд ехидн" - интересный ритуал перед спариванием

"Поезд ехидн можно увидеть в зимнее время, и крайне редко, потому что они очень застенчивые животные и особо не показываются. Я никогда не видела так много особей вместе. Я наблюдала за ними полчаса, и в итоге два самца из этой очереди сдались, и закончили путь. Самка выберет того, кто дойдет с ней до конца," - говорит женщина.