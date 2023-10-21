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В желудке человека может раствориться лезвие бритвы. Нашелся бедолага, который решил проверить этот факт на практике

В желудке человека может раствориться лезвие бритвы. Нашелся бедолага, который решил проверить этот факт на практике

Автор:
21 октября 2023 11:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Лезвие бритвы   в мире   желудок   идиот   факты   фото   
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К такому выводу пришли авторы исследовательской статьи, опубликованной в научном журнале Gastrointestinal Endoscopy аж в 2011 году. Но проверить этот факт на практике удалось недавно. И все оказалось куда менее безобидно.

В 2011 году никого - даже подопытных крыс - кушать бритвы никто не заставлял. Ученые просто смоделировали процессы в желудке. Провели опыт с соляной кислотой, которая входит в состав желудочного сока.

Кислоты оцениваются по шкале рН от 0 до 14. Чем ниже значение, тем более кислая среда. Для желудочной кислоты в человеческом организме характерно значение от 1 до 2 рН. Это и послужило основой предположения, что бритвенное лезвие, находясь в желудочной кислоте, полностью растворится в течение двух часов.

Но это в теории. На практике все оказалось иначе. Яшпал Сингх ‒ 26-летний парень из Индии, начитался фактов в интернете и решил помочь науке совершить прорыв и преодолеть теоретический барьер.

Парень разделил на маленькие части 56 бритвенных лезвий, обернул их в пластик и проглотил. О своем смелом поступке он рассказывал товарищам, как вдруг ощутил резкие боли в животе. Яшпала доставили в больницу. Медики сделали мужчине операцию, которая длилась более четырех часов. Им удалось спасти жизнь Яшпалу и удалить из израненного желудка инородные предметы. Оказалось, что желудочный сок переварил пластик, а оголенные лезвия нанесли ранения внутренним органам.

Мужчина выжил и даже не стал инвалидом. Его спасло то, что друзья быстро доставили Яшпала в больницу. А здесь семь опытных врачей быстро извлекли все лезвия и, таким образом, спасли индусу жизнь. Вывод: желудочный сок, действительно, способен переварить даже лезвие бритвы за несколько часов. Только для этого у вас должен быть, буквально - железный желудок.

Ведь за эти несколько часов острый металл с высокой долей вероятности повредит стенки желудка, что приведет к фатальным последствиям.

Более того, за всю историю у медиков накопилось достаточно опыта по похожим ситуациям. Не 56 осколков, конечно, но тоже проглатывание острых предметов. По опыту врачей, чаще всего проблемы начинаются уже на уровне пищевода. Серьезные раны организм получает еще задолго до того, как острое лезвие доберется до желудка.

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Метки: Лезвие бритвы   в мире   желудок   идиот   факты   фото   
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2  комментария
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7k
yahaomsk 38 минут назад
"Его спасло то, что друзья быстро доставили Яшпала в больницу"..... как они смогли? они что, не пели и не танцевали по дороге
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kca-opa 36 минут назад
Вот люди лезвия глотать не боятся, а некоторые девушки... шютка
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