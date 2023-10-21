В желудке человека может раствориться лезвие бритвы. Нашелся бедолага, который решил проверить этот факт на практике

В 2011 году никого - даже подопытных крыс - кушать бритвы никто не заставлял. Ученые просто смоделировали процессы в желудке. Провели опыт с соляной кислотой, которая входит в состав желудочного сока.

Кислоты оцениваются по шкале рН от 0 до 14. Чем ниже значение, тем более кислая среда. Для желудочной кислоты в человеческом организме характерно значение от 1 до 2 рН. Это и послужило основой предположения, что бритвенное лезвие, находясь в желудочной кислоте, полностью растворится в течение двух часов.

Но это в теории. На практике все оказалось иначе. Яшпал Сингх ‒ 26-летний парень из Индии, начитался фактов в интернете и решил помочь науке совершить прорыв и преодолеть теоретический барьер.