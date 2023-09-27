Как американский военный мемориал в Аризоне связан с древними обсерваториями

Если где-то в мире находят монолиты с дырками или камни, выстроенные в каком-то порядке, логика которого непонятна, то чаще всего учёные делают вывод, что это "древняя обсерватория". И что логика в том, что в какой-то день солнце встанет на небе так, что будет светить в нужные дырки и луч света укажет на что-то важное или подскажет, что наступила какая-то важная дата.
Да вы наверняка не раз видели что-то похожее в кино и встречали в литературе. Та же дверь в горе Эрибор, на замочную скважину которой должен показать луч света в День Дурина... В общем, и замысел, и реализация вполне понятны. Эту же идею в своё время воплотили в парке Anthem Community в штате Аризона. Там установили монумент из пяти мраморных "мегалитов" в ряд, в которых вырезаны "окна" на разной высоте.
В определённый момент свет должен пройти ровно через все эти отверстия и попасть на изображение эмблемы "Большая печать", выложенное из мозаики на земле. А мраморные плиты символизируют 5 родов войск США – сухопутные войска, корпус морской пехоты, ВМС, ВВС и береговую охрану.
Как вы догадались, вся композиция посвящена военным – она установлена в честь ветеранов Первой мировой, но сейчас памятная дата касается ветеранов всех военных действий, которые вели и ведут США.
День Ветеранов в США отмечают 11 ноября – именно в этот день, ровно в 11:11 и происходит "чудо". Разумеется, в этот день здесь собирается народ, ставится почётный караул и все ждут заветной минуты.
Обычно пишут, что проектировщики, работавшие над мемориалом, учли все данные по движению Солнца за последние 100 лет... Но, в общем, это не так и сложно. А ещё само событие с освещением "Большой печати" занимает всего 12 секунд.
Немного непонятно только, что происходит, если на небе в это время наблюдаются облака, а солнце, наоборот, не наблюдается.
Но вообще, если "погодные сайты" не врут, то в районе Феникса (где и находится этот парк) большую часть года – малооблачно. Возможно, это и натолкнуло на идеи авторов этого мемориала.
Источник:
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