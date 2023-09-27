Как американский военный мемориал в Аризоне связан с древними обсерваториями

В определённый момент свет должен пройти ровно через все эти отверстия и попасть на изображение эмблемы "Большая печать", выложенное из мозаики на земле. А мраморные плиты символизируют 5 родов войск США – сухопутные войска, корпус морской пехоты, ВМС, ВВС и береговую охрану.

Как вы догадались, вся композиция посвящена военным – она установлена в честь ветеранов Первой мировой, но сейчас памятная дата касается ветеранов всех военных действий, которые вели и ведут США.