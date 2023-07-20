Взрывные контейнеры на вокзалах в Германии

Назначение этих контейнеров предельно простое: чтобы в случае обнаружения подозрительного предмета организовать его безопасную эвакуацию без риска серьезных последствий вследствие возможной детонации.
Терроризм напрягает сейчас всех и везде.
Европа и большинство её стран — не исключение, учитывая сколько там всего происходит за последние годы. То арабы с ножами, то грузовики в толпу, то набившие оскомину «хлопки».
Германия в этом плане не исключение: печальные происшествия с жертвами здесь случаются относительно регулярно.
И при том, что рамок с заборами, как в России, на немецких вокзалах не было и нет, кое-какие меры с целью антитеррора здесь приняты. Одну из таких мер можете видеть на этих фото.
Это специальные взрывные контейнеры, расположенные на многих немецких железнодорожных станциях и в метро.
Назначение этих контейнеров предельно простое: чтобы в случае обнаружения подозрительного предмета организовать его безопасную эвакуацию без риска серьезных последствий вследствие возможной детонации.
Контейнеры очень тяжелые, изготовлены из плотного сплава, имеют толстые стенки. Поэтому способны выдержать довольно серьезную детонацию изнутри без риска разрушения контейнера и поражения окружающих осколками.
Кстати, подобные «устройства», только выглядящие по-другому, можно увидеть и в московском метро. Там их назначение аналогичное.
Источник:
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Антивзрывные, Кеп.