Взрывные контейнеры на вокзалах в Германии

Терроризм напрягает сейчас всех и везде.

Европа и большинство её стран — не исключение, учитывая сколько там всего происходит за последние годы. То арабы с ножами, то грузовики в толпу, то набившие оскомину «хлопки».

Германия в этом плане не исключение: печальные происшествия с жертвами здесь случаются относительно регулярно.

И при том, что рамок с заборами, как в России, на немецких вокзалах не было и нет, кое-какие меры с целью антитеррора здесь приняты. Одну из таких мер можете видеть на этих фото.

Это специальные взрывные контейнеры, расположенные на многих немецких железнодорожных станциях и в метро.