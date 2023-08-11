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Китаянки носят парики из волос умерших предков. Зачем они это делают, и как это выглядит

Китаянки носят парики из волос умерших предков. Зачем они это делают, и как это выглядит

Автор:
11 августа 2023 10:03
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   волосы   интересно   китаянки   люди   парик   факты   фото   
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И сразу же, забегая вперед и предвосхищая возможные вопросы, скажу, что подобная практика, я имею в виду изготовление париков из волос предков, хоть и не является повсеместной в Китае, однако и совсем уж устаревшей ее тоже назвать нельзя.

Подобного рода ремесло является традиционным у женщин народности мяо, проживающих в деревне Шаньцзян, что в 20 километрах от древнего города в китайской провинции Хунань, в деревне Суодзя, городе Люпаньшуй и еще в 12 небольших населенных пунктах Китая, куда, скажем прямо, очень непросто добраться.

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По сути, все они являются своего рода живыми музеями, обитателям которых удалось сохранить традиционный быт и культуру народа мяо практически в своем первозданном виде.

Вообще народность мяо насчитывает порядка 11 млн представителей, проживающих как на территории Китая, так и во Вьетнаме, в Лаосе, в Таиланде и в Мьянме, что самым непосредственным образом сказывается как на их внешнем облике, так и на особенностях жизненного уклада. Представителей мяо из Лаоса или, скажем, из Таиланда можно отличить по диалекту, по цвету женской одежду и длине юбок. А вот народ мяо, проживающий на территории Китая, имеет еще одну яркую отличительную особенность - «чан цзяо».

Чан цзяо представляет собой нечто среднее между париком и огромным головным убором, состоящим из деревянного гребня в виде полумесяца (или рога), закрепленным на затылке, вокруг которого намотаны волосы... но только не свои собственные, а принадлежащие предкам по материнской линии.

Женщины мяо с удивительным усердием на протяжении чуть ли не всей жизни собирают и хранят эти волосы, чтобы в один прекрасный момент смастерить из них причудливый головной убор. Готовое изделие передается от матери к дочери, поэтому многие женщины мяо носят чан цзяо, которые принадлежали еще их прабабушкам. Ну а так как деревянный гребень, вокруг которого, собственно, и плетется парик, по своему виду очень напоминает рог, то и саму народность частенько называют «длиннорогими мяо».

Историки полагают, что традиция плести головные уборы из волос предков, появилась у китайских мяо довольно давно. По сути, эта та самая древняя традиция, которую народу мяо удалось сохранить и донести до современного обывателя практически неизменной. Разница заключается лишь в том, что изначально она была связана исключительно с коровами, которые для мяо считались священными животными. Поэтому при изготовлении головных уборов частенько использовались коровьи волоски, взятые из хвоста или загривка.

Однако основу чан цзяо все равно составляли волосы предков. Женщины народа мяо никогда не выбрасывали волосы, оставшиеся в расческе, а бережно собирали их и хранили, чтобы однажды пустить в дело. Также в них нередко добавлялись и собственные волосы, однако это делалось на усмотрение мастерицы.

Одно время парики или головные уборы (выбирайте сами) из волос предков являлись элементов ежедневного туалета китайских женщин. Они просыпались задолго до рассвета, чтобы, как следует, закрепив сие изделие на голове (а сделать это было ой как непросто), успеть сходить к реке и принести воды, пока не проснулись мужчины.

Помимо того, что эти парики были очень неудобными, они к тому же еще имели и приличный вес – 3 и более килограмм. Поэтому девушки, носившие их с утра до позднего вечера, имели очень крепкие мышцы шеи. Одно время эти парики носили и мужчины, но в какой-то момент выяснилось, что представителям сильного пола слишком тяжело следовать этой традиции, поэтому от ношения париков они отказались, оставив эту прерогативу женщинам.

В дальнейшем из разряда повседневных аксессуаров парики из волос предков превратились в элементы исключительно праздничного гардероба, и женщины надевали их исключительно по особым случаям: например, на свадьбы или похороны. Кроме того, ношение подобных париков для женщин народа мяо имело огромный смысл с точки зрения символизма и веры. Надевая головной убор, созданный из волос предков, женщины мяо отдавали дань памяти ушедшим родным и, тем самым, подчеркивали, что они никогда не будут забыты.

Надо сказать, что ритуалы, посвященные почитанию предков, существуют во многих культурах, однако изготовление головных уборов из их волос – это прям что-то оригинальное! Неудивительно, что подобная традиция мяо даже сегодня привлекает в отдаленные китайские деревушки толпы туристов, желающих своими глазами увидеть не только готовые парики, но и, конечно же, сам процесс их изготовления.

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Метки: в мире   волосы   интересно   китаянки   люди   парик   факты   фото   
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