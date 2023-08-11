Китаянки носят парики из волос умерших предков. Зачем они это делают, и как это выглядит

Женщины мяо с удивительным усердием на протяжении чуть ли не всей жизни собирают и хранят эти волосы, чтобы в один прекрасный момент смастерить из них причудливый головной убор. Готовое изделие передается от матери к дочери, поэтому многие женщины мяо носят чан цзяо, которые принадлежали еще их прабабушкам. Ну а так как деревянный гребень, вокруг которого, собственно, и плетется парик, по своему виду очень напоминает рог, то и саму народность частенько называют «длиннорогими мяо».