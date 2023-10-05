Зачем в польском городе построили здания в виде волн, где царит свой микроклимат

Некоторые «фаловьецы» напоминают целый городок. Например, самое большое здание в длину 860 метров: оно насчитывает почти 1800 квартир, в которых проживет шесть тысяч арендаторов. Здание настолько большое, что вдоль него находится 3 автобусных остановки, а сам дом имеет не один адрес, а целых четыре. Здесь даже образуется свой особый микроклимат: дело в том, что такое огромное сооружение влияет на движение воздуха. Так, в его северной части холоднее, здесь даже дольше не сходит снег. В южной части совершенно наоборот: температура тут всегда выше, а трава и деревья высыхают гораздо быстрее.