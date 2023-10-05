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Зачем в польском городе построили здания в виде волн, где царит свой микроклимат

Зачем в польском городе построили здания в виде волн, где царит свой микроклимат

Автор:
05 октября 2023 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Польша   в мире   дома   здания в виде волн   недвижимость   факты   фото   
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Как гигантские временные панельки стали любимым жильем в Гданьске.

Несколько гигантов поскромнее много лет назад поселились в Гданьске, приморском городке Польши. Они выделяются на фоне городского ландшафта: панельные здания необычной волновой формы напоминают огромную стену, которая отделяет жилые кварталы друг от друга.

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Местные жители называют эти здания «фаловьец». С польского слово «fala» переводится как «волна», а «falowiec» — волны. Всего таких зданий в Гданьске восемь, и когда-то они строились как временные дома, чтобы решить проблему нехватки жилья. Стройка домов-волн пришлась на 1960-1970-е годы, и по идее жители из них должны были переехать. Однако «фаловьецы» до сих пор пользуются популярностью у арендаторов.

Некоторые «фаловьецы» напоминают целый городок. Например, самое большое здание в длину 860 метров: оно насчитывает почти 1800 квартир, в которых проживет шесть тысяч арендаторов. Здание настолько большое, что вдоль него находится 3 автобусных остановки, а сам дом имеет не один адрес, а целых четыре. Здесь даже образуется свой особый микроклимат: дело в том, что такое огромное сооружение влияет на движение воздуха. Так, в его северной части холоднее, здесь даже дольше не сходит снег. В южной части совершенно наоборот: температура тут всегда выше, а трава и деревья высыхают гораздо быстрее.

Такие огромные дома было непросто заселить. Жильцы въезжали поэтапно: пока заселялся один блок, второй только достраивался. Долгие годы территория вокруг напоминала стройку: горы песка, раствор бетона и ни одного намека на тротуары и зеленые насаждения.

Однако все это давно позади, и, несмотря на то, что «фаловьецы» — старые здания, они продолжают пользоваться спросом. Дело в том, что они построены в хорошем районе, а из окон верхних этажей даже видно море.

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Метки: Польша   в мире   дома   здания в виде волн   недвижимость   факты   фото   
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1  комментарий
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Татьяна Юсова 20 минут назад
Нет ничего более постоянного, чем временное.
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