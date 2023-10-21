Обыкновенная щиповка: маленькая рыбка устроила генетический хаос

Но на этом генетическая катавасия не заканчивается. Иногда гиногенез сбоит, и генетический материал самца таки объединяется с генами самки. В итоге рождается рыбка с четверным набором хромосом! К счастью для генетиков, чьи мозги и так перегружены настолько сложной системой, тетраплоидные гибриды размножаться не могут. Их организмы просто не производят половых клеток.

В чём биологическое значение таких извращений — непонятно. Притом количество триплоидных щитовок может достигать 80% от общей популяции рыбок!