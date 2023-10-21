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Обыкновенная щиповка: маленькая рыбка устроила генетический хаос

Обыкновенная щиповка: маленькая рыбка устроила генетический хаос

Автор:
21 октября 2023 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Обыкновенная щиповка   енетический хаос   маленькая рыбка   природа   рыба   удивительно   факты   фото   
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Щиповки обитают почти исключительно в водоёмах с песчаным дном, ведь всю свою стратегию выживания они строят от песка. Днём эти рыбки зарываются в него по самые жабры.

Благо, когда в тебе не больше 11 сантиметров длины, сделать это несложно. Песчаные прятки — их единственный способ самозащиты. Двузубые подглазные шипики не в счёт, они способны защитить лишь от рыб аналогичного размера.

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Ну а когда наступает ночь, и озеро засыпает, микрорыбка выбирается из убежища на добычу пропитания. Чтобы набрать необходимое количество калорий, шиповка заглатывает песок и просеивает его через жабры. Крупные кусочки органики: падаль, личинки насекомых и черви — проглатываются. Это тяжёлая работа. Чтобы наесться, щиповке может понадобиться вся ночь!

И при такой безрадостной жизни они ещё и умудряются размножаться! В брачный период, длина и время которого зависит от региона обитания, самцы вытанцовывают перед самками. Если даме пришлись по вкусу хореографические выверты, она соблаговолит отложить до 300 икринок, а самец оплодотворит их. Всего дамочка может сделать 3 кладки за сезон. У каждой порции мальков будет собственный папа, что положительно сказывается на генетическом разнообразии популяции.

Это распространённый вариант размножения для маленьких рыбок, за одним исключением. Самцы щиповок крайне любвеобильны. Они не парятся о видовой принадлежности благоверных и подкатывают молоки к представительницам близкородственных видов. И дети от этого союза получаются... странными.

Обычные животные, вроде нас с вами, имеют двойной набор хромосом, половина которого досталась нам от папы, а половина — от мамы. Но при гибридизации близкородственных щиповок у них рождаются самки с тройным набором хромосом — триплоидные животные.

Чисто внешне такие рыбки — те же самые обыкновенные щиповки. Разницу может выделить лишь намётанный глаз ихтиолога. А вот внутри есть определённые различия. Например, размер эритроцитов, красных клеток крови, у этих рыб на треть больше, чем у нормальных. К тому же они более выносливые, живучие и плодовитые. И способны к клонированию. Но с нюансом.

Все триплоидные щиповки — самки, а из-за тройного набора хромосом их икра в состоянии развиваться самостоятельно. Но чтобы запустить развитие эмбриона, необходим толчок извне — слияние со сперматозоидом. Настоящего оплодотворения не происходит, генетический материал самца уничтожается, а дочка получается полным клоном матери. Такой способ размножения называется гиногенезом.

Но на этом генетическая катавасия не заканчивается. Иногда гиногенез сбоит, и генетический материал самца таки объединяется с генами самки. В итоге рождается рыбка с четверным набором хромосом! К счастью для генетиков, чьи мозги и так перегружены настолько сложной системой, тетраплоидные гибриды размножаться не могут. Их организмы просто не производят половых клеток.

В чём биологическое значение таких извращений — непонятно. Притом количество триплоидных щитовок может достигать 80% от общей популяции рыбок!

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Метки: Обыкновенная щиповка   енетический хаос   маленькая рыбка   природа   рыба   удивительно   факты   фото   
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640
Шурман 41 минуту назад
Сына питомец одобряет :)
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12k
ron 16 минут назад
спасибо за статью, очень интересно.
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10k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Прекрасная наживка "на живца". Окунь, судак не проплывут мимо. В детстве, бывало, наловим их из-под ног, когда купаемся, и тут же рядом поставим поплавочную удочку с такой наживкой. Крупный окунь не заставляет себя ждать, несмотря на шум и барахтанье в реке.
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