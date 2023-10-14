Китайский веслонос: уникальный вид огромных азиатских рыб

Но ты со стойкостью и спокойствием шаолиньского монаха переживаешь творящееся вокруг безобразие. Пока не появляется человек и полностью сводит твои усилия на нет. Примерно такую историю рассказал бы вам китайский веслонос. Если бы не вымер.

Китайский веслонос, или псефур — это один из двух видов рыб семейства веслоносовые, отряда осетрообразные. Этот отряд известен тем, что появился ещё в юрском периоде. А первые находки рыб, принадлежащие к «носатому» семейству, известны из отложений раннего мела Китая, возрастом 120 млн лет. Предки же современных веслоносов — американского и китайского, разделились около 70 млн лет назад. И с тех пор прекрасно себя чувствовали на разных концах планеты.