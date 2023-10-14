Китайский веслонос: уникальный вид огромных азиатских рыб

Быть рыбой — занятие не из простых. Особенно, если ты относишься к одной из древнейших групп, живущих на планете. Вся твоя жизнь — сплошная борьба. Сначала миллионы лет эволюции, затем появление конкурентов. Далее глобальные изменения и массовые вымирания.
Но ты со стойкостью и спокойствием шаолиньского монаха переживаешь творящееся вокруг безобразие. Пока не появляется человек и полностью сводит твои усилия на нет. Примерно такую историю рассказал бы вам китайский веслонос. Если бы не вымер.
Китайский веслонос, или псефур — это один из двух видов рыб семейства веслоносовые, отряда осетрообразные. Этот отряд известен тем, что появился ещё в юрском периоде. А первые находки рыб, принадлежащие к «носатому» семейству, известны из отложений раннего мела Китая, возрастом 120 млн лет. Предки же современных веслоносов — американского и китайского, разделились около 70 млн лет назад. И с тех пор прекрасно себя чувствовали на разных концах планеты.
На первый взгляд, выглядел псефур не очень-то экстравагантно. Длинное светло-серое тело, махонькие глазки и уплощенное, вытянутое рыло — рострум. Собственно, именно из-за него веслоносы получили своё название. На нём располагались Ампулы Лоренцини — специальный орган чувств, отвечающий за электрорецепцию. Он помогал улавливать электрические поля, которые исходят от всех живых существ. Так веслонос искал добычу. Своих жертв рыб мощно засасывал. Никаких непристойностей, чистая физиология! Мощный рот веслоноса резко выдвигался вперед и создавал вакуум, в который и попадала мелкая рыбешка.
Свой непримечательный облик китайский веслонос компенсировал размерами. Рыбец мог вымахать в длину более 3 метров и весил около 300 кг. Имеются сведения, что встречались отдельные носатые персоны длиной до 7 метров. Но, увы, сейчас найти подтверждение этим данным невозможно за неимением самих веслоносов. Однако даже при самых малых габаритах, псефур был одной из самых крупных пресноводных рыб планеты.
Китайский веслонос когда-то обитал в нижних течениях рек Янцзы и Хуанхэ. Иногда мог проводить время в солёных прибрежных водах. Но всё менялось с наступлением нереста, в марте — апреле. Дело в том, что, как и многие другие осетрообразные, веслонос был проходной рыбой. Это означает, что для размножения нужно совершить путешествие по речной системе, заплывая в притоки. К началу сезона любви взрослые рыбы собирались в косяки и дружно мигрировали на сотни километров вверх по течению.
Поднявшись в места нереста, носатики активно занимались приумножением своего рода. Одна рыба-мать могла отметать более 100 тысяч икринок диаметром 2-3 мм. Но что происходило дальше — тайна покрытая мраком. Молодь, вероятно, после вылупления постепенно спускалась обратно по реке. Если малютке-веслоносу везло, то он мог прожить долгую жизнь длиной около 50 лет.
И всё было хорошо, пока в жизни веслоносого гиганта не появились люди. Для начала сапиенсы обогатили своё меню блюдами из мяса и икры рыбин, промышляя активным выловом на протяжении нескольких веков. Но критическим ударом оказался рост потребности человеков в электричестве. Чтобы эту потребность закрыть, к концу XX века двуногие отстроили себе гидроэлектростанцию. ГЭС, расположенная в главном русле реки, была спроектирована без лестниц или каналов для миграций рыб. Это полностью отрезало псефуров от тех немногочисленных нерестилищ, что у них были. Затем людям потребовалось построить другую ГЭС... И хоть в пылу битвы за светлое человеческое будущее учёные успели понять, что у веслоносов проблемы, но осознать масштаб катастрофы они смогли далеко не сразу.
И когда начались попытки что-то изменить, было уже поздно. Начиная с 1982 г. учёные пытались отслеживать малочисленную популяцию рыб в природе. Веслоносов экстренно взяли под охрану и выловили несколько носатиков для содержания в неволе. Увы, в искусственный среде псефуры долго не жили. А находить новых особей с каждым разом удавалось всё труднее и труднее. В 2006 — 2008 годах была предпринята последняя попытка выловить хоть каких-то представителей этого вида. Но больше ни один китайский веслонос не попался в ловушки и сети учёных. И спустя 16 лет вид был признан официально исчезнувшим с лица Земли.
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