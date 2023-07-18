Крупная хищная черепаха: лицо бабушки и повадки чудовища

Мата-мата, она же бахромчатая черепаха — коренная жительница речных систем севера Южной Америки. Средний размер тортиллы — полметра, но рекордсмены вырастали до 95 сантиметров в длину. И это только панцирь!
Но, несмотря на внушительные габариты, вы вряд ли её заметите. Рептилия пожертвовала внешней привлекательностью, чтобы стать настоящей ниндзя-черепашкой.
Она не владеет нунчаками или катаной, не носит пафосных имен художников эпохи возрождения и в целом выглядит крайне непривлекательно, если не сказать отталкивающе. Плоская широкая голова превратилась в треугольник, а нос — в хобот. Такая форма головы позволяет рептилии днями проводить в воде, не вылезая из неё. Просто вытянул голову, заглотнул живительного кислорода и дальше притворяешься корягой в мутном водоёме.
Но самая примечательная черта — это фестончатая «бахрома», покрывающая её голову и шею. За неё мату-мату и назвали бахромчатой. Кожные выросты у черепахи не от старости и даже не от того, что она слишком долго просидела в воде. Это мультифункциональный инструмент. Выросты отлично маскируют шею и голову маты-маты под очередной элемент подводного ландшафта. В частности, под листья растения моко-моко. Они же стали для черепахи вторым зрением — отростки на шее очень чувствительны к колебаниям. В мутной воде это особенно актуально.
Все эти приспособления необходимы мате-мате, чтобы найти добычу. Не смотрите, что морда черепахи похожа на лицо доброй улыбчивой бабушки. Поход к такой пенсионерке закончится как в сказке про Красную Шапочку!
Диета черепашки состоит исключительно из рыбы и мяса. Чтобы отобедать, мата-мата закапывается в ил и ждёт. Потоки воды медленно раскачивают её бахромчатые выросты, зазывая мелкую рыбешку, ракообразных и других не самых интеллектуальных существ на обед. Но стоит жертве оказаться вблизи затаившегося хищника, как черепаха тут же открывает пасть во всю ширину и сосёт!
Челюсти у маты-маты слабые. И это мягко сказано. Она не умеет ни жевать, ни кусать. Всю ответственность за свою сытость черепаха возложила на физику — и не прогадала. Резко открывая огромный рот, рептилия создаёт воронку, которая мгновенно засасывает добычу прямиком в горло черепахи. На всё про всё уходит одна пятидесятая секунды! Попасть в смертоносный пылесос могут даже птенцы и мелкие наземные млекопитающие.
Почувствовав в пасти добычу, мата-мата постепенно выпускает воду, которую она заглотила. Жертва погибает от удушья. Все этапы обработки пищи, в том числе и определение вкуса, происходят у рептилии прямо в желудке.
Нестандартная внешность маты-маты оказалась довольно привлекательной для террариумистов и зоопарков. Черепаха хорошо переносит неволю — она и в природе-то особо никуда не передвигается. Но вот условия, в которых рептилии будет хорошо — крайне непростые. Мате-мате жизненно необходимы высокие температуры как воды, так и воздуха. Если показатели падают ниже +24 градусов, рептилия перестаёт есть и может погибнуть от голода. Ещё одна загвоздка — питание. Рацион домашней черепахи должен состоять исключительно из живой рыбы. Если попытаться накормить черепаху мертвечиной, она просто отрыгнет её обратно.
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