Крупная хищная черепаха: лицо бабушки и повадки чудовища

Но самая примечательная черта — это фестончатая «бахрома», покрывающая её голову и шею. За неё мату-мату и назвали бахромчатой. Кожные выросты у черепахи не от старости и даже не от того, что она слишком долго просидела в воде. Это мультифункциональный инструмент. Выросты отлично маскируют шею и голову маты-маты под очередной элемент подводного ландшафта. В частности, под листья растения моко-моко. Они же стали для черепахи вторым зрением — отростки на шее очень чувствительны к колебаниям. В мутной воде это особенно актуально.