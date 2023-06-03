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Рыба-луна: шансы выжить меньше 1%

Рыба-луна: шансы выжить меньше 1%

Автор:
03 июня 2023 11:33
Сообщество : Животные
Метки: интересно   природа   рыба   рыба-луна   факты   фото   
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Рыба-луна удивительна. В её жизни столько опасностей, сколько не снилось большинству видов животных на планете.

Кажется, будто даже бактерии, погибающие от любого изменения окружающей среды, имеют больше шансов на выживание, чем рыба-луна!


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Как и у других рыб, жизнь рыбы-луны начинается с вылупления из икринки. Новорождённый малёк размером с песчинку: в нём 2,5 миллиметра длины и меньше грамма веса. Его могут съесть вообще все. У юной рыбы-луны нет ни яда, ни нормальных плавников, чтобы сбежать. Единственная сомнительная защита похожего на овал детёныша — несколько шипов, торчащих во все стороны.

Я родился! И шансы на моё выживание меньше 1%.

На этом этапе жизни рыбы-луны гибнут миллионами. Малышу нужно обладать огромным везением, чтобы просто выжить. Одно хорошо — раздобыть пищу ему не сложно. Рыбка таких размеров может кушать и планктон.

Маленькие луны похожи на рыбу-фугу. И это неудивительно – они родственники. Рыба-луна относится к отряду иглобрюхообразные, к которым относятся иглобрюхие и рыбы-ежи.

Малек кушает в три горла и округляется чрезвычайно быстро. Вскоре одного планктона рыбе-луне становится мало, и она переходит на добычу покрупнее: мальки, креветки и водоросли. Самой луноликой тоже начинают интересоваться хищники крупнее, быстрее и умнее. Сотни тысяч рыб погибнут на этом этапе. Но те, кто выживет, лишатся своих шипов и приобретут самые странные плавники на планете.

Уже не малыш, но подросток!

У этих рыб нет ни хвоста, ни хвостовых плавников. Их роль выполняют спинной и анальный плавник, которые срослись в единую лопасть сзади. А перемещение осуществляется за счёт движения брюшных плавников, один из которых переполз на спину. Самое странное — эта наркомания работает. Крейсерская скорость взрослой рыбы аж 4 км/ч. А за день она проплывает до 26 км! Напомните, сколько километров за сегодня прошли вы?

Ну разве не красотка?

Если рыбе-луне удалось пережить все опасности, она превратится в морской блинчик. Полностью откажется от плавания и будет плыть по течению, лишь изредка корректируя траекторию своего маршрута. И такая тактика работает: за 15 месяцев наблюдений рыба-луна весом в 26 кило увеличила свою массу в 15 раз. Она стала весить 399 килограмм! И это не предел. В дикой природе встречаются рыбки весом до 1,5 тонн.

А это рыбка-рекордсмен, пойманная в 1910 году. Она весила 1,600 килограмм!

Как же такой гигантский аморфный мясной блин не едят? О, ещё как едят! Большая часть хищников не в силах скушать такую махину — она им не по зубам. Прочная шкура усилена хрящевой прослойкой толщиной в несколько сантиметров. Но акулы, касатки и морские котики с радостью отцапают от рыбы-луны кусочек. Причем в прямом смысле: хищники часто отгрызают кусок мяса и уплывают, позволяя живым остаткам дрейфовать дальше.

Если хищник и пытается попробовать на зуб гигантский блинчик, то старается кусать в районе не такого плотного «хвоста».

Ещё один бич — паразиты. С одной взрослой рыбы-луны можно снять до 40 видов вредителей — от грибков до ракообразных. Чтобы спастись от этой орды, блинчики регулярно заплывают на техосмотр в коралловые рифы. Местные рыбы-чистильщики всегда рады помочь избавиться от лишних сожителей.

Неужели я такая невкусная? Откусил и бросил...

Ещё один способ избавиться от паразитов — выбраться на поверхность. Именно в этом положении рыба-луна чаще всего попадается людям на глаза. Для луноликого блинчика это такой сон-час. У поверхности рыба набирается сил, прогревается и параллельно избавляется от паразитов. Морские птицы садятся прямо на тело и склёвывают всякую бяку, как с гигантской тарелки!

— Приветствуем в нашем ресторане! Сегодня в меню на выбор три вида членистоногих с левого бока и семь видов червей с правого бока.

Но даже так сотни особей погибают от паразитов и хищников. Или запутываются в сетях. Медлительные и несообразительные рыбы не имеют и призрачного шанса спастись от человеческой промысловой ловли. Но те, кто преодолеют эти испытания, отыграются за погибших с лихвой. За один заход самка рыбы-луны откладывает до 300 миллионов икринок! А за всю жизнь она может стать матерью 3 миллиардов маленьких лун! В номинации «Самая многодетная мать» — луна-рыба берет первенство.

Из-за необычной внешности и позы ученые долгое время считали, что рыба-луна это единый планктонный организм, а не рыба.

Закон больших чисел гарантирует, что хотя бы парочка из миллионов мальков выживет. Они станут тяжелее в 6 миллионов раз и дадут начало новому поколению слабых, медлительных, но невероятно активно плодящихся рыб-лун!

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Метки: интересно   природа   рыба   рыба-луна   факты   фото   
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2  комментария
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Горец Ю 11 минут назад
В школе, 45 лет тому назад, делал доклад об этой рыбе. Вспомнил молодость, спасибо.
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Augustus19 5 минут назад
Текст - просто УЖОС!!! Какой-то корявый перевод с инглиша...
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Anarasius

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