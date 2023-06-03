Рыба-луна: шансы выжить меньше 1%

Маленькие луны похожи на рыбу-фугу. И это неудивительно – они родственники. Рыба-луна относится к отряду иглобрюхообразные, к которым относятся иглобрюхие и рыбы-ежи.

Малек кушает в три горла и округляется чрезвычайно быстро. Вскоре одного планктона рыбе-луне становится мало, и она переходит на добычу покрупнее: мальки, креветки и водоросли. Самой луноликой тоже начинают интересоваться хищники крупнее, быстрее и умнее. Сотни тысяч рыб погибнут на этом этапе. Но те, кто выживет, лишатся своих шипов и приобретут самые странные плавники на планете.