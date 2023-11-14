Тиктаалик: рыба с лёгкими, шеей и почти настоящими конечностями

Чтобы выжить здесь, тиктаалики сильно изменились. Проблему недостатка кислорода они решили гениально: обзавелись лёгкими. Правда, чтобы дышать полной грудью, рыбам пришлось отказаться от ажурных и лёгких рёбер в пользу более прочных костей, на которых нашлось место для прикрепления межрёберных мышц. Ведь без них дышать не могут ни тиктаалики, ни мы с вами.