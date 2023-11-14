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Тиктаалик: рыба с лёгкими, шеей и почти настоящими конечностями

Тиктаалик: рыба с лёгкими, шеей и почти настоящими конечностями

Автор:
14 ноября 2023 13:41
Сообщество : Животные
Метки: Тиктаалик   животные   природа   рыба   удивительно   факты   фото   
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Тиктаалик — странная рыба. Настолько странная, что и рыбу-то в ней узнать непросто. Каждый раз, когда я смотрю на это животное, задумываюсь: а не мой ли это предок?

Учёные говорят: возможно, но не факт. Тиктаалик может быть как нашим предком, так и двоюродным-троюродным дедом. Однозначно понять сложно, ведь тиктаалики возникли 385 миллионов лет назад. И хоть мы не можем однозначно проследить родословную, мы точно понимаем, почему они выглядели как плод любви амфибии с рыбой.

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Наших героев обнаружили в Северной Канаде. В девонском периоде она находилась почти на экваторе. В те времена местные равнины представляли что-то среднее между речными долинами, болотами и густыми тропическими лесами. Гниющие листья поглощали из воды кислород, завалы мёртвых древовидных папоротников и плаунов создавали запруды и плотины. Обилие дармовой органики привлекало сюда массу животных всех типов строения.

Чтобы выжить здесь, тиктаалики сильно изменились. Проблему недостатка кислорода они решили гениально: обзавелись лёгкими. Правда, чтобы дышать полной грудью, рыбам пришлось отказаться от ажурных и лёгких рёбер в пользу более прочных костей, на которых нашлось место для прикрепления межрёберных мышц. Ведь без них дышать не могут ни тиктаалики, ни мы с вами.

Задачу передвижения в трудной местности они решили не менее радикально: превратили плавники в конечности! Грудные плавники дополнительно усилились прочными костями и обзавелись лучезапястными суставами. У современных четвероногих они отвечают за движения кистей. Задние недолапки тоже поменялись: они стали длиннее и прикрепились к цельному тазу, который у обычных рыб не встречается.

Такие модификации плавников обеспечили их крепкой мускулатурой и большим количеством степеней свободы. Тиктаалик мог раздвигать водоросли и отталкиваться от затонувших деревьев! А современные математические модели показывают, что он мог даже переползать из одного водоёма в другой.

Но мелководья рыбина покидала нечасто. Обычно она залегала на дне мутной речушки и медленно покачивала треугольной головой на короткой шее, словно крокодил какой-нибудь. Древняя недоамфибия выжидала неосторожную добычу и скрывалась от взглядов опасных хищников. Впрочем, врагов у неё было немного. Гиганта длиной в 2,7 метра так просто не слопаешь.

Тиктаалик исчезает из палеонтологической летописи примерно 370 миллионов лет назад. Но вот вымер ли он? Может быть, его потомки летают в небесах, скачут по полям и смотрят дурацкие передачи по телевизору?

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Метки: Тиктаалик   животные   природа   рыба   удивительно   факты   фото   
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4k
Владимир Час назад
симпатяга!
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35k
koleos72 Полчаса назад
На Буншу нашего похож!
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