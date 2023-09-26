Гигантский австралийский трубач: как живут крупнейшие в мире улитки весом 18 кг

Об их брачных ритуалах пока ничего неизвестно. Но как станет — мы вам первыми расскажем. Что мы знаем, так это то, что мамки-улитки откладывают яйца в песок. Из них через какое-то время вылупятся целый оркестр полноценных микро-трубачей. Это, кстати, важная особенность. У большинства морских улиток из яиц вылупляются личинки. Они бороздят просторы океана в поисках незаселённых мест, где оседают, и только тогда вступают в стадию взросления. Улитята-трубачи же не особо далеко отползают от места рождения и всю жизнь — а это, на секунду, примерно 60 лет — проводят в его окрестностях.