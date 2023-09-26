Гигантский австралийский трубач: как живут крупнейшие в мире улитки весом 18 кг

Несмотря на название статьи, речь пойдёт не о сантехнике и даже не о музыканте, а о 18-килограммовой улитке, длина раковины которой составляет 90 сантиметров! С такими габаритами не удивительно, что эта махина носит статус самого большого брюхоногого моллюска в мире. Прошу любить и жаловать — гигантский австралийский трубач!
Проживает австралийский трубач в прибрежных водах севера Австралии, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи. Улитка эта довольно популярна среди любителей-романтиков, коллекционирующих ракушки.
Трубач был известен ещё в 17 веке. Однако в научной среде особого интереса он почему-то не вызвал. То ли потому, что улитка предпочитает скрываться, то ли из-за того, что первое упоминание об австралийском трубаче пришлось на тот же год, что и более хайповый инфоповод. Так уж совпало, что в 1681 году вышла одна из первых книг, посвящённая морским раковинам, в которой содержался обзор на трубача. И тогда же была убита последняя птица (не пицца) додо.
И всё же некоторые учёные смогли раздобыть для человечества крохи информации о том, чем живёт и как питается эта улитища. Прежде всего, австралийский трубач предпочитает песчаное морское дно и, как все улитки, вообще никуда не торопится. Потому и прописался он на небольшой глубине, дальше 30 метров вниз не заплывает.
Но животина родом из Австралии не бывает без подвоха. Гигантский австралийский трубач, несмотря на медлительность и солидные габариты, — хищник. А добыча его — морские черви из рода Полихет. Это вам не обычный дождевой червячок — существа достигают до метра в длину.
Более того, у полихет, как и у улиток, есть домики — известковые трубочки из которых вылезает лишь голова. Как же такого поймать? Хоботом! Рот улитки растягивается на 25 сантиметров, им-то гигантский моллюск и цепляет юрких червяков. Когда базовые потребности удовлетворены, у трубачей настаёт время любви.
Об их брачных ритуалах пока ничего неизвестно. Но как станет — мы вам первыми расскажем. Что мы знаем, так это то, что мамки-улитки откладывают яйца в песок. Из них через какое-то время вылупятся целый оркестр полноценных микро-трубачей. Это, кстати, важная особенность. У большинства морских улиток из яиц вылупляются личинки. Они бороздят просторы океана в поисках незаселённых мест, где оседают, и только тогда вступают в стадию взросления. Улитята-трубачи же не особо далеко отползают от места рождения и всю жизнь — а это, на секунду, примерно 60 лет — проводят в его окрестностях.
Точным подсчётом гигантских австралийских трубачей тоже никто ещё не занимался. Но даже сейчас известно, что их довольно мало. Местные жители регионов, где живут улитки, охотно вылавливают их и используют в хозяйстве. Самое банальное — зажаривают с чесночком. Иногда используют мясо в качестве наживки на рыбалке. Раковины же коллекционируют по всему миру. Информации о том, где и за сколько купить домик гигантской улитки куда больше, чем о самом виде.
А вот что интересно, так это традиции племён Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии, где раковины трубачей используются в качестве вёдер для воды. Коренные же австралийцы придумали использовать их для изготовления статусных украшений для носа. Булавки из раковин имеют право носить только мужчины, в то время как женщины для этих целей используют пучки травы.
Источник:
- Жук-бомбардир: атакует врага взрывным потоком кипятка
- 15 самых невероятных животных долгожителей
- Паразит, контролирующий разум
- Танк, да и только: вымершие коротконогие гиганты размером с автомобиль
- Терминатор-пофигист: 10 интересных фактов про медоеда
Если нет, то не говорите им.