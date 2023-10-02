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Протей: этот «призрак» глубоких пещер живёт столетие и может не есть 10 лет

Протей: этот «призрак» глубоких пещер живёт столетие и может не есть 10 лет

Автор:
02 октября 2023 10:48
Сообщество : Животные
Метки: Протей   животные   природа   удивительно   факты   фото   
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С какой животиной сравнивают ценителей домашнего уюта, что выползают на улицу только за продуктами? Правильно, с сычом. Но это критическая ошибка, ведь есть зверь более подходящий. Протей настолько засиделся в четырех каменных стенах, что потерял зрение и совершенно выцвел!

Что это вообще за странная сосиска с бахромой и лапками? Это саламандра. То бишь — хвостатая амфибия. Но в отличие от других своих родственников, протей навсегда решил отказаться от свежего воздуха и солнечного света. И вот что из этого получилось.

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Обесцвеченная амфибия не выползает из затопленных пещер Восточной Европы. Протея можно было бы понять, если бы в пещерах было комфортно, но там же всё не так. Света нет, холодно (8-10 градусов круглый год), ещё и пропитание фиг раздобудешь. Но эксцентричную саламандру трудности не пугают, а наоборот — закаляют.

Для ориентирования в темноте животина обменяла зрение на улучшение других чувств: глаза заросли кожей и различают лишь освещенность. Зато нюх, слух и чувствительность к электрическим полям у амфибии гораздо острее.

Помимо глаз, протей отказался и от наземного образа жизни, за что поплатился наличием мелких, почти бесполезных культяпок. Для заплывов животина выбрала технику плавания для безногих — виляй телом как угорь и плыви вперед.

Но протей и этим не занимается, ведь можно продуктивно давить лежанского на дне, не подавая признаков жизни. Амфибии настолько не любят телодвижения, что учёные сначала провели исследования, а затем вернулись через 7 лет и нашли тех же протеев на тех же самых местах! Одна особь лежала прямо на том же самом булыжнике!

Детей протеи делают также медленно, как и всё остальное. Половой зрелости саламандры достигают в 15 лет. А взрослые особи откладывают 35 яиц каждые 12,5 лет. Вот кто о выживании не парится от слова совсем!

Если человеческое энергосбережение на диване можно объяснить ленью, то протейское возлежание на камнях — суровая необходимость. В тёмных пещерах практически нет других обитателей. Можно успеть откинуть жабры от голода, но так и не дождаться добычу. Поэтому, когда удача всё же поворачивается к протею, и ему удается захомячить насекомое, рачка или прочую мелкую живность, он, в первую очередь, старается отложить немного калорий на будущее в виде жировых запасов. Кто знает, когда обед подвернется в следующий раз?

Амфибия настолько отточила это энергосберегательное комбо, что может не есть до 10 лет! А это уже гораздо больше, чем живут все родственники протеев. Они вообще среди амфибий настоящие долгожители: тушка в 20-30 см может прожить столетие. Другие амфибии того же размера живут всего несколько лет.

Разочарую домоседов, секрет долголетия с малоподвижностью не связан. Просто у животин очень качественно работают энергетические станции клеток — митохондрии. Они почти не выбрасывают особую форму активного кислорода, который повреждает ДНК, белки и прочие соединения, что и приводит к старению. Как сказали бы протеи: «отсутствие активного кислорода — это жизнь!».

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Метки: Протей   животные   природа   удивительно   факты   фото   
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1  комментарий
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K_II_T 2 минуты назад
Ну во, в последнем параграфе вся идея.

Изучать ящерок
Что-бы создать что-то для долголетия
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