Протей: этот «призрак» глубоких пещер живёт столетие и может не есть 10 лет

Если человеческое энергосбережение на диване можно объяснить ленью, то протейское возлежание на камнях — суровая необходимость. В тёмных пещерах практически нет других обитателей. Можно успеть откинуть жабры от голода, но так и не дождаться добычу. Поэтому, когда удача всё же поворачивается к протею, и ему удается захомячить насекомое, рачка или прочую мелкую живность, он, в первую очередь, старается отложить немного калорий на будущее в виде жировых запасов. Кто знает, когда обед подвернется в следующий раз?