Как выглядели бы герои поттерианы, если бы вместо магии выбрали рок-музыку

Все влюблялись в солистку известной эмо-группы, пока не узнавали, что это солист. И тогда влюблялись ещё больше.

В комментариях оценили фантазию автора и предложили ещё несколько вариантов развития событий. Например, огранизовать панк-бэнд.

Гарри Роккер и его панк-бэнд