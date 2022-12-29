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Как выглядели бы герои поттерианы, если бы вместо магии выбрали рок-музыку

Как выглядели бы герои поттерианы, если бы вместо магии выбрали рок-музыку

Автор:
29 декабря 2022 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Музыка   гарри поттер   забавно   кино   нейросеть   рок-музыка   фото   
716
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Персонажи поттерианы как самые настоящие рок-музыканты. И выглядят они легендарно!


SEVERVS

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Чёрный и холодный норвежский блэк-метал. Он записывает треки в лесу на четырёхдорожечный магнитофон, при этом сам поёт и играет на всех инструментах. Логотип его группы никто не может разобрать, поэтому известен также как «Снегг» или «Злей».


Гарри «Оззи» Поттер

Этот парень был из тех, кто перепробовал все зелья, которые можно пить. И которые нельзя — тоже. Один раз чуть не отправился в мир иной, но это его не остановило. Как он продолжает карьеру при таком образе жизни? Избранный, не иначе. «Мальчик-который-выжил» — так его называют в узких кругах.


«Не зовите меня Нимфадора» Хаген

Если вы спросите, кого считают матерью хогвартского панка, у нас есть один определённый ответ. Это она.


Рон «Рыжий» Уизли

Как вы видите на фото, умеет играть на двух гитарах. Причём одновременно.


Сириус Блэкс

Один из основателей группы «Märauder Crüe». Ездит на мотоцикле. Упарывается как собака. В 14 лет сбежал из дома, поссорившись с матерью.


Dumble The Doors

Это суровый рокер, но фанаты не приходят на его концерты без лимонного щербета. «Олух! Пузырь! Остаток! Уловка!» — кричит он на своих концертах.


Аластор Хмури

Все его песни либо о Первой, либо о Второй магической войне. Записывает альбом про битву Дамблдора с Гриндевальдом.


Беллатрикс Волдеморт

У него настолько дурацкий псевдоним, что его даже нельзя называть.


Рубеус «Лемми» Хагрид

Он всегда шикарен, и других вариантов нет.


Драко Малфой

Все влюблялись в солистку известной эмо-группы, пока не узнавали, что это солист. И тогда влюблялись ещё больше.

В комментариях оценили фантазию автора и предложили ещё несколько вариантов развития событий. Например, огранизовать панк-бэнд.


Гарри Роккер и его панк-бэнд


Грязный Рон

Дерзкая Герми

TWINS

Дуэт отвязных близнецов, которые устраивают на своих концертах настоящее шоу с фейерверками и розыгрышами. Билет на концерт для брата Рона стоит в два раза дороже.


Хиппи Полумна

Эта девушка с голубыми глазами поёт песни о мозгошмыгах и морщерогих кизляках.


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Метки: Музыка   гарри поттер   забавно   кино   нейросеть   рок-музыка   фото   
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3  комментария
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9k
Shtoppi 3 часа назад
А это что такое? Нейросеть обосралась в своих стараниях?
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7k
Slowly Полчаса назад
Мне думается, что проблему восприятия нейрой большого количества групповых объектов фракталами, в скором времени пофиксят. А вот стиль декаданса уже просто начинает за*бывать, как в своё время только ленивые не помешались на HDR, где надо и не надо. Всё в жутком контрасте. Так и здесь, унылая мёртвая готика была выбрана основным критерием составления любого образа, вне зависимости от характера и ареала персонажа. Причём, зачастую начинаешь замечать повторения и клише пост-обработки, как бы начинаешь "видеть матрицу".
И - да, за "мёртвость" образов как всегда отвечают глаза.
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10k
Dmitry Час назад
И опять ПАЛЬЦЫ!!!! Ну и с инструментами накосячено. У нейросетей с этим похоже проблема.
Хотя идея прикольная. Над Гарри Поттером в стиле Сида Вишеса, поржал от души)))).
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