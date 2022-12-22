Если бы «Звёздные войны» были кельтским мифом: 18 изображений от Midjourney

Имперцы в мехах, рогатые шлемы и очень много золота — местами всё это напоминает Skyrim и Асгард из «Тора».
Новая альтернативная вселенная от нейросети Midjourney демонстрирует, как бы выглядели «Звёздные войны» в стилистике кельтской мифологии. Сочетание световых мечей и рогатых шлемов получилось более чем оригинальным. Судите сами.
1. Броня с мехами. Как вам такое?
2. На лбу, наверное, что-то полезное.
3. Вы только посмотрите на эту рукоять.
4. Дарт Мол отлично вписался (впрочем, как всегда).
5. Похож на Фавна. Старого Фавна.
6. Кто-то из «Скайрима»?
7. Ещё какой-то воин. Ваши версии?
8. Вы только посмотрите на этого C-3PO.
9. Такой вот транспорт.
10. А этот воин похож на Корга из «Стражей Галактики».
11. Настоящий ковчег.
12. Словно чей-то золотой саркофаг.
13. Вероятно, какие-то имперские стражи.
14. Кто-то с очень красивым шлемом.
15. Чуви или йети?
16. Судя по мечу, это не мандалорец.
17. Кто-то преисполненный силой.
18. А это какой-то финальный босс. Не иначе.
Источник:
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как бы немного смущают шесть пальцев на правой руке и пять пальцев на левой .... что то нейросети недоговаривают