Если бы «Звёздные войны» были кельтским мифом: 18 изображений от Midjourney

FISHKINET
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год «Бьёт в дверь молотком, обливает фекалиями»: неадекватная дама достаёт своего соседа «Бьёт в дверь молотком, обливает фекалиями»: неадекватная дама... Шесть древних и загадочных мечей, найденных на территории России Шесть древних и загадочных мечей, найденных на территории России 30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе 30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма Вайкуле «кормила весь СССР» «Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий... В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы» В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из... Машинист поезда сумел остановить состав в самый последний момент Машинист поезда сумел остановить состав в самый последний момент Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии В Башкирии владелец ювелирного магазина обезвредил грабителя с пистолетом В Башкирии владелец ювелирного магазина обезвредил грабителя с... Лозе на заметку: блондинка рассуждает, почему Земля плоская Лозе на заметку: блондинка рассуждает, почему Земля плоская Между честностью и эгоизмом есть тонкая черта: мемная подборка Между честностью и эгоизмом есть тонкая черта: мемная подборка Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных нерукотворных икон Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных... Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 декабря Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3» Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3» В Петербурге подростки залили мужика «перцовкой», а он в ответ открыл по ним огонь В Петербурге подростки залили мужика «перцовкой», а он в ответ...
Если бы «Звёздные войны» были кельтским мифом: 18 изображений от Midjourney

Если бы «Звёздные войны» были кельтским мифом: 18 изображений от Midjourney

Автор:
22 декабря 2022 09:43
Метки: Midjourney   Звёздные войны   забавно   кельты   кино   нейросеть   фото   
374
19

Имперцы в мехах, рогатые шлемы и очень много золота — местами всё это напоминает Skyrim и Асгард из «Тора».

Новая альтернативная вселенная от нейросети Midjourney демонстрирует, как бы выглядели «Звёздные войны» в стилистике кельтской мифологии. Сочетание световых мечей и рогатых шлемов получилось более чем оригинальным. Судите сами.

1. Броня с мехами. Как вам такое?

×
×

2. На лбу, наверное, что-то полезное.

3. Вы только посмотрите на эту рукоять.

4. Дарт Мол отлично вписался (впрочем, как всегда).

5. Похож на Фавна. Старого Фавна.

6. Кто-то из «Скайрима»?

7. Ещё какой-то воин. Ваши версии?

8. Вы только посмотрите на этого C-3PO.

9. Такой вот транспорт.

10. А этот воин похож на Корга из «Стражей Галактики».

11. Настоящий ковчег.

12. Словно чей-то золотой саркофаг.

13. Вероятно, какие-то имперские стражи.

14. Кто-то с очень красивым шлемом.

15. Чуви или йети?

16. Судя по мечу, это не мандалорец.

17. Кто-то преисполненный силой.

18. А это какой-то финальный босс. Не иначе.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Midjourney   Звёздные войны   забавно   кельты   кино   нейросеть   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
181
Fisher1979 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mutantino 3 минуты назад

как бы немного смущают шесть пальцев на правой руке и пять пальцев на левой .... что то нейросети недоговаривают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Петр Полчаса назад
Такое впечатление, что нейросети создали чтобы заниматься всяческой хренотой!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Aleksandr 40 минут назад
Имхо этот вариант был бы интереснее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
B3avi5 Час назад
Теперь все закидают картинками сделанными нейросетями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1145030



Другие посты автора
Популярное
Беременность: мемы и комментарии, которые лучше всего описывают непростую ситуацию
Беременность: мемы и комментарии, которые лучше всего описывают непростую ситуацию
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Набирающие популярность
17 примеров, когда люди не смогли найти общий язык с техникой и испортили её
17 примеров, когда люди не смогли найти общий язык с техникой и испортили её
Джеймс Кэмерон нанял судмедэксперта в доказательство, что Джек из «Титаника» не мог выжить
Джеймс Кэмерон нанял судмедэксперта в доказательство, что Джек из «Титаника» не мог выжить
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Частый гость

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#аварии#авто аварии#автомобили#новый год#США#истории#наказание
#интересно#Прикол#подборка#дтп#люди#автомир#картинки#Жизнь#кино#Приколы
#Юмор#факты#история#забавно#полиция#Ynews#соцсети#дети#комментарии#путешествия
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера русских классиков Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера русских классиков «Бэтмен» в стиле «Безумного Макса» «Бэтмен» в стиле «Безумного Макса» Как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта Как выглядят герои и события крылатых фраз глазами искусственного интеллекта Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети Нейросеть показала, как выглядели бы «Звёздные войны», где все герои — дети Если бы «Звёздные войны» снимал Андрей Тарковский Если бы «Звёздные войны» снимал Андрей Тарковский

На что жалуетесь?

Вернуться