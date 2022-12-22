Если бы «Звёздные войны» были кельтским мифом: 18 изображений от Midjourney

Новая альтернативная вселенная от нейросети Midjourney демонстрирует, как бы выглядели «Звёздные войны» в стилистике кельтской мифологии. Сочетание световых мечей и рогатых шлемов получилось более чем оригинальным. Судите сами.

1. Броня с мехами. Как вам такое?