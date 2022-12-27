«Звёздные войны а-ля рус»: как выглядела бы известная сага, если бы её действие разворачивалось в Древней Руси

Как выглядела бы известная франшиза в этих исторических декорациях показал Евгений Мацкевич, автор Телеграм-канала Джимми Нейрон.
Нейросети подарили нам возможность увидеть известные фильмы и другие произведения популярной культуры во всех возможных сеттингах и исполнениях. Были и поттериана в Индии, и «Приключения Электроника» в стиле киберпанк, и Бэтмен в исполнении Уэса Андерсона, и многое другое.
Сегодня наше внимание обратится к «Звёздным войнам» и Древней Руси.
Как выглядели бы «Звёздные войны» в древнерусском стиле?
На помощь автору пришла популярная нейросеть Midjourney. Автор говорит, что точную эпоху на сгенерированных ей картинках установить невозможно: знания о Древней Руси она берёт из коллективного бессознательного. Получается некая сборная историческая солянка в которой смешались и Киевская Русь, и Российская империя. Видимо, это и есть общее представление о том, как должен выглядеть древнерусский стиль. А теперь посмотрим, как бы в нём смотрелись герои.
Вейдер
Штурмовитязи
Сто тысяч витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных
Князь Сологуб и Медвебакка
Царевна Лея
Династия Звездоходовых (князь Лука и его молодой отец Ананий)
Отец Иван Кеноби и джедаи
Заморский рыцарь Дарт Мол
Нейросеть генерирует несколько вариантов картинок, и порой они все так хороши, что невозможно выбрать.
Иеромонах Йодий
Мандалорские рыцари
Железный рыцарь C-3PO
Владыка Сидиус
Князь Лука и царевич Лягух
Святая троица героев
Источник:
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Лена Органовна
Ханя Одиночкин
Чудобака
И не "Звездоходовы" они. Luke Skywalker - Лука Небоход))