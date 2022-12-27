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«Звёздные войны а-ля рус»: как выглядела бы известная сага, если бы её действие разворачивалось в Древней Руси

«Звёздные войны а-ля рус»: как выглядела бы известная сага, если бы её действие разворачивалось в Древней Руси

Автор:
27 декабря 2022 09:26
Сообщество : Кино
Метки: Звёздные войны   древняя русь   забавно   кино   нейросеть   фото   
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Как выглядела бы известная франшиза в этих исторических декорациях показал Евгений Мацкевич, автор Телеграм-канала Джимми Нейрон.

Нейросети подарили нам возможность увидеть известные фильмы и другие произведения популярной культуры во всех возможных сеттингах и исполнениях. Были и поттериана в Индии, и «Приключения Электроника» в стиле киберпанк, и Бэтмен в исполнении Уэса Андерсона, и многое другое.

Сегодня наше внимание обратится к «Звёздным войнам» и Древней Руси.


Как выглядели бы «Звёздные войны» в древнерусском стиле?

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На помощь автору пришла популярная нейросеть Midjourney. Автор говорит, что точную эпоху на сгенерированных ей картинках установить невозможно: знания о Древней Руси она берёт из коллективного бессознательного. Получается некая сборная историческая солянка в которой смешались и Киевская Русь, и Российская империя. Видимо, это и есть общее представление о том, как должен выглядеть древнерусский стиль. А теперь посмотрим, как бы в нём смотрелись герои.


Вейдер


Штурмовитязи


Сто тысяч витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных


Князь Сологуб и Медвебакка


Царевна Лея


Династия Звездоходовых (князь Лука и его молодой отец Ананий)


Отец Иван Кеноби и джедаи


Заморский рыцарь Дарт Мол

Нейросеть генерирует несколько вариантов картинок, и порой они все так хороши, что невозможно выбрать.


Иеромонах Йодий


Мандалорские рыцари


Железный рыцарь C-3PO


Владыка Сидиус


Князь Лука и царевич Лягух


Святая троица героев

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Метки: Звёздные войны   древняя русь   забавно   кино   нейросеть   фото   
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10  комментариев
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Если бы у бабушки был х.у.й., то она была бы дедушкой...
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112
AceChanson 14 минут назад
AI задумывалось как Artificial Intelligence, а получилось Automated Imbecility...
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155
Михаил Полчаса назад
а где R2D2?
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24k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
Леша Небоходов
Лена Органовна
Ханя Одиночкин
Чудобака
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3k
DKF 40 минут назад
Че-то задолбали эти "сети"
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692
Румата 41 минуту назад
Хоспаде, какое говно
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13k
Александр Час назад
У магистра Йода по 3 пальца на руках! Если нейросеть даже это не может сгенерировать - это фиаско.
И не "Звездоходовы" они. Luke Skywalker - Лука Небоход))
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