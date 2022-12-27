«Звёздные войны а-ля рус»: как выглядела бы известная сага, если бы её действие разворачивалось в Древней Руси

Нейросети подарили нам возможность увидеть известные фильмы и другие произведения популярной культуры во всех возможных сеттингах и исполнениях. Были и поттериана в Индии, и «Приключения Электроника» в стиле киберпанк, и Бэтмен в исполнении Уэса Андерсона, и многое другое.

Сегодня наше внимание обратится к «Звёздным войнам» и Древней Руси.

Как выглядели бы «Звёздные войны» в древнерусском стиле?