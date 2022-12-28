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Как мог бы выглядеть «Властелин колец», если бы его снимали по канонам Болливуда

Как мог бы выглядеть «Властелин колец», если бы его снимали по канонам Болливуда

Автор:
28 декабря 2022 09:19
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   властелин колец   забавно   кино   нейросеть   фильм   фото   
596
14

Интересно, существует ли в мире человек, который бы одинаково сильно любил вселенную «Властелина колец» и индийские фильмы. Да, сочетание довольно экзотичное, но чего в мире только не бывает.

Так вот, если такой человек всё же есть, то один из пользователей совместно с нейросетью Midjourney⁠⁠ создали ЭТО специально для вас! Представляем вашему вниманию персонажей Средиземья в образе актёров Болливуда.


Танцующий Арагорн

×
×

Насквозь видит одинаковые родинки


Леголас со взглядом главного злодея


Харе Кришна, Харе Гендальф


Гимли в своей атмосфере


Сколько прелестей на шее и конечностях Голлума!

Возможно, в этом образе Голлум будет добрее и его душа успокоится таким количеством красивых блестяшек. Или нет?


Главный танцор диско

Ладно, видеть и представлять танцующих назгулов — это очень смешно

Так плясал, что аж сапожок потерял

У урук-хаев тоже танцующая душа

Какая страсть! Какая экспрессия!

Ну, хоббиты-то знаменитые кутилы

А Сэм и Фродо оказались сёстрами. В глубине души

Источник:

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Метки: Болливуд   властелин колец   забавно   кино   нейросеть   фильм   фото   
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7  комментариев
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41k
Aleksandr 54 минуты назад
А где слоны?!! Гендальф должен ехать на белом слоне!
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4k
vasilykopkov 24 минуты назад
Что у них у всех с пальцами?
У некоторых - по восемь штук на одной руке, у других пальцы растут из ладоней.
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1k
AGold 2 часа назад
руки - косяк
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Если бы это было индийское кино, то Саурон оказался бы давно потерянным братом Гэндальфа, а Голум их единоутробной сестрой и вместо битвы с ордой орков, мы бы смотрели пляски 10 тысяч танцоров.
Ну такое себе зрелище, если откровенно
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1k
Шапкин 2 часа назад
Если бы у бабушки...
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5k
A 2 часа назад
А что с пальцами?
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