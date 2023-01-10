Как выглдели бы известные шоу русскоязычного ТВ, если бы их придумали в Японии

Автор Телеграм-канала Ai molodca c помощью нейросети Niji Journey, которая рисует что угодно в стиле аниме, перенёс героев сериалов и телешоу, которые мы видели на российском телевидении в иную мультипликационную реальность. А чтобы подписчикам было веселее, подписывать кадры он не стал, но они и сами не прочь поотгадывать.

В этих ребятах подписчики узнали «Бригаду»