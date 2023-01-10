Как выглдели бы известные шоу русскоязычного ТВ, если бы их придумали в Японии

Искусственный интеллект смело и уверенно шагает по планете, совмещая всё и вся, меняя стили разных фильмов и создавая прочие интересности. Главное, чтобы авторы умело составили запрос: и вуаля! Происходит магия. Например, герои российских сериалов внезапно становятся персонажами японского аниме!
Автор Телеграм-канала Ai molodca c помощью нейросети Niji Journey, которая рисует что угодно в стиле аниме, перенёс героев сериалов и телешоу, которые мы видели на российском телевидении в иную мультипликационную реальность. А чтобы подписчикам было веселее, подписывать кадры он не стал, но они и сами не прочь поотгадывать.
В этих ребятах подписчики узнали «Бригаду»
Запоминающаяся сцена из «Улицы разбитых Фонарей»
«Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням!»
«Осторожно, модерн»
В этом персонаже подписчики узнали прапорщика Задова в исполнении Дмитрия Нагиева.
«Ранетки»
«Просто мы такие детки…»
Предполагаем, что это «Дальнобойщики»
Гена Букин из сериала «Счастливы вместе»
«Крутое пике»
«Деревня дураков»
Не узнать персонажей украинского шоу «Каламбур» просто невозможно. В этих сгенерированных картинках мы видим героев рубрик «Деревня дураков» и «Крутое пике».
«Не родись красивой»
«Моя прекрасная няня»
Няня Вика выглядит потрясающе!
«Метод»
Пользователи узнали в этом герое Константина Хабенского.
«Школа»
Похоже на «Ранеток», но то, что это именно «Школа», подтвердил сам автор.
«Солдаты»
Это же прапорщик Шматко!
«Граница. Таёжный роман»
«Участок»
Источник:
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