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Как выглдели бы известные шоу русскоязычного ТВ, если бы их придумали в Японии

Как выглдели бы известные шоу русскоязычного ТВ, если бы их придумали в Японии

Автор:
10 января 2023 11:41
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   аниме   забавно   кино   нейросеть   фото   
935
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Искусственный интеллект смело и уверенно шагает по планете, совмещая всё и вся, меняя стили разных фильмов и создавая прочие интересности. Главное, чтобы авторы умело составили запрос: и вуаля! Происходит магия. Например, герои российских сериалов внезапно становятся персонажами японского аниме!

Автор Телеграм-канала Ai molodca c помощью нейросети Niji Journey, которая рисует что угодно в стиле аниме, перенёс героев сериалов и телешоу, которые мы видели на российском телевидении в иную мультипликационную реальность. А чтобы подписчикам было веселее, подписывать кадры он не стал, но они и сами не прочь поотгадывать.


В этих ребятах подписчики узнали «Бригаду»

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Запоминающаяся сцена из «Улицы разбитых Фонарей»

«Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням!»


«Осторожно, модерн»

В этом персонаже подписчики узнали прапорщика Задова в исполнении Дмитрия Нагиева.


«Ранетки»

«Просто мы такие детки…»


Предполагаем, что это «Дальнобойщики»


Гена Букин из сериала «Счастливы вместе»


«Крутое пике»


«Деревня дураков»

Не узнать персонажей украинского шоу «Каламбур» просто невозможно. В этих сгенерированных картинках мы видим героев рубрик «Деревня дураков» и «Крутое пике».


«Не родись красивой»

«Моя прекрасная няня»

Няня Вика выглядит потрясающе!


«Метод»

Пользователи узнали в этом герое Константина Хабенского.


«Школа»

Похоже на «Ранеток», но то, что это именно «Школа», подтвердил сам автор.


«Солдаты»

Это же прапорщик Шматко!


«Граница. Таёжный роман»

«Участок»

Источник:

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Метки: Искусственный интеллект   аниме   забавно   кино   нейросеть   фото   
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4  комментария
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1k
Андрей Кузнецов 6 часов назад
так себе. ... почему ? потому что у "него " нет вдохновения
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9k
Евгений 4 часа назад
Что японцы не нарисуют, либо хентай получается, либо манга.
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576
Uganda 4 часа назад
Я ничего кроме деревни дураков и крутого пике не смотрел :)
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