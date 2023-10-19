Порноактриса рассказала, сколько потратила на «тюнинг» своего тела

Теперь она выглядит впечатляюще и довольно жутко.
Американская онлифанщица была недовольна заработком и решила выделиться среди коллег по нелёгкому бизнесу. В итоге «модернезировала» себя так, что мама родная не узнает. Один татуаж глаз чего стоит. Поработала и над оральным отверстием - сделала клыки и раздвоенный язык, как у кобры. Вложила в себя приличную сумму, но денежки быстро отбились.
Потратила $55 тысяч на прокачку тела: хирургия, тату и так далее. Работаю на порносайте и поднимаю пятизначную циферку в месяц. Некоторые не понимают, как так можно с собой поступать. Но у меня свой бизнес. Я создатель контента для взрослых и тату-художник.
На одни татушки у меня ушло 15-16 штук, язык - 700, зубки - 3 штуки, скайсы - еще 2 штуки в год примерно. Так, теперь… Глаза сделала за 5 тысяч, одну грудь увеличила за 7 тысяч, другую - за 10. А вот на это ушло около 12 тысяч долларов. Ну и так далее.
Мне это все по кайфу и, думаю, оно того стоило. Я просто космос.
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Насчёт космоса - тут можно поспорить. И по поводу того, как такое можно с собой сотворить - это она попала в точку, психиатр не даст соврать. Подобное чудо явно не для всех. Хотя дама всё же нашла свою аудиторию (а может и клиентуру) и счастлива.
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Респект тому кто на неё залезет,.. могучею потенцию надо иметь