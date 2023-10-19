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Порноактриса рассказала, сколько потратила на «тюнинг» своего тела

Порноактриса рассказала, сколько потратила на «тюнинг» своего тела

Автор:
19 октября 2023 16:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   США   модель   онлифанс   пластическая хирургия   тату   тюнинг   
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Теперь она выглядит впечатляюще и довольно жутко.

Американская онлифанщица была недовольна заработком и решила выделиться среди коллег по нелёгкому бизнесу. В итоге «модернезировала» себя так, что мама родная не узнает. Один татуаж глаз чего стоит. Поработала и над оральным отверстием - сделала клыки и раздвоенный язык, как у кобры. Вложила в себя приличную сумму, но денежки быстро отбились.

Потратила $55 тысяч на прокачку тела: хирургия, тату и так далее. Работаю на порносайте и поднимаю пятизначную циферку в месяц. Некоторые не понимают, как так можно с собой поступать. Но у меня свой бизнес. Я создатель контента для взрослых и тату-художник.

На одни татушки у меня ушло 15-16 штук, язык - 700, зубки - 3 штуки, скайсы - еще 2 штуки в год примерно. Так, теперь… Глаза сделала за 5 тысяч, одну грудь увеличила за 7 тысяч, другую - за 10. А вот на это ушло около 12 тысяч долларов. Ну и так далее.

Мне это все по кайфу и, думаю, оно того стоило. Я просто космос.

Насчёт космоса - тут можно поспорить. И по поводу того, как такое можно с собой сотворить - это она попала в точку, психиатр не даст соврать. Подобное чудо явно не для всех. Хотя дама всё же нашла свою аудиторию (а может и клиентуру) и счастлива.

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Метки: Видео   США   модель   онлифанс   пластическая хирургия   тату   тюнинг   
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30  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
И чтоб ни один друг ничего тут не просил!
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6k
Евгений Д Минуту назад
и за что этому уе... убощищу платят?
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414
Добрый Доктор 4 минуты назад
Да врет она все. Обычная гастарбайтерша с какой-нибудь альфы лебедя. А про пластику придумала, чтобы никто не догадался :))
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 5 минут назад
от такой бабы, мой свисток аш за яйца спрятался, предположу что если ей пёрнуть в лицо, то она, сочтёт это за комплимент!
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16k
a_komolow 22 минуты назад
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Фу, мерзость. И для чего это тут?
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1k
Uganda Полчаса назад
Аргонианская жаба
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3k
Pill 37 минут назад
И даже таких е.Бут?
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13k
..: Атеист :.. 38 минут назад
Тьфубля.. как на это можно ... туды-сюды ,а ? Это же отклонения в голове.
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82k
Доктор Джонс 39 минут назад
Она в "Чужих" не снималась?
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611
Николай Александрович 46 минут назад
Было проститутка обычная, а стала неприличная
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41k
Сергей 58 минут назад
А чё эта змеюка с глазами сделала?
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29k
Alex Час назад
Епать ту люсю....
Респект тому кто на неё залезет,.. могучею потенцию надо иметь
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11k
Seledochnik Час назад
Там слышно на видео как её же собаки на неё лают, за человека не считают.....
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3k
Aleks Час назад
Говорит зарабатывает пятизначные суммы в месяц, имеет свою аудиторию, ну так вы тоже говорите, говорите (С)
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41k
Aleks Час назад
Пестец, а кто то на это дрочит и еще деньги приплачивает...
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5k
Ал Ди Час назад
Какая красавица.) Может зря смеялись над РЕН-ТВ со своими рептилоидами? Они что то знают про них.)
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12k
Copycat Час назад
вот уж полон мир извращенцев охочих до такого вот
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280
ruslan d 2 часа назад
Она точно порноактриса ?
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275
ДедМаздай 2 часа назад
В дурдоме все стабильно!
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3k
Χάρων 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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August

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