Американский блогер решил выяснить у прохожих: когда США «получили независимость от России?»

И немедленно вспомнился Михаил Задорнов.
Пранкер из США вышел в очередной «рейд» по улицам и начал терзать прохожих. Он задавал им один вопрос: «Когда Штаты получили независимость от России?»
Приготовьтесь к ответам.
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Конечно, нельзя судить по всем всего лишь из-за пары не самых эрудированных граждан. Но есть и другое видео - ещё прошлогоднее, когда американцев просили найти Украину на карте мира.
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15 августа 1971г - день отвязки доллара от золота.
Полная независимость США от всего.