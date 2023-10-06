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Американский блогер решил выяснить у прохожих: когда США «получили независимость от России?»

Американский блогер решил выяснить у прохожих: когда США «получили независимость от России?»

Автор:
06 октября 2023 14:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   блогер   опрос   пранкер   штаты   
3833
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И немедленно вспомнился Михаил Задорнов.

Пранкер из США вышел в очередной «рейд» по улицам и начал терзать прохожих. Он задавал им один вопрос: «Когда Штаты получили независимость от России?»

Приготовьтесь к ответам.

Конечно, нельзя судить по всем всего лишь из-за пары не самых эрудированных граждан. Но есть и другое видео - ещё прошлогоднее, когда американцев просили найти Украину на карте мира.

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Метки: Видео   США   блогер   опрос   пранкер   штаты   
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14  комментариев
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6k
Smolny 2 часа назад
примерно в 1780х годах. Только не от России, а при помощи России от Великобритании.
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10k
Dabus 21 секунду назад
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2k
Максим Макашев 8 минут назад
ой, 6ля, меркую - ПОРА
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34
Дмитрий 38 минут назад
да скоро так и наши ЕГЭшники будут говорить....
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19k
anpetrof 39 минут назад
Ну, если у нас кого-нибудь спросить, где находится какая-нибудь Буркина-Фасо, то даже континент, где это находится, не назовут
...
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18k
Сергей 45 минут назад
Ну я Зимбабве или Уганду тоже хрен найду на карте без подписей.
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2k
Вадим Курбатов Час назад
Мне кажется это не показатель количества ума. У нас, я уверен, большая часть населения не знает историю и какие взаимоотношения у нашей страны с какими нибудь например, Джибути, Малави или Чадом. Это мало кому интересно. Вот и у них также. И есть ли уверенность, что спрашивали жителей сшп, а не мигрантов, приехавших в прошлый четверг.
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Я подумал...
15 августа 1971г - день отвязки доллара от золота.
Полная независимость США от всего.
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4k
Lexx 2 часа назад
Они свою Пиндосию не найдут, какая там Украина. По мордам видно, что они глобус никогда не видели. Им это не интересно. Поэтому у них и кругозор как у Бивиса с Батхедом.
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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Ссылка coub.com
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Хороший тамада и конкурсы интересные))) Моё почтение автору и съёмочной бригаде
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