Американский блогер решил выяснить у прохожих: когда США «получили независимость от России?»

В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)

Тревел-блогер из США пожаловалась на слишком тесные места в самолёте

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Блогеру грозит 20 лет тюрьмы за инсценировку крушения самолёта

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