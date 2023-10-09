Модель, ставшая таксистом на Филиппинах, рассказала, как на неё реагируют пассажиры

За время работы в такси Джойс окончила факультет психологии, но по профессии так и не пошла работать. В интервью изданию The Sun она рассказала, что всегда надевает на работу платья, чтобы выглядеть хорошо для пассажиров. Очень многие люди предлагают фотографироваться, но чаще всего это делают туристы.