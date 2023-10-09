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Модель, ставшая таксистом на Филиппинах, рассказала, как на неё реагируют пассажиры

Модель, ставшая таксистом на Филиппинах, рассказала, как на неё реагируют пассажиры

Автор:
09 октября 2023 14:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Джойс Тадео   интересное   манила   модель   такси   фото   
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Модель Джойс Тадео из Манилы вот уже несколько лет считается самым знаменитым таксистом страны.

До карьеры таксиста красавица Джойс Тадео работала представителем фармацевтической компании и заодно принимала участие в фотосессиях. Красивая девушка с прекрасной фигурой пользовалась славой, но решила, что это не её путь. Пять лет назад Джойс стала работать в такси и по сей день выполняет заказы. Местные СМИ называют Джойс "самым знаменитым таксистом страны".

За время работы в такси Джойс окончила факультет психологии, но по профессии так и не пошла работать. В интервью изданию The Sun она рассказала, что всегда надевает на работу платья, чтобы выглядеть хорошо для пассажиров. Очень многие люди предлагают фотографироваться, но чаще всего это делают туристы.

Благодаря яркой внешности Джойс постоянно предлагают пойти на свидание, приглашают на другую работу и пытаются нанять её личным водителем. Несмотря на постоянное внимание со стороны клиентов, Джойс сдержанно реагирует на данные предложения, поступая согласно трудовой этике.

В день Джойс работает около 12 часов. Пять лет назад она уже рассказывала филиппинскому блогеру MayorTV про свою работу. Тогда девушка ещё только поступила в институт и работала в такси всего несколько месяцев.

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Метки: Видео   Джойс Тадео   интересное   манила   модель   такси   фото   
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