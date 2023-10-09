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В США похоронили мужчину, который находился в морге с 1895 года

В США похоронили мужчину, который находился в морге с 1895 года

Автор:
09 октября 2023 18:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Каменщик Вилли   США   достопримечательность   мумия   пенсильвания   похороны   
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За 128 лет тело неизвестного преступника превратилось в мумию и стало местной достопримечательностью.

В городе Рединг, штат Пенсильвания, захоронили самую старую мумию США, которую местные жители прозвали "Каменщиком Вилли". Целых 128 лет тело мужчины хранилось в местном похоронном бюро и стало местной достопримечательностью. Мумия в костюме с галстуком-бабочкой и красной лентой через плечо было чем-то вроде Ленина — останки хранились в открытом гробе и на них приходили смотреть люди.


Известно, что мужчину в 1895 году задержали за карманную кражу, полицейским он назвал вымышленное имя и вскоре скончался от острой печеночной недостаточности — при жизни мужчина страдал алкоголизмом. И поскольку родственников и друзей у него не было (во всяком случае его никто не искал), он так и застрял в местном морге. Его тело было случайно мумифицировано гробовщиком Теодором Ауманом, который экспериментировал с новыми методами бальзамирования. Эксперимент оказался удачным, бальзамирующая жидкость, введённая в артерию, вытеснила кровь и обеспечила хорошую сохранность тела. И поскольку вопрос сохранности тел в те времена, когда покойники хранились в льду, стоял остро, власти разрешили не хоронить мужчину, а оставить для наблюдений.

Через несколько десятилетий Ауман умер, а забальзамированное им тело осталось в сохранности. Только кожа покойника затвердела и стала "каменной" — отсюда и прозвище. Затем власти города выпустили постановление, что не похоронят покойника, пока не узнают его имя. На это ушло 128 лет. Теперь известно, что Вилли на самом деле звали Джеймсом Мёрфи. И теперь он наконец может упокоиться с миром.

Джеймса Мёрфи предали земле в субботу, 7 октября. Местные жители называют его "другом Вилли", "иконой" и "легендарной частью" истории города. Его имя власти раскрыли во время похорон. Отмечается, что представители органов власти приложили немало усилий, чтобы установить личность мужчины и найти его родственников.

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Метки: Видео   Каменщик Вилли   США   достопримечательность   мумия   пенсильвания   похороны   
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169
Александра С 9 минут назад
Следующая очередь Тутанхамона?
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42
Ксения Лукашенкова-Денисова 19 минут назад
Страшно знать,что после смерти ты никому не нужен.
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35k
Андрей Иванов 49 минут назад
Вот кому хоронить руководство Почты России
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