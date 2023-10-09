В США похоронили мужчину, который находился в морге с 1895 года

В городе Рединг, штат Пенсильвания, захоронили самую старую мумию США, которую местные жители прозвали "Каменщиком Вилли". Целых 128 лет тело мужчины хранилось в местном похоронном бюро и стало местной достопримечательностью. Мумия в костюме с галстуком-бабочкой и красной лентой через плечо было чем-то вроде Ленина — останки хранились в открытом гробе и на них приходили смотреть люди.





Известно, что мужчину в 1895 году задержали за карманную кражу, полицейским он назвал вымышленное имя и вскоре скончался от острой печеночной недостаточности — при жизни мужчина страдал алкоголизмом. И поскольку родственников и друзей у него не было (во всяком случае его никто не искал), он так и застрял в местном морге. Его тело было случайно мумифицировано гробовщиком Теодором Ауманом, который экспериментировал с новыми методами бальзамирования. Эксперимент оказался удачным, бальзамирующая жидкость, введённая в артерию, вытеснила кровь и обеспечила хорошую сохранность тела. И поскольку вопрос сохранности тел в те времена, когда покойники хранились в льду, стоял остро, власти разрешили не хоронить мужчину, а оставить для наблюдений.