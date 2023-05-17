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Изуродованная пластической операцией модель из Сочи отсудила у клиники 5 млн рублей

Изуродованная пластической операцией модель из Сочи отсудила у клиники 5 млн рублей

Автор:
17 мая 2023 17:24
Сообщество : Криминал
Метки: Сочи   видео   внешность   врачебная ошибка   компенсация   краснодар   модель   пластическая хирургия   суд   
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При этом женщина требовала в качестве компенсации гораздо большую сумму.

Сегодня Ленинский райсуд Краснодара частично удовлетворил гражданский иск бывшей модели Юлии Тарасевич к клинике, пластические хирурги которой превратили её из красавицы в чудовище. Судебные тяжбы продолжались около 3 лет, с ноября 2020 года, когда 41-летняя обладательница титулов "Миссис Южный Федеральный Округ" и "Вице-миссис Россия INTERNATIONAL 2020" решила сохранить красоту и обратилась к пластическим хирургам.

Сообщается, что в кинике Юлию уговорили сделать круговую блефаропластику (подтяжку век) и чек-лифтинг средней зоны лица и удалить жир под скулами. Однако после операции начались осложнения, с которыми женщина борется по сей день. В ходе разбирательств потерпевшей провели ряд судмедэкспертиз, которые установили, что пластические хирурги причинили женщине тяжкий вред здоровью.

Примечательно, что суд удовлетворил иск лишь частично. Юлия с мужем требовали 35 млн рублей, но в суде решили, что будет достаточно трёх миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, 1,5 миллиона по защите прав потребителей и 500 тысяч рублей мужу — тоже в качестве компенсации за нанесённые нравственные страдания.


Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу, что заявленные истцами требования к ООО «Альфа-Бьюти» не нашли своего обоснования, в связи с чем в исковых требованиях к организации было отказано. Исковые требования к ООО «Медист» судом удовлетворены частично

Но есть и хорошие новости. Вскоре перед судом предстанет 45-летний пластический горе-хирург по обвинению в оказании платной медицинской услуги ненадлежащего качества. По пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ему грозит до 6 лет колонии.

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Метки: Сочи   видео   внешность   врачебная ошибка   компенсация   краснодар   модель   пластическая хирургия   суд   
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10  комментариев
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19k
Александр 50 минут назад
Была симпатичная баба, нафиг было пластика? ей в дурку надо было обратиться
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10k
Juli Полминуты назад
мне трудно понять с какой целью делать пластику без объективных причин.... но дефку и правда жаль.
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10k
Бритва 9 минут назад
слева накрашена, справа - нет
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8k
Ntvl 18 минут назад
ей бы изначально надо было бы мозг подправить! Была красивой бабой, а стала чудовище на всю жизнь! и никакие денежные компенсации её жуткое еб.ло не исправят! Теперь живи с этим, тупая пи.зда.
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718
Дмитрий 21 минуту назад
лучшее враг хорошего....
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14k
котегRUS 53 минуты назад
ну зато теперь точно прославилась...
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2k
PbIBOK 57 минут назад
А девочка симпатичная была...
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8k
Пуриц Жорж 57 минут назад
Теперь злодеек играть
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