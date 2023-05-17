Изуродованная пластической операцией модель из Сочи отсудила у клиники 5 млн рублей

При этом женщина требовала в качестве компенсации гораздо большую сумму.
Сегодня Ленинский райсуд Краснодара частично удовлетворил гражданский иск бывшей модели Юлии Тарасевич к клинике, пластические хирурги которой превратили её из красавицы в чудовище. Судебные тяжбы продолжались около 3 лет, с ноября 2020 года, когда 41-летняя обладательница титулов "Миссис Южный Федеральный Округ" и "Вице-миссис Россия INTERNATIONAL 2020" решила сохранить красоту и обратилась к пластическим хирургам.
Сообщается, что в кинике Юлию уговорили сделать круговую блефаропластику (подтяжку век) и чек-лифтинг средней зоны лица и удалить жир под скулами. Однако после операции начались осложнения, с которыми женщина борется по сей день. В ходе разбирательств потерпевшей провели ряд судмедэкспертиз, которые установили, что пластические хирурги причинили женщине тяжкий вред здоровью.
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Примечательно, что суд удовлетворил иск лишь частично. Юлия с мужем требовали 35 млн рублей, но в суде решили, что будет достаточно трёх миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, 1,5 миллиона по защите прав потребителей и 500 тысяч рублей мужу — тоже в качестве компенсации за нанесённые нравственные страдания.
Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу, что заявленные истцами требования к ООО «Альфа-Бьюти» не нашли своего обоснования, в связи с чем в исковых требованиях к организации было отказано. Исковые требования к ООО «Медист» судом удовлетворены частично
Но есть и хорошие новости. Вскоре перед судом предстанет 45-летний пластический горе-хирург по обвинению в оказании платной медицинской услуги ненадлежащего качества. По пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ему грозит до 6 лет колонии.
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