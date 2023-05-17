Изуродованная пластической операцией модель из Сочи отсудила у клиники 5 млн рублей

Сегодня Ленинский райсуд Краснодара частично удовлетворил гражданский иск бывшей модели Юлии Тарасевич к клинике, пластические хирурги которой превратили её из красавицы в чудовище. Судебные тяжбы продолжались около 3 лет, с ноября 2020 года, когда 41-летняя обладательница титулов "Миссис Южный Федеральный Округ" и "Вице-миссис Россия INTERNATIONAL 2020" решила сохранить красоту и обратилась к пластическим хирургам.



Сообщается, что в кинике Юлию уговорили сделать круговую блефаропластику (подтяжку век) и чек-лифтинг средней зоны лица и удалить жир под скулами. Однако после операции начались осложнения, с которыми женщина борется по сей день. В ходе разбирательств потерпевшей провели ряд судмедэкспертиз, которые установили, что пластические хирурги причинили женщине тяжкий вред здоровью.