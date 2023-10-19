"И, разумеется, вкусный чай!": повзрослевший герой мема про школьную столовую снялся в рекламе воронежского кафе

О странноватом парне с тех пор почти ничего не было известно. Литвинков с детства занимался музыкой, играл на аккордеоне и пошёл учиться на дирижерско-хоровое отделение. А потом он подрабатывал, в том числе на свадьбах, где приобщился к "культуре пития", а если говорить проще - стал выпивать. Сначала в компаниях, после - сам, в одиночестве.

Потом он даже пробовал напомнить о себе и вёл блог, где пел песни под собственный аккомпанемент, разговаривал о жизни и делился творческими планами.