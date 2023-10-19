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"И, разумеется, вкусный чай!": повзрослевший герой мема про школьную столовую снялся в рекламе воронежского кафе

"И, разумеется, вкусный чай!": повзрослевший герой мема про школьную столовую снялся в рекламе воронежского кафе

Автор:
19 октября 2023 12:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Воронеж   Никита Литвинков   мем   реклама   школьная столовая   
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Никита Литвинков в 2008-м году рассказал про ассортимент школьной столовой - и мгновенно стал знаменитым. Прошли годы - и человек-мем снова рекламирует едальню. Правда, уже без искры в глазах.

В 2008 году в школу г. Королёв нагрянули журналисты. Телевизионщики записывали обычный репортаж, расспрашивая детей о том, чем кормят в столовой. Из всех учеников, опрошенных в тот день, журналистам запомнился только Литвинков. Кусочек из того репортажа школы в подмосковном Королёве быстро разошёлся по сети. "Борщ с капусткой, но не красной", салат, который "вообще меня бесит" – те самые легендарные фразы из нулевых, которые до сих пор помнят многие олды.



О странноватом парне с тех пор почти ничего не было известно. Литвинков с детства занимался музыкой, играл на аккордеоне и пошёл учиться на дирижерско-хоровое отделение. А потом он подрабатывал, в том числе на свадьбах, где приобщился к "культуре пития", а если говорить проще - стал выпивать. Сначала в компаниях, после - сам, в одиночестве.


Потом он даже пробовал напомнить о себе и вёл блог, где пел песни под собственный аккомпанемент, разговаривал о жизни и делился творческими планами.



Недавно Литвинков засветился в рекламе воронежского кафе "Факультет бистро". Он по-прежнему странноват, только вот задора поуменьшилось.


Неизвестно, сумеют ли привлечь посетителей этой рекламой владельцы кафе. Похоже, многие сейчас уже и не вспомнят того самого парня, которого бесил салат, а вот "борщ с капусткой" - напротив, радовал.


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Метки: Видео   Воронеж   Никита Литвинков   мем   реклама   школьная столовая   
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5  комментариев
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4k
Владимир 55 минут назад
он-какой-то не такой....
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9k
Роман Минуту назад
боюсь после такой рекламы там мало кто захочет сидеть
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5
DmiTry Полчаса назад
Какой-то он геюка.
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17k
Голос Вселенной 51 минуту назад
Все, что вам желательно знать об этом индивиде.....
Не для слабонервных.
Ссылка youtu.be
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1k
Звёздный князь 54 минуты назад
Молодость прошла, запал остыл. Вот и задора поуменьшилось. Ну, и тяга к "культуре пития" внесла свои поправки к личности.
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