"И, разумеется, вкусный чай!": повзрослевший герой мема про школьную столовую снялся в рекламе воронежского кафе

Никита Литвинков в 2008-м году рассказал про ассортимент школьной столовой - и мгновенно стал знаменитым. Прошли годы - и человек-мем снова рекламирует едальню. Правда, уже без искры в глазах.
В 2008 году в школу г. Королёв нагрянули журналисты. Телевизионщики записывали обычный репортаж, расспрашивая детей о том, чем кормят в столовой. Из всех учеников, опрошенных в тот день, журналистам запомнился только Литвинков. Кусочек из того репортажа школы в подмосковном Королёве быстро разошёлся по сети. "Борщ с капусткой, но не красной", салат, который "вообще меня бесит" – те самые легендарные фразы из нулевых, которые до сих пор помнят многие олды.
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О странноватом парне с тех пор почти ничего не было известно. Литвинков с детства занимался музыкой, играл на аккордеоне и пошёл учиться на дирижерско-хоровое отделение. А потом он подрабатывал, в том числе на свадьбах, где приобщился к "культуре пития", а если говорить проще - стал выпивать. Сначала в компаниях, после - сам, в одиночестве.
Потом он даже пробовал напомнить о себе и вёл блог, где пел песни под собственный аккомпанемент, разговаривал о жизни и делился творческими планами.
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Недавно Литвинков засветился в рекламе воронежского кафе "Факультет бистро". Он по-прежнему странноват, только вот задора поуменьшилось.
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Неизвестно, сумеют ли привлечь посетителей этой рекламой владельцы кафе. Похоже, многие сейчас уже и не вспомнят того самого парня, которого бесил салат, а вот "борщ с капусткой" - напротив, радовал.
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Не для слабонервных.