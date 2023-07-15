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Кто в восторге от Maybelline? Производитель косметики попал в скандал после рекламы с бородатым трансом

Кто в восторге от Maybelline? Производитель косметики попал в скандал после рекламы с бородатым трансом

Автор:
15 июля 2023 10:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Maybelline   Ryan Vita   transgender   Видео   косметика   помада   реакция соцсетей   реклама   
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Известная компания Maybelline запустила новую рекламу, в которой яркую помаду демонстрирует Райан Вита -бородатое недоразумение, которое никак не определится с собственным полом. Целевая аудитория бренда - девушки, и некоторые из них заявили, что больше не в восторге от "Мейбелин" и отныне перестают покупать продукцию этой марки.

Похоже, Maybelline идёт по стопам производителя пива. Пивовары из Anheuser-Busch не так давно запустили рекламу с трансгендером, после чего их продукцию перестали покупать. Потому что обыкновенные реднеки, покупающие ящиками Bud Light, не красят губы и не носят платья. Сначала производители пива думали, что этот скандал пойдёт им на пользу и покупатели образумятся, а потом были вынуждены уволить директора по маркетингу и сократить 600 сотрудников стекольных заводов, работавших по контракту с брендом.


Этот пример должен был стать показательным для всех остальных, но косметический бренд Maybelline решил, что уж он-то сможет то, чего не смогли другие. Новая реклама помады с трансгендером Райаном Вита только вышла, а уже наделала много шума.


За короткое время рекламный ролик посмотрели в Instagram* больше миллиона подписчиков бренда, и оставили под ним много негативных комментариев, в которых возмутились "повесткой дня".




Россиянки, обсудив эту рекламу, тоже не остались равнодушными. Мы же всегда можем проголосовать рублём и отказаться от покупок бренда - сообщают они.



Тот самый случай, когда дурной пример ничему не учит.


-*Запрещена в РФ


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Maybelline   Ryan Vita   transgender   Видео   косметика   помада   реакция соцсетей   реклама   
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5  комментариев
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13k
GROMOZEKA Час назад
«Райан Вита -бородатое недоразумение, которое никак не определится с собственным полом»

Определенно пид@р, чего там сомневаться?
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15k
Shtoppi Полчаса назад
как там говорится? вроде: "умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих"? так вот, некоторые по ходу вообще не учатся. они просто необучаемые дураки по дефолту.
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1k
svarog19692007 54 минуты назад
Не помню ни одного продукта , или товара , чтобы я купил его именно по рекламе !
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11k
Copycat Час назад
Если бы я был женщиной то отказался бы от этой косметики - так как мне было бы противно используя её ассоциировать себя с бородатым трансом

по тому что лично у меня это так работает, если я видел рекламу продукта то пользуясь им я невольно ощущал бы себя как человек который в рекламе его использует, например прикладываясь к банке с энергетиком я ощущаю себя как накаченный спортсмен из рекламы и мне это по душе, по тому что мне хочется ощущать себя накаченным и спортивным - по моему реклама работает именно так
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