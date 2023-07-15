Кто в восторге от Maybelline? Производитель косметики попал в скандал после рекламы с бородатым трансом

Похоже, Maybelline идёт по стопам производителя пива. Пивовары из Anheuser-Busch не так давно запустили рекламу с трансгендером, после чего их продукцию перестали покупать. Потому что обыкновенные реднеки, покупающие ящиками Bud Light, не красят губы и не носят платья. Сначала производители пива думали, что этот скандал пойдёт им на пользу и покупатели образумятся, а потом были вынуждены уволить директора по маркетингу и сократить 600 сотрудников стекольных заводов, работавших по контракту с брендом.

Этот пример должен был стать показательным для всех остальных, но косметический бренд Maybelline решил, что уж он-то сможет то, чего не смогли другие. Новая реклама помады с трансгендером Райаном Вита только вышла, а уже наделала много шума.