Кто в восторге от Maybelline? Производитель косметики попал в скандал после рекламы с бородатым трансом

Известная компания Maybelline запустила новую рекламу, в которой яркую помаду демонстрирует Райан Вита -бородатое недоразумение, которое никак не определится с собственным полом. Целевая аудитория бренда - девушки, и некоторые из них заявили, что больше не в восторге от "Мейбелин" и отныне перестают покупать продукцию этой марки.
Похоже, Maybelline идёт по стопам производителя пива. Пивовары из Anheuser-Busch не так давно запустили рекламу с трансгендером, после чего их продукцию перестали покупать. Потому что обыкновенные реднеки, покупающие ящиками Bud Light, не красят губы и не носят платья. Сначала производители пива думали, что этот скандал пойдёт им на пользу и покупатели образумятся, а потом были вынуждены уволить директора по маркетингу и сократить 600 сотрудников стекольных заводов, работавших по контракту с брендом.
Этот пример должен был стать показательным для всех остальных, но косметический бренд Maybelline решил, что уж он-то сможет то, чего не смогли другие. Новая реклама помады с трансгендером Райаном Вита только вышла, а уже наделала много шума.
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За короткое время рекламный ролик посмотрели в Instagram* больше миллиона подписчиков бренда, и оставили под ним много негативных комментариев, в которых возмутились "повесткой дня".
Россиянки, обсудив эту рекламу, тоже не остались равнодушными. Мы же всегда можем проголосовать рублём и отказаться от покупок бренда - сообщают они.
Тот самый случай, когда дурной пример ничему не учит.
-*Запрещена в РФ
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Определенно пид@р, чего там сомневаться?
по тому что лично у меня это так работает, если я видел рекламу продукта то пользуясь им я невольно ощущал бы себя как человек который в рекламе его использует, например прикладываясь к банке с энергетиком я ощущаю себя как накаченный спортсмен из рекламы и мне это по душе, по тому что мне хочется ощущать себя накаченным и спортивным - по моему реклама работает именно так