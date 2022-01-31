В Казани повторили порно-мем с неграми и блондинкой

Сотрудники компании «ИТ-парк» сняли ролик, в котором сымитировали сцену из порнофильма, ставшую мемом. Вот только не учли, что позади участников видео высится храм. В соцсетях подсчитывают, через какое время появятся извинения.
Мем со светловолосой порно-актрисой Пайпер Перри стал популярным еще в 2016 году. С тех пор эту картинку повторяли и переделывали так часто, что, похоже, Перри получила куда большую популярность благодаря этому фото, а не своей основной деятельности.
Видимо, компании "ИТ-парк" захотелось урвать хотя бы толику славы Пайпер (а может, так руководство проявляет креатив) - в соцсетях появился фрагмент съемок рекламного ролика, в котором сотрудники компании повторяют сцену, ставшую мемом.
Конечно, при этом все молодые люди одеты, а мужчины белые (и их куда больше пяти), но сходство с оригиналом абсолютно читаемо.
Осторожно! В озвучке присутствует нецензурная лексика!
В СМИ заметили, что скорее всего компании придется ответить за съемку на фоне храма, который виден из окна. Однако где сейчас в городе найдешь место, свободное от культовых сооружений?
Каковы ваши прогнозы, уважаемые фишкяне: оскорбятся верующие или спустят эту ситуацию на тормозах?
Источник:
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