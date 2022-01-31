В Казани повторили порно-мем с неграми и блондинкой

Видимо, компании "ИТ-парк" захотелось урвать хотя бы толику славы Пайпер (а может, так руководство проявляет креатив) - в соцсетях появился фрагмент съемок рекламного ролика, в котором сотрудники компании повторяют сцену, ставшую мемом.

Конечно, при этом все молодые люди одеты, а мужчины белые (и их куда больше пяти), но сходство с оригиналом абсолютно читаемо.

Осторожно! В озвучке присутствует нецензурная лексика!