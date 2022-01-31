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В Казани повторили порно-мем с неграми и блондинкой

В Казани повторили порно-мем с неграми и блондинкой (4 фото)

Автор:
31 января 2022 10:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казань   видео   мем   негры и блондинка   перегнули палку   реклама   ролик   
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Сотрудники компании «ИТ-парк» сняли ролик, в котором сымитировали сцену из порнофильма, ставшую мемом. Вот только не учли, что позади участников видео высится храм. В соцсетях подсчитывают, через какое время появятся извинения.

Мем со светловолосой порно-актрисой Пайпер Перри стал популярным еще в 2016 году. С тех пор эту картинку повторяли и переделывали так часто, что, похоже, Перри получила куда большую популярность благодаря этому фото, а не своей основной деятельности.


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Видимо, компании "ИТ-парк" захотелось урвать хотя бы толику славы Пайпер (а может, так руководство проявляет креатив) - в соцсетях появился фрагмент съемок рекламного ролика, в котором сотрудники компании повторяют сцену, ставшую мемом.

Конечно, при этом все молодые люди одеты, а мужчины белые (и их куда больше пяти), но сходство с оригиналом абсолютно читаемо.


Осторожно! В озвучке присутствует нецензурная лексика!

В СМИ заметили, что скорее всего компании придется ответить за съемку на фоне храма, который виден из окна. Однако где сейчас в городе найдешь место, свободное от культовых сооружений?


Каковы ваши прогнозы, уважаемые фишкяне: оскорбятся верующие или спустят эту ситуацию на тормозах?

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Метки: Казань   видео   мем   негры и блондинка   перегнули палку   реклама   ролик   
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16k
Пумба 48 минут назад
Где найти говнороликов для дебилов? Правильно, в вК! Это все знают. А вот нахера их тащить на Фишки к вменяемым людям - огромный вопрос!
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Едондер пуп 38 минут назад
Запретить блондинкам присаживаться на диванчики!
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