"Мои предки в могилах перевернулись": наследник пивной империи - о рекламной кампании с трансгендером

Билли Буш - наследник семьи, которая производила напитки и продавала их американцам с с 1880 по 2008. За это время Anheuser-Busch стала преуспевающей компанией, однако после рекламы с трансгендером она утратила свои позиции. И всё благодаря необдуманной стратегии, которую предки Буша явно не одобрили бы.
В разговоре с TMZ Билли Буш довольно резко охарактеризовал последнее сотрудничество компании с трансгендером Малвани, заявив, что его предки "перевернулись бы в могилах". С такой резкой критикой согласны и тысячи других американцев, бойкотирующие пиво, которое взялся рекламировать мужчина, который ощущает себя как женщина.
"Они были очень патриотичными — они любили эту страну и то, за что она выступала", - поясняет Буш. ""Трансгендеры, геи и тому подобное — это личное дело . У нас свободная страна, и людям позволено делать то, что они хотят, но не нужно это тащить на пивную банку и бросать её людям в лицо. Мы никогда бы так не поступили. Anheuser-Busch были успешны в любом бизнесе, и на такую сомнительную вещь, как реклама с Диланом Малвани, они бы не подписались", - заявил Билли Буш.
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Вся проблема, считает он, в неправильном понимании целевой аудитории Bud Light.
"Те, кто пьет пиво – простые люди, работяги, вкалывающие изо дня в день. Им не надо пихать в горло пиво с таким посланием. Не этого они от него ждут. У них было настоящее американское пиво, пиво патриотов, которое таковым больше не является".
Несмотря на то, что компании грозит массовый бойкот теперь уже потому, что её клиенты предвзято относятся к ЛГБТ, Буш продолжате стоять на своём, отказываясь признать, что изображение лица Малвани на банке Bud Light было мудрым маркетинговым решением.
Да и с чего бы ему лгать? Обычные реднеки сделали свой выбор, и пить пиво, на банке которого красуется трансгендер, они не хотят. Рекламу можно сделать с кем угодно, но покупатель всегда проголосует рублём, т.е. в ситуации с американским пивом - долларом.
По сравнению с прошлым годом продажи пива Bud Light снизились на 24,4% и спрос на напиток продолжает падать. Интересно, что Bud Light как пивной бренд №1 по продажам в долларовом выражении уступил первенство другому бренду Modelo Especial.
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У нас на самом деле большинство спокойно относятся к "альтернативным", пока они не выходят на парады и ведут себя пристойно (вы будете удивлены от статистики того, сколько людей из вашего окружения "альтернативные"). А вот 321ов и прочих открытых дровосеков никто не любит аж до ненависти, и это правильно.
Дядька Буш просто грустит (вполне справедливо, надо отметить) по поводу бывшей собственности семьи. А сама компания давно продалась бельгийцам.
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Кстати, вот чё интересное нашёл )) :
Епаный стыд.....