"Мои предки в могилах перевернулись": наследник пивной империи - о рекламной кампании с трансгендером

Вся проблема, считает он, в неправильном понимании целевой аудитории Bud Light.

"Те, кто пьет пиво – простые люди, работяги, вкалывающие изо дня в день. Им не надо пихать в горло пиво с таким посланием. Не этого они от него ждут. У них было настоящее американское пиво, пиво патриотов, которое таковым больше не является".

Несмотря на то, что компании грозит массовый бойкот теперь уже потому, что её клиенты предвзято относятся к ЛГБТ, Буш продолжате стоять на своём, отказываясь признать, что изображение лица Малвани на банке Bud Light было мудрым маркетинговым решением.

Да и с чего бы ему лгать? Обычные реднеки сделали свой выбор, и пить пиво, на банке которого красуется трансгендер, они не хотят. Рекламу можно сделать с кем угодно, но покупатель всегда проголосует рублём, т.е. в ситуации с американским пивом - долларом.

По сравнению с прошлым годом продажи пива Bud Light снизились на 24,4% и спрос на напиток продолжает падать. Интересно, что Bud Light как пивной бренд №1 по продажам в долларовом выражении уступил первенство другому бренду Modelo Especial.