Миллионы рыб образовали реку в голой пустыне

В сезон дождей уровень воды в пустынных озерах поднимается, и между ними появляется связь в виде непостоянных рек. По ним рыба мигрирует из одной горячей лужи в другую в надежде, что хоть эта не пересохнет. Правда, обычно объемы миграции раз в тысячу меньше, чем на видео. Да и вода идёт перед рыбой, а не за ней.