Миллионы рыб образовали реку в голой пустыне

Очевидцы засняли на видео, как в пустыне по раскаленному песку течёт река, а в ней — миллионы рыб! Описанное звучит максимально абсурдно, и если бы не видеодоказательство, никто бы местным не поверил.
Вариантов несколько. Первый — трагическая и нелепая случайность. Например, перевернувшийся грузовик с рыбой. Вода вместе с живым грузом пролилась, и, вуаля, загадочное явление готово! Звучит логично, но машин на видео не видно, да и зачем поднимать такой шум вокруг ДТП? Собрали рыбу поскорее, да и всё! Да и какая это машина должна быть то? Размером с танкер?
Второй — массовая миграция рыб из одного водоёма в другой. Те немногие озёра, что есть в пустыне, мало пригодны для 99% рыб. Но 1% привык вариться в кипятке, смирился с вечной духотой и освоился в солёных водах. Дьявольские карпозубики, например, прекрасно живут и размножаются в живописном озере Дыра Дьявола в Долине смерти в Калифорнии. Вода там как в джакузи — под 33⁰С, но рыбкам нормально.
В сезон дождей уровень воды в пустынных озерах поднимается, и между ними появляется связь в виде непостоянных рек. По ним рыба мигрирует из одной горячей лужи в другую в надежде, что хоть эта не пересохнет. Правда, обычно объемы миграции раз в тысячу меньше, чем на видео. Да и вода идёт перед рыбой, а не за ней.
Третий вариант — грунтовые воды. За месяц до видео с рыбной рекой в пустыне зафиксировали появление подземных источников. Вода била ключом прямо посреди песка и пустоши — такое тоже не каждый день увидишь! Быть может, под местом съемок нашего видео тоже есть подземная река или озеро, в котором живёт рыба. Вместе с подъемом грунтовых вод на поверхность выбрались и его обитатели.
Какой бы вариант учёные не назвали правильным, этот случай на сегодня уникален. В прошлом таких явлений зафиксировано не было и после публикации видео тоже ничего похожего не происходило. Удалось ли биологам исследовать это явление на месте — неизвестно, но официальных комментариев от светил науки на сегодняшний день нет.
Ниже полное видео этой ситуации
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