Уникальный оазис в пустыне: Саудовская Аравия строит крупнейший в мире сад

В Саудовской Аравии ударными темпами идет возведение крупнейшего в мире ботанического сада с регулируемой температурой.
Проект под названием Международные сады шейха Абдаллы (King Abdullah International Gardens) представляет cобой комплекс из двух зданий в форме полумесяца.
Общая площадь комплекса — два миллиона квадратных метров.
В садах будет представлено более 1750 видов растений со всех уголков Земли (всего же устроители планирует разместить там более 500 000 растений), а также создан Ботанический музей, посетители которого смогут узнать об эволюции растений от девонской до современной эпохи.
На данный момент сад готов примерно на 40%, а его открытие запланировано уже на осень 2024 года.
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