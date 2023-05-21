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Уникальный оазис в пустыне: Саудовская Аравия строит крупнейший в мире сад

Уникальный оазис в пустыне: Саудовская Аравия строит крупнейший в мире сад

Автор:
21 мая 2023 10:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Саудовская Аравия   в мире   видео   красота   новости   растения   сад   стройка   фото   
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В Саудовской Аравии ударными темпами идет возведение крупнейшего в мире ботанического сада с регулируемой температурой.

Проект под названием Международные сады шейха Абдаллы (King Abdullah International Gardens) представляет cобой комплекс из двух зданий в форме полумесяца.


Общая площадь комплекса — два миллиона квадратных метров.

В садах будет представлено более 1750 видов растений со всех уголков Земли (всего же устроители планирует разместить там более 500 000 растений), а также создан Ботанический музей, посетители которого смогут узнать об эволюции растений от девонской до современной эпохи.

На данный момент сад готов примерно на 40%, а его открытие запланировано уже на осень 2024 года.

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Метки: Саудовская Аравия   в мире   видео   красота   новости   растения   сад   стройка   фото   
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10  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Фигли им не выпендриваться? Они богатые - у них нефть есть, вот и чудят, не знают куда деньги девать.
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S__D 11 минут назад
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turyst 42 минуты назад
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poбт 45 минут назад
цветник под крышей это конечно хорошо, но лучше бы они занялись глобальным озеленением своей пустыни
еще позавчера...
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Elena Ki 49 минут назад
На корабль чужих смахивает. Яйца с лицехватами уже загрузили?
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Anarasius

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