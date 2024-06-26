Стройка века: с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые проблемы

Развитие нового футуристического городского района в Саудовской Аравии оказалось под вопросом из-за проблем с финансированием.

Город будущего под названием The Line (Neom) является частью программы по переходу экономики страны от нефтяной зависимости. Его площадь составит 10 200 квадратных миль, и он будет полностью "работать" на возобновляемых источниках энергии. В нем также будет плавучий промышленный комплекс, глобальный торговый центр и различные туристические курорты.

Однако критики в прошлом ставили под сомнение амбициозность проекта, который должен быть завершен к 2039 году. Изначально предполагалось, что первая его часть будет завершена к 2020 году, затем срок был продлен до 2025 года, но в очередной раз был сорван.