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Стройка века: с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые проблемы

Стройка века: с зеркальным городом посреди пустыни возникли новые проблемы

Автор:
26 июня 2024 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Проблемы   Саудовская Аравия   масштаб   пустны   стройка   фото   
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Грандиозный проект может вновь возрасти в цене и стоить до 1,5 триллиона фунтов стерлингов.

Развитие нового футуристического городского района в Саудовской Аравии оказалось под вопросом из-за проблем с финансированием.

Город будущего под названием The Line (Neom) является частью программы по переходу экономики страны от нефтяной зависимости. Его площадь составит 10 200 квадратных миль, и он будет полностью "работать" на возобновляемых источниках энергии. В нем также будет плавучий промышленный комплекс, глобальный торговый центр и различные туристические курорты.

Однако критики в прошлом ставили под сомнение амбициозность проекта, который должен быть завершен к 2039 году. Изначально предполагалось, что первая его часть будет завершена к 2020 году, затем срок был продлен до 2025 года, но в очередной раз был сорван.

Теперь правительство вынуждено искать другие способы финансирования, поскольку низкие цены на нефть повлияли на его доходы. Советник, не пожелавший назвать свое имя, сообщил BBC, что решение о будущем проекта ожидается в ближайшее время.

"Решение будет основано на множестве факторов. Но нет сомнений в том, что будет проведена рекалибровка. Некоторые проекты будут осуществляться в соответствии с планом, а некоторые могут быть отложены или сокращены".

Neom оплачивается из Государственного инвестиционного фонда (PIF), который является суверенным грантом правительства. Однако его стоимость, составляющая 394 миллиарда фунтов стерлингов, в два раза превышает федеральный бюджет страны на этот год. При этом весь проект может стоить до 1,5 триллиона фунтов стерлингов для правительства, уже испытывающего дефицит бюджета.

Изначально предполагалось, что The Line будет вмещать девять миллионов человек и протянется на 105 миль. Когда Саудовская Аравия впервые предложила идею создания зеркального города, она звучала утопически. Были разговоры даже о роботах-горничных, отсутствии дорог, летающих такси и водопадах.

Теперь неясно, насколько все это осуществится на самом деле и в соответствии с сокращенными планами к 2030 году протяженность The Line составит всего 1,5 мили в рамках первой фазы. Издание отмечает, что среди других планов — плавучий промышленный комплекс в форме восьмиугольника и горнолыжный курорт, который примет зимние Азиатские игры 2029 года.

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Метки: Видео   Проблемы   Саудовская Аравия   масштаб   пустны   стройка   фото   
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2  комментария
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Оль́гъ, Ѡль́гъ 56 минут назад
Коту делать не хер он яйца лижет, а арабы деньги на ветер выкидывают.
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Teodor 16 минут назад
Такой проект мог предложить либо абсолютный кретин, либо пильщик бюджета.
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Alove_Roleen
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