Красота – страшная сила: 16 людей, которые злоупотребили фотошопом

Некоторые пользователи частенько заходят в процессе коррекции слишком далеко. И пока одни гордятся получившимися у них шедеврами, другие ищут ответ на вопрос: что я только что увидел?
После просмотра этого фото захотелось почитать о чёрных дырах, так как здесь явно замешана гравитация, искривляющая пространство
Она похожа на мои первые попытки рисовать аниме в 6 классе.
Я в таком замешательстве! Какая модификация здесь предполагалась? Убрать морщины? Удлинить лицо с одной стороны? Что-то для улучшения внешнего вида волос? Чем дольше я смотрю на это, тем больше меня это сбивает с толку.
Эта леди плохая подруга, так как отфотошопила только себя или же хорошая, так как отфотошопила только себя?
Похоже, они украли куклу Барби в натуральную величину, использовали её, чтобы попрактиковаться в макияже, и пошли с ней на вечеринку.
Этой девушке необходимо объяснить, что живот — это что-то вроде хранилища для внутренних органов человека
Кажется он очень вдохновился Гигачадом.
У неё зубы Росса Геллера!
Это весело. Наверное, он просто дурачится. Я не могу поверить, что это всерьёз.
На восточноазиатских иллюстрациях у персонажей часто маленькие головы и долговязые тела. Это буквально повлияло на общество. Как ни странно, японцы часто говорят о размере головы. Для некоторых женщин здесь это большая проблема.
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