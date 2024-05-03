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Красота – страшная сила: 16 людей, которые злоупотребили фотошопом

Красота – страшная сила: 16 людей, которые злоупотребили фотошопом

Автор:
03 мая 2024 09:04
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   внешность   красота   перебор   фото   фотошоп   
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Некоторые пользователи частенько заходят в процессе коррекции слишком далеко. И пока одни гордятся получившимися у них шедеврами, другие ищут ответ на вопрос: что я только что увидел?

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Она похожа на мои первые попытки рисовать аниме в 6 классе.

Я в таком замешательстве! Какая модификация здесь предполагалась? Убрать морщины? Удлинить лицо с одной стороны? Что-то для улучшения внешнего вида волос? Чем дольше я смотрю на это, тем больше меня это сбивает с толку.

Похоже, они украли куклу Барби в натуральную величину, использовали её, чтобы попрактиковаться в макияже, и пошли с ней на вечеринку.

Кажется он очень вдохновился Гигачадом.

У неё зубы Росса Геллера!

Это весело. Наверное, он просто дурачится. Я не могу поверить, что это всерьёз.

На восточноазиатских иллюстрациях у персонажей часто маленькие головы и долговязые тела. Это буквально повлияло на общество. Как ни странно, японцы часто говорят о размере головы. Для некоторых женщин здесь это большая проблема.

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Метки: Прикол   Юмор   внешность   красота   перебор   фото   фотошоп   
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12k
hairov 2 часа назад
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Ежик 2 минуты назад
Комментарий к фото
Это 3,14здец какой-то. Как будто половина кентавра
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11k
Доктор Час назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2352 поста (2307 в горячем)

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