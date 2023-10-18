«Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия

И заявил: «Благодаря этой силе, Россия осталась независимой и свободной».
Главу ядерного центра в Сарове Радия Илькаева наградили орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. На церемонию приехал патриарх Кирилл и выступил с речью:
Радий Иванович - это, я бы смело сказал, великий русский учёный. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной.
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Комментариев от Академии наук или других учёных на эту тему не последовало. А Серафим Саровский считается покровителем учёных-ядерщиков.
До революции в Сарове был монастырь. В первые годы советской власти там организовали колонию для несовершеннолетних. В сороковые годы Саров переименовали в Арзамас-16 и учредили легендарное КБ-11, которое создало первую атомную бомбу в СССР. Общим руководством занимался Игорь Курчатов, а куратором, вдохновителем и главной движущей силой проекта был Лаврентий Павлович Берия.
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защита Родины вполне себе благое дело, даже святое.
мы ядерное оружие не использовали для нападения и не планируем. и только благодаря стоящим на боевом дежурстве подржавевшим РВСН к нам ещё не лезут как западные, так и восточные "стратегические партнеры". (кстати, у РВСН тоже усть небесный покровитель - святая Варвара).
и не надо тут переносить неприязнь к "святейшему Брегету" на людей делавших и делающих великое дело для своей страны.
их так то много разных
Как они любят говорить? Всё от Бога?
И красота, и мир, и доброта. А также войны, преступления, ложь, беды.
Всё с его позволения.
Ненавижу попов.
Религию приплетать к физике????
Больший маразм придумать сложно.
И это в СВЕТСКОМ государстве...
интересно ,это местный покровитель? А он распространяется на Опенгеймера и Энштейна?
Уже сняли фильм, где Москву от бомбежек немцев спасла икона, теперь видимо ждем кино, как советские инженеры молятся и на них снисходит озарение как сделать ядерное оружие и запихнуть его в ракету.
достали из запасников затхлую религиозную тему и пытаются заткнуть дыру тем, что есть. Получается косо-криво, но другого, к сожалению, у рукамиводителей ничего нет. Да, 21 век, да не смешно и не грешно, да ряженые в рясы бывшие комсомольцы и заполняющие на Пасху храмы бывшие коммунисты-атеисты не верящие ни в Бога, ни в Черта.
Большинство стран в мире не входят в "ядерный клуб", так благодаря чему эти страны остались независимыми и свободными?
Может пора заткнутся этому гражданину? Деменция есть болезнь.