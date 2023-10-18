«Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия

Главу ядерного центра в Сарове Радия Илькаева наградили орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. На церемонию приехал патриарх Кирилл и выступил с речью:

Радий Иванович - это, я бы смело сказал, великий русский учёный. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной.