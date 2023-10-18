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«Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия

«Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия

Автор:
18 октября 2023 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Арзамас-16   Видео   Саров   Серафим Саровский   атомная бомба   награждение   орден   патриарх кирилл   
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И заявил: «Благодаря этой силе, Россия осталась независимой и свободной».

Главу ядерного центра в Сарове Радия Илькаева наградили орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. На церемонию приехал патриарх Кирилл и выступил с речью:

Радий Иванович - это, я бы смело сказал, великий русский учёный. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной.

Комментариев от Академии наук или других учёных на эту тему не последовало. А Серафим Саровский считается покровителем учёных-ядерщиков.

До революции в Сарове был монастырь. В первые годы советской власти там организовали колонию для несовершеннолетних. В сороковые годы Саров переименовали в Арзамас-16 и учредили легендарное КБ-11, которое создало первую атомную бомбу в СССР. Общим руководством занимался Игорь Курчатов, а куратором, вдохновителем и главной движущей силой проекта был Лаврентий Павлович Берия.

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Метки: Арзамас-16   Видео   Саров   Серафим Саровский   атомная бомба   награждение   орден   патриарх кирилл   
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42  комментария
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима."-
-Иисус доволен своей паствой...
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82k
Доктор Джонс 6 минут назад
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16k
Vital Idol 8 минут назад
БУГАГА!!!
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222
Виктория 16 минут назад
Этот глава всех рукоположенных неверно интерпретирует учение Иисуса Иосифовича, который учил доброте, кротости и миролюбию. Ядерное оружие это как бы другое.
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6k
hhwost 19 минут назад
любое благое дело заслуживает небесного покровителя.
защита Родины вполне себе благое дело, даже святое.
мы ядерное оружие не использовали для нападения и не планируем. и только благодаря стоящим на боевом дежурстве подржавевшим РВСН к нам ещё не лезут как западные, так и восточные "стратегические партнеры". (кстати, у РВСН тоже усть небесный покровитель - святая Варвара).
и не надо тут переносить неприязнь к "святейшему Брегету" на людей делавших и делающих великое дело для своей страны.
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15k
Kucher Полчаса назад
Во славу божью - спалим друг дружку дотла, порадуем бога.
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56
Кристофер Роббин Полчаса назад
не нужно связывать такую организацию как церковь и веру в существование бога. это разные и не связанные вещи.
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3k
Χάρων 46 минут назад
Тварь лицемерная.
Как они любят говорить? Всё от Бога?
И красота, и мир, и доброта. А также войны, преступления, ложь, беды.
Всё с его позволения.
Ненавижу попов.
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38
pilot52 Χάρων Полчаса назад
Попы разные бываю, знал несколько очень достойных, но от таких как правило руководство избавляется.
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−13
hermek 47 минут назад
Все остальные свободные страны без ядерного оружия ржут
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3k
Χάρων 50 минут назад
Млять!!!!!!!!!
Религию приплетать к физике????
Больший маразм придумать сложно.
И это в СВЕТСКОМ государстве...
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123
PsyDoza Frankenschpökel Час назад
Тем временем шёл 21 век...
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979
Darki Час назад
Мы смеёмся над неуклюжим американским дедом,а у самих точно такой же клоун есть,в рясе и с маразмом за поясом.
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238
ruslan d Час назад
Этот-то куда полез , знаток великий ...
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238
ruslan d Андрей 23 минуты назад
Это здесь при чем , я что-то сказал о крещении ?
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40k
Notan Blaine Час назад
После таких вот заявлений, духовенство отворачивает от себя всех кто немного знает историю своей страны. Спрашивается, вот зачем говорить о том, что вообще ни какого отношения к церкви не имеет, словно других тем или проблем нет в решении которых они могли бы действительно помочь стране и людям.
Уже сняли фильм, где Москву от бомбежек немцев спасла икона, теперь видимо ждем кино, как советские инженеры молятся и на них снисходит озарение как сделать ядерное оружие и запихнуть его в ракету.
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14k
Ivan Час назад
«Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружияПосмотреть
«Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия
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62k
doker Час назад
"... Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной... " - как же нужно не уважать свой народ и не верить в людей...
Большинство стран в мире не входят в "ядерный клуб", так благодаря чему эти страны остались независимыми и свободными?
Может пора заткнутся этому гражданину? Деменция есть болезнь.
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