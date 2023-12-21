"Если тенденция сохранится, мы потеряем Россию": патриарх Кирилл призвал сократить поток мигрантов в РФ

Священнослужителя тревожит тот факт, что прибывающая в страну рабочая сила не пытается ассимилироваться или хотя бы просто уважать культурные и религиозные ценности России. Если пустить дело на самотёк, страна потеряет идентичность.
Выступая 20 декабря на Епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл заметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация с мигрантами в РФ ухудшилась. Россию наводняют люди, которые не не уважают законы страну, куда приехали работать и жить, и не пытаются как-то соответствовать культурным нормам. Они сбиваются в группировки, которые после мелькают в сводках МВД.
Количество прибывающих иноверцев так велико, что это становится настоящей проблемой для России, ведь если тенденция сохраниться, страна потеряет свою идентичность.
"Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счету, экономических выгод не должно привлекать в наше Отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам. <…> Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ", - подчеркнул священнослужитель.
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Патриарх призвал положить конец этой тенденции, чтобы сохранить Россию, отметив, что в отдельных районах мегаполисов, в том числе в Москве, жизнь горожан становится «почти невыносимой».
Он также добавил, что идентичность русского народа "нуждается в защите от размывания извне будь то вследствие миграции или, как было не так давно, вследствие навязывания глобалистской культуры".
Ранее, выступая на прямой линии В.Путин заметил, что проблема с мигрантами действительно есть. Как и потребность в них. Однако это не означает, что власти страны будут игнорировать интересы россиян. Глава РФ призвал к созданию специального органа, который будет контролировать все вопросы, связанные с мигрантами - и правовые, и технические.
В какой форме будет осуществляться контроль и как будет выглядеть работа этого органа, пока неясно.
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Ведь они все подпевали президенту, что нам нужны мигранты. И такая политика уже долгие годы и постоянно посты про проделки мигрантов, ой простите, иностранных специалистов. То есть в упор не видит народ чья это политика.
Дай то бог, чтоб всё было так как они говорят, только говорят одно, а делают другое. У нас отдельные входы для оформления иностранных специалистов в разных структурах есть, уверен везде так.
внимательно слушая бред,
сложно ответить искренне:
"Он - идиот или нет?"
никаких специальных органов для этого не надо, достаточно имеющихся силовиков.
вот только помните, дорогие сограждане, во всех своих проблемах надо винить прежде всего себя. гастеры едут прежде всего туда, где местное население обленилось, не хочет размножаться и работать и перестало уважать само себя.
вот в Китае или Японии, например, проблем с гастерами нет. потому что местным не лень работать и они уважают себя и свою страну.
уем долбит кирпичи
хочет выбить три рубля
но пока что не уя
опа опа резиновая попа
По своему окружению могу сказать, что религиозных людей в нем нет. Есть кто может сходить на какое-то торжество, но скорее для галочки. Образование всегда мешает религиозности. А приезжие куда как менее образованны и более организованы.
Но для меня церковь не является чем-то определяющим государство. С мигрантами главное заставить соблюдать закон и устои. Но этим никто не занимается.
а они только сейчас об этом задумались
и я предполагаю почему, из-за войны на которой гибнут в основном парни славянской национальности, начинают доминировать другие национальности, как правило мусульманской веры исповедания, тут то патриарх и обеспокоился.
а если глубже глянуть, то сейчас славяне убивают друг друга на Украине.
Пытаются денафицировать украинцев, но вместе с этим денафикация происходит и россиян
ну как-то так ((
1. При получении гражданства РФ иммигрант должен принять православие - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! Это поможет плотнее ассимилироваться в наше социуме (сейчас большинство мигрантов живут кланами, которые по умолчанию не сливаются с российским социумом, а живут по своим законам. Принявших православие граждан, свои же кланы будут отторгать, что позволит новым христианам быстрее начать жить по новым законам).
2. Запретить выходцам из азиатского региона (таджики, узбеки, афганцы, китайцы) получать гражданства РФ при замужестве/женитьбе. Исключение только для дефицитных специалистов при обязательной проверке подлинности их квалификации.
3. Российское гражданство давать только тем азиатам, которые отслужат в армии РФ на фронте не менее 5-ти лет.
4. Запретить получение гражданства РФ по рождению для представителей Азиатского региона.
Ввести минимальные квоты на въезд всем остальным (кто не служил, кто не принял православие и не квалифицированные специалисты, - у нас и своих дебилов предостаточно), пусть валят на хрен, платят деньги за патент в бюджет и строят дальше себе дома на своей исторической родине. При малейшем нарушении закона - депортация лет на 10 или навсегда.