"Если тенденция сохранится, мы потеряем Россию": патриарх Кирилл призвал сократить поток мигрантов в РФ

Патриарх призвал положить конец этой тенденции, чтобы сохранить Россию, отметив, что в отдельных районах мегаполисов, в том числе в Москве, жизнь горожан становится «почти невыносимой».

Он также добавил, что идентичность русского народа "нуждается в защите от размывания извне будь то вследствие миграции или, как было не так давно, вследствие навязывания глобалистской культуры".

Ранее, выступая на прямой линии В.Путин заметил, что проблема с мигрантами действительно есть. Как и потребность в них. Однако это не означает, что власти страны будут игнорировать интересы россиян. Глава РФ призвал к созданию специального органа, который будет контролировать все вопросы, связанные с мигрантами - и правовые, и технические.