Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание Героя страны

А также вручил ей удостоверение космонавта.
Первой женщине-космонавту Марине Василевской присвоили звание Героя Белоруссии. Высшую награду страны, а также удостоверение космонавта вручал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости..
"Последние две недели страна жила под одним лозунгом, девизом, идеей: "Космос наш! Все мы об этом думали, мечтали - свершилось", — заявил на мероприятии президент Белоруссии.
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Отмечается, что во время торжественной церемонии награды также получили чиновники, которые были вовлечены в организацию полёта первого белорусского космонавта в космос.
"Орденом Почёта награжден председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков, медали "За трудовые заслуги" удостоен генеральный директор авиакомпании "Белавиа" (там работала бортпроводником Василевская) Игорь Чергинец. Благодарность президента Белоруссии была объявлена космонавту-дублеру Анастасии Ленковой и заместителю начальника управления аэрокосмической деятельности академии наук Ивану Буче", — пишут СМИ.
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Напомним, что Василевская вместе с космонавтом Олегом Новицким и астронавтикой Лорел О'Хара вернулись с МКС на Землю 6 апреля. Новицкий и Василевская пробыли на станции всего 12 суток.
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