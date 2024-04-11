FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 895 постов • 299 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание Героя страны

Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание Героя страны

Автор:
11 апреля 2024 14:49
Сообщество : Космос
Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   Видео   Марина Василевская   награждение   первый космонавт   
966
1
3

А также вручил ей удостоверение космонавта.

Первой женщине-космонавту Марине Василевской присвоили звание Героя Белоруссии. Высшую награду страны, а также удостоверение космонавта вручал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко во Дворце Независимости..


"Последние две недели страна жила под одним лозунгом, девизом, идеей: "Космос наш! Все мы об этом думали, мечтали - свершилось", — заявил на мероприятии президент Белоруссии.

Отмечается, что во время торжественной церемонии награды также получили чиновники, которые были вовлечены в организацию полёта первого белорусского космонавта в космос.



"Орденом Почёта награжден председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков, медали "За трудовые заслуги" удостоен генеральный директор авиакомпании "Белавиа" (там работала бортпроводником Василевская) Игорь Чергинец. Благодарность президента Белоруссии была объявлена космонавту-дублеру Анастасии Ленковой и заместителю начальника управления аэрокосмической деятельности академии наук Ивану Буче", — пишут СМИ.

Напомним, что Василевская вместе с космонавтом Олегом Новицким и астронавтикой Лорел О'Хара вернулись с МКС на Землю 6 апреля. Новицкий и Василевская пробыли на станции всего 12 суток.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   Видео   Марина Василевская   награждение   первый космонавт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1971 пост (1979 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214459



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост посвящён археологам на 97%
Пост посвящён археологам на 97%
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 апреля
Люди из стали. Генерал-майор Осканов
Люди из стали. Генерал-майор Осканов
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#в мире#ДТП#люди#нападение#Автовсячина#полиция#кино
#животные#автомобили#интересно#интересное#авто аварии#факты#Россия#собака#Еда#США
#Прикол#автомир#история#аварии#забавно#дети#конфликт#кот#истории#Реакция
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий" Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий" Си Цзиньпин подарил сыну Александра Лукашенко спортивный костюм Си Цзиньпин подарил сыну Александра Лукашенко спортивный костюм «Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания отечественного ядерного оружия «Под покровом преподобного Серафима Саровского»: патриарх Кирилл раскрыл тайну создания... Подаренный президенту Зимбабве белорусский трактор не завёлся в самый ответственный момент Подаренный президенту Зимбабве белорусский трактор не завёлся в самый ответственный момент

На что жалуетесь?

Вернуться