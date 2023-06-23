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Ульяновец ограбил машину, потому что расстроился из-за неудачного свидания

Ульяновец ограбил машину, потому что расстроился из-за неудачного свидания

Автор:
23 июня 2023 09:13
Метки: вор   воровство   грабеж   люди   неудача   свидание   фото   
808
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37-летний мужчина познакомился в интернете с девушкой из Стерлитамака (Башкортостан) и приехал к ней из Ульяновска, чтобы встретиться лично, но свидание не задалось.

В расстроенных чувствах подозреваемый проходил мимо припаркованного «Ауди» и увидел на заднем сидении сумку с долларами и пистолет. Камнем разбил заднее окно и забрал все себе. После этого пошел спать, а утром выехал обратно к семье в Ульяновск.

Хозяином авто оказался местный житель, он сообщил о пропаже имущества. Те вычислили ульяновца и нагрянули к нему домой, где нашли 1000 долларов США.

Травмат подозреваемый якобы выкинул. Деньги изъяты, возбуждено уголовное дело, пистолет ищут.

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Метки: вор   воровство   грабеж   люди   неудача   свидание   фото   
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ruslan d Полчаса назад
"Старикам тут не место"
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andrejw0az2009 21 минуту назад
На фото баксы по 1 доллару, Лексус, где 1000 баксов и Ауди?
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