Ульяновец ограбил машину, потому что расстроился из-за неудачного свидания

37-летний мужчина познакомился в интернете с девушкой из Стерлитамака (Башкортостан) и приехал к ней из Ульяновска, чтобы встретиться лично, но свидание не задалось.
В расстроенных чувствах подозреваемый проходил мимо припаркованного «Ауди» и увидел на заднем сидении сумку с долларами и пистолет. Камнем разбил заднее окно и забрал все себе. После этого пошел спать, а утром выехал обратно к семье в Ульяновск.
Хозяином авто оказался местный житель, он сообщил о пропаже имущества. Те вычислили ульяновца и нагрянули к нему домой, где нашли 1000 долларов США.
Травмат подозреваемый якобы выкинул. Деньги изъяты, возбуждено уголовное дело, пистолет ищут.
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