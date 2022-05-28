14 людей, которые приехали в ОАЭ увидеть шейхов, а получили впечатления поинтереснее

Кто из туристов не желает побывать в сказочном Дубае. Роскошь дорогих отелей и привлекательность современных достопримечательностей наполняют каждое фото особой атмосферой арабской страны. Приезжая в Эмираты, многие мечтают о знакомстве с шейхом, но есть развлечения и поинтереснее.
Личинка аскалафа
Во время экскурсии по пустыне можно наткнуться на удивительного вида жучков. Личинки аскалафа летать не умеют, а вот взрослые особи поднимаются в воздух на высоту до 3 метров.
Сапсерфинг как способ увидеть город с необычного ракурса
Вот и этот мужчина наслаждается красотами Абу-Даби, мирно покачиваясь на водной глади, лёжа на сапборде.
Замечательный парк развлечений Ferrari World
Здесь определено понравится всем любителям экстрима, ведь они смогут прокатиться на американских горках, где можно разогнаться до 240 километров в час. На сегодняшний день это самые быстрые горки в мире.
Максимальный комфорт от Emirates
На борту самолета местной авиакомпании пассажирское место в первом классе выглядит необычайно комфортно.
Роскошные дорогие авто повсюду
На дорогах Дубая в ожидании зеленого сигнала светофора часто можно увидеть такую картину.
В ОАЭ очень удобные парковочные места
В такие ограниченные ниши невозможно заехать криво, а выходить из машины очень комфортно.
Автомат с охлаждённым шампанским
В фойе дубайской оперы установлен аппарат по продаже маленьких бутылочек элитного шампанского.
С заботой о других
Из-за постоянной жары многие местные жители оставляют для работников служб доставки бутылки с питьевой водой прямо у входной двери.
Паркоматы с веселыми рисунками
Они в шутливой форме намекают, почему за парковку обязательно надо заплатить и что будет, если этого не сделать.
Еще один пример местного чувства юмора
Правила безопасности для прохожих на данной стройплощадке объясняет забавный Гомер Симпсон.
Небоскреб-фоторамка
В Дубае есть необычная достопримечательность, соединяющая прошлое и будущее, — здание в форме гигантской фоторамки. На верхних этажах с одной стороны можно увидеть старый город, а с другой — современную его часть.
Рай для бездомных кошек
Они чувствуют себя в столице настоящими шейхами.
Ведь люди здесь кормят их вдоволь
Суперкар, брошенный прямо на улице
Такое зрелище тоже не редкость. Некоторые владельцы дорогих авто после кризиса в экономике уже не могли выплачивать имеющиеся кредиты и просто уехали из страны. А что из увиденного поразило больше всего вас?
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