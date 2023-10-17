«Королеву криптовалют» Валерию Федякину заподозрили в финансировании ВСУ

Валерия Федякина, она же "Битмама", она же "Королева криптовалют" попала в поле зрения правоохранительных органов в конце сентября, после того как "развела" клиента на 6,7 миллиарда рублей.

28-летняя уроженка Украины Валерия Федякина работала по следующей схеме: получала деньги в РФ и путём различных банковско-криптовалютных операций обещала вывести валюту за рубежом, получая свой процент.