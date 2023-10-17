«Королеву криптовалют» Валерию Федякину заподозрили в финансировании ВСУ

У "королевы криптовалют" Валерии Федякиной — большие неприятности. Её подозревают в финансировании украинской армии. По словам источника SHOT, следствие считает, что часть украденных денег "Битмама" переводила на нужды украинских военных. А подозревают её в краже ни много ни мало 1,5 тонн налички — примерно 7,5 млрд рублей.
Валерия Федякина, она же "Битмама", она же "Королева криптовалют" попала в поле зрения правоохранительных органов в конце сентября, после того как "развела" клиента на 6,7 миллиарда рублей.
28-летняя уроженка Украины Валерия Федякина работала по следующей схеме: получала деньги в РФ и путём различных банковско-криптовалютных операций обещала вывести валюту за рубежом, получая свой процент.
Благодаря умелой работе с площадками обмена криптовалют, Федякина убедила своего знакомого дать ей 6,7 млрд рублей (в биткоинах), которые она пообещала вернуть с бонусом в 1%, но после этого пропала.
Клиент не простил и написал заявление в полицию. Кстати, кроме этого потерпевшего, в деле фигирируют ещё двое: они отдали Битмаме 750 млн рублей, чтобы перевести деньги для покупки недвижки в Дубае.
Силовики сработали оперативно, а пенитенциарная система сработала ещё и без лишних сантиментов, поместив "криптоэнтузиастку", несмотря на её беременность, в СИЗО.
Суровое решение было связано с тем, что у Федякиной есть гражданство ОАЭ и она со стопроцентной вероятностью скрылась бы от правосудия там.
Против Валерии Федякиной возбудили уголовку по статье "Кража" и заключили под стражу до 15 ноября. Сегодня "Битмама", которая находится на 7-м месяце беременности, пыталась оспорить арест, но Мосгорсуд оставил её под стражей, - сообщает SHOT.
Тем временем, в деле Федякиной случился новый поворот. Её не без оснований подозревают в финансировании украинской армии. Следствие считает, что она перевела на нужды ВСУ часть из украденных у клиентов 7,5 млрд рублей. Однако адвокат девушки уверяет, что она, наоборот, поддерживает СВО и готова пожертвовать средства на нужды российских военных.
Если "Битмама" и дальше будет находиться в СИЗО, после родов еë разлучат с ребёнком. По словам адвокатов, их подзащитная уверена, что всё это — спланированная операция против неё, и вообще "Битмама" и есть жертва — якобы она выводила деньги для этих клиентов из своего кармана, а те обещали вернуть, но так и не вернули, - пишет SHOT.
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