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«Королеву криптовалют» Валерию Федякину заподозрили в финансировании ВСУ

«Королеву криптовалют» Валерию Федякину заподозрили в финансировании ВСУ

Автор:
17 октября 2023 22:44
Сообщество : Криминал
Метки: Валерия Федякина   Криптовалюты   аферистка   королева   мошенники   полиция   экономические преступления   
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У "королевы криптовалют" Валерии Федякиной — большие неприятности. Её подозревают в финансировании украинской армии. По словам источника SHOT, следствие считает, что часть украденных денег "Битмама" переводила на нужды украинских военных. А подозревают её в краже ни много ни мало 1,5 тонн налички — примерно 7,5 млрд рублей.

Валерия Федякина, она же "Битмама", она же "Королева криптовалют" попала в поле зрения правоохранительных органов в конце сентября, после того как "развела" клиента на 6,7 миллиарда рублей.

28-летняя уроженка Украины Валерия Федякина работала по следующей схеме: получала деньги в РФ и путём различных банковско-криптовалютных операций обещала вывести валюту за рубежом, получая свой процент.

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Благодаря умелой работе с площадками обмена криптовалют, Федякина убедила своего знакомого дать ей 6,7 млрд рублей (в биткоинах), которые она пообещала вернуть с бонусом в 1%, но после этого пропала.

Клиент не простил и написал заявление в полицию. Кстати, кроме этого потерпевшего, в деле фигирируют ещё двое: они отдали Битмаме 750 млн рублей, чтобы перевести деньги для покупки недвижки в Дубае.

Силовики сработали оперативно, а пенитенциарная система сработала ещё и без лишних сантиментов, поместив "криптоэнтузиастку", несмотря на её беременность, в СИЗО.

Суровое решение было связано с тем, что у Федякиной есть гражданство ОАЭ и она со стопроцентной вероятностью скрылась бы от правосудия там.

Против Валерии Федякиной возбудили уголовку по статье "Кража" и заключили под стражу до 15 ноября. Сегодня "Битмама", которая находится на 7-м месяце беременности, пыталась оспорить арест, но Мосгорсуд оставил её под стражей, - сообщает SHOT.

Тем временем, в деле Федякиной случился новый поворот. Её не без оснований подозревают в финансировании украинской армии. Следствие считает, что она перевела на нужды ВСУ часть из украденных у клиентов 7,5 млрд рублей. Однако адвокат девушки уверяет, что она, наоборот, поддерживает СВО и готова пожертвовать средства на нужды российских военных.

Специализированные же порталы пишут, что Bitmama «кинула рынок теневых обменников на $150 млн» и нанесла ущерб сотням компаний, включая крупные, был Михаил Жуховицкий, опубликовавший об этом пост на Facebook* (соцсеть принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской):

Если "Битмама" и дальше будет находиться в СИЗО, после родов еë разлучат с ребёнком. По словам адвокатов, их подзащитная уверена, что всё это — спланированная операция против неё, и вообще "Битмама" и есть жертва — якобы она выводила деньги для этих клиентов из своего кармана, а те обещали вернуть, но так и не вернули, - пишет SHOT.

* Запрещены в РФ

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Метки: Валерия Федякина   Криптовалюты   аферистка   королева   мошенники   полиция   экономические преступления   
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2  комментария
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91k
Херанука Паибалу Полчаса назад
Ох она знает компромата, кто со страны денежку выводил......
Страна зерно убирает, нефть журчит, металл варится - А ВСЕ ЗА РУБЕЖ УЕЗЖАЕТ...
Херли там РосФинМониторинг с Валютным контролем....
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9k
Дмитрий 15 минут назад
Кто то счастливец, который вы...л таки несколько миллиардов?))) В буквальном смысле этого слова!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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