Битва миллионеров: основатель Telegram Дуров хотел приобрести премиальный номер для авто, но кто-то оказался богаче

8 апреля 2023 года Павел Дуров принял участие в дубайском благотворительном аукционе, на котором попытался приобрести автомобильный номер, состоящий из одной лишь семерки. Начальная цена за этот лот составила 15 млн дирхам (331 млн руб.), однако уже следующий шаг поднял её в два раза. А потом в игру вступил Дуров, который предложил за автомобильный номер 35 млн дирхам. Однако нашёлся покупатель с более солидным кошельком. В результате выигрышной оказалась ставка в 55 млн дирхам (около 1,2 млрд. рублей). Дуров не рискнул её перебить и остался без желанного номера.