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Битва миллионеров: основатель Telegram Дуров хотел приобрести премиальный номер для авто, но кто-то оказался богаче

Битва миллионеров: основатель Telegram Дуров хотел приобрести премиальный номер для авто, но кто-то оказался богаче

Автор:
09 апреля 2023 20:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Telegram   Ynews   Дубай   ОАЭ   автономер   аукцион   видео   лот   павел дуров   шоу бизнес   
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В итоге ставка Дурова в 35 млн дирхам ОАЭ (примерно 773 млн руб.) была перебита более обеспеченным богачом.

8 апреля 2023 года Павел Дуров принял участие в дубайском благотворительном аукционе, на котором попытался приобрести автомобильный номер, состоящий из одной лишь семерки. Начальная цена за этот лот составила 15 млн дирхам (331 млн руб.), однако уже следующий шаг поднял её в два раза. А потом в игру вступил Дуров, который предложил за автомобильный номер 35 млн дирхам. Однако нашёлся покупатель с более солидным кошельком. В результате выигрышной оказалась ставка в 55 млн дирхам (около 1,2 млрд. рублей). Дуров не рискнул её перебить и остался без желанного номера.


Аукцион был благотворительным. Он проводился Министерством транспорта ОАЭ. Известно, что вырученные на нём средства будут потрачены на городскую инфраструктуру, а также на финансирование фонда 1 Billion Meals, который раздаёт бесплатную еду нуждающимся по всему миру.


Победитель торгов предпочёл остаться анонимным.

Известно, что цена лота стала максимальной для аукционов, проводимых Министерством транспорта ОАЭ. Нынешний аукцион побил рекорд 2008 года - тогда бизнесмен ОАЭ Саид Абдул Гафар Хури купил номерной знак с цифрой 1 за 52,2 млн дирхам.


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Метки: Telegram   Ynews   Дубай   ОАЭ   автономер   аукцион   видео   лот   павел дуров   шоу бизнес   
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4  комментария
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11k
Shtoppi 23 минуты назад
лох ты паша еще по деньгам, чтобы в Дубае с местными в аукционах ценниками мериться )))))))))))))
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
И нахрена мне знать о этом 321се?
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16k
Алекс 18 минут назад
Пупсик...773 млн руб можешь потратить к кафешке.
24 миллиона долларов вот такой госзнак стОит.

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12k
GROMOZEKA 22 минуты назад
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