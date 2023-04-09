Битва миллионеров: основатель Telegram Дуров хотел приобрести премиальный номер для авто, но кто-то оказался богаче

В итоге ставка Дурова в 35 млн дирхам ОАЭ (примерно 773 млн руб.) была перебита более обеспеченным богачом.
8 апреля 2023 года Павел Дуров принял участие в дубайском благотворительном аукционе, на котором попытался приобрести автомобильный номер, состоящий из одной лишь семерки. Начальная цена за этот лот составила 15 млн дирхам (331 млн руб.), однако уже следующий шаг поднял её в два раза. А потом в игру вступил Дуров, который предложил за автомобильный номер 35 млн дирхам. Однако нашёлся покупатель с более солидным кошельком. В результате выигрышной оказалась ставка в 55 млн дирхам (около 1,2 млрд. рублей). Дуров не рискнул её перебить и остался без желанного номера.
Аукцион был благотворительным. Он проводился Министерством транспорта ОАЭ. Известно, что вырученные на нём средства будут потрачены на городскую инфраструктуру, а также на финансирование фонда 1 Billion Meals, который раздаёт бесплатную еду нуждающимся по всему миру.
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Победитель торгов предпочёл остаться анонимным.
Известно, что цена лота стала максимальной для аукционов, проводимых Министерством транспорта ОАЭ. Нынешний аукцион побил рекорд 2008 года - тогда бизнесмен ОАЭ Саид Абдул Гафар Хури купил номерной знак с цифрой 1 за 52,2 млн дирхам.
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24 миллиона долларов вот такой госзнак стОит.