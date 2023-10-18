Генеральный директор филиала ада на Земле продаётся в Одинцово

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Кто-то выставил на продажу кошку за 15 миллионов рублей. Продавец обещает, что она «будет копать, пока метро не выроет или нефть не найдёт», гадить в ванну и уничтожать все запасы туалетной бумаги. Вырученные деньги хозяин потратит на психолога.
Хозяин гарантирует, что после её приобретения вы будете заходить домой исключительно со словами «ДА Б**ТЬ».
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