FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1759 постов • 485 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Генеральный директор филиала ада на Земле продаётся в Одинцово

Генеральный директор филиала ада на Земле продаётся в Одинцово

Автор:
18 октября 2023 10:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   бенгальская кошка   животные   забавно   кошка   одинцово   продажа   умора   фото   
1309
7

Кто-то выставил на продажу кошку за 15 миллионов рублей. Продавец обещает, что она «будет копать, пока метро не выроет или нефть не найдёт», гадить в ванну и уничтожать все запасы туалетной бумаги. Вырученные деньги хозяин потратит на психолога.

Хозяин гарантирует, что после её приобретения вы будете заходить домой исключительно со словами «ДА Б**ТЬ».

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Юмор   бенгальская кошка   животные   забавно   кошка   одинцово   продажа   умора   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр Час назад
Хе.. У меня такой же, только "помойный серо-полосатый Мурлокотам" уже лет 10 терроризирует меня... Но! Чего "греха таить", не отдам даже за "лярд"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мария Коненкова 12 минут назад
Блин, реальное объявление, проверила, сейчас висит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Boka 51 минуту назад
Какая красотка! Как можно даже подумать о том, чтобы расстаться с котейкой! У меня у самой две меховые *опы уделали квартиру в хлам, а по мне лишь бы им хорошо было Ну, пришлось, конечно, приспосабливаться, но это пустяки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж Час назад
Недорохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей Час назад
Надо брать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Колька Валеркин сын Час назад
Вот его расписюнило, расторащило и расколбасило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304993



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Противоречия в тактической медицине
Противоречия в тактической медицине
Ничего странного не замечаете?
Ничего странного не замечаете?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересно#интересное#аварии#авто аварии#Ynews#конфликт#Москва
#животные#автомобили#Прикол#факты#ДТП#забавно#фильм#подборка#знаменитости#креатив
#люди#автомир#в мире#Автовсячина#кино#шоу бизнес#позитив#история#США#милота
Ничего странного не замечаете? Ничего странного не замечаете? Забавная реакция животных на обычные события Забавная реакция животных на обычные события 19 забавных животных, которые приняли в корне неверное решение и застряли 19 забавных животных, которые приняли в корне неверное решение и застряли Лама стала главной звездой на свадьбе пары Лама стала главной звездой на свадьбе пары 17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи 17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи 20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают 20 эмоциональных мордашек животных, по которым и без слов понятно, что они обо всех нас думают

На что жалуетесь?

Вернуться