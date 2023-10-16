"Тебя все менты будут останавливать": пьяная чиновница пригрозила таксисту проблемами

В Таганроге крайне нетрезвая чиновница из администрации города устроила в такси скандал и угрожала водителю проблемами с гаишниками. Судя по видео, конфликт начался после того, как таксист попросил заплатить за поездку. Наличных денег у женщины не было и она решила заплатить за услугу переводом. Вот только под действием алкоголя в глазах всё двоилось и она долго не могла найти в приложении нужные цифры. Таксист поторопил нетрезвую женщину, после этого, собственно, всё и началось.

Не стесняясь ни своего ребёнка, ни в выражениях, женщина принялась высказывать таксисту всё, что о нём думает. Заплетающимся языком она сообщила, что работает начальницей дорожного отдела и у неё есть связи. С ней дружат все гаишники и начальники дорог, которые теперь не дадут таксисту продохнуть и будут всячески портить жизнь на дорогах.