FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 250 постов • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Таксисты
"Тебя все менты будут останавливать": пьяная чиновница пригрозила таксисту проблемами

"Тебя все менты будут останавливать": пьяная чиновница пригрозила таксисту проблемами

Автор:
16 октября 2023 17:00
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Таксист   Угрозы   конфликт   таганрог   чиновница   
2321
1
3

Чиновнице не понравилось, что извозчик-холоп изволил грубить.

В Таганроге крайне нетрезвая чиновница из администрации города устроила в такси скандал и угрожала водителю проблемами с гаишниками. Судя по видео, конфликт начался после того, как таксист попросил заплатить за поездку. Наличных денег у женщины не было и она решила заплатить за услугу переводом. Вот только под действием алкоголя в глазах всё двоилось и она долго не могла найти в приложении нужные цифры. Таксист поторопил нетрезвую женщину, после этого, собственно, всё и началось.


Не стесняясь ни своего ребёнка, ни в выражениях, женщина принялась высказывать таксисту всё, что о нём думает. Заплетающимся языком она сообщила, что работает начальницей дорожного отдела и у неё есть связи. С ней дружат все гаишники и начальники дорог, которые теперь не дадут таксисту продохнуть и будут всячески портить жизнь на дорогах.


"Тебя все менты будут останавливать, поспорим? Потому что все менты — мои друзья", — заявила чиновница таксисту.

Как выяснилось позднее, женщину зовут Анной Кассиной. И она действительно чиновница. Однако в итоге проблемы она создала себе, а не таксисту. Из-за появившегося в сети ролика протрезвевшая Кассина уволилась из администрации по собственному желанию. Примечательно, что она действительно хотела создать проблемы для таксиста и успела написать на него заявление — за грубое общение, как она сама выразилась. Но после волны справедливой критики в её адрес забрала заявление из полиции.


Как рассказала бывшая чиновница, она не совсем хорошо помнит из-за чего случился конфликт — таксист вроде бы ей хамил. Она призналась журналистам, что несла пьяный бред и решила уволиться, чтобы не подставлять своих коллег. Что будет дальше с её трудоустройством, она не знает. Сейчас она лишь хочет, чтобы эта позорная история скорее забылась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   Таксист   Угрозы   конфликт   таганрог   чиновница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
2023 Час назад
Ну хотя бы хватило совести, чтобы уволиться, значит не всё ещё потеряно. А как называется то училище, где выращивают таких чиновников?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Vladimir 2 минуты назад
Гейша по саке, своей сакуре не сёгун.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 12 минут назад
Ее трудоустроят ...повыше, такие кадры там нужны, просто "проговорилась" по пьяни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 17 минут назад
кратко...позор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 21 минуту назад
Вот же сучара. Я ничего не помню. А заяву в полицию не забыла накатать. Ребёнка вот жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin Полчаса назад
Чиновница дура, но таксюгу в очередной раз показал себя охреневшим.
Начнем с простого:
Сдача с кэша. У них когда-нибудь есть? А на просьбу сдачу переведите на карту они сразу перестают понимать....и ведь ты должен идти разменивать а не они.
Второе. Сейчас в мск стоимость такси взлетела до небес. Часовая поездка от полутора штук. Прлучасовая-от 500. Минимальная рублей 300. Эконом. И ладно бы, приезжали нормальные водители, так каждый второй по русски еле говорит. Про ПДД не слышали. Про вежливость тоже.
Третье. Вы задолбали не знать Москву. Ну ладно конкретную улицу, но вопрос от таксиста щелковская-это на западе меня убил. И типа он 20 лет за рулём....

Отдельное спасибо барышням. Вытаскиваете этих лузеров из звания таксюг. Был очень удивлен, но....из 10 поездок с барышням доволен 10. Аккуратные, внутри машины чистенько, правил не нарушают, по телефону не говорят, дарят даже улыбку по завершению поездки. Загляденье а не поездки. Учитесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 41 минуту назад
Главное чтоб через полгода не вернулась во власть с повышением
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 58 минут назад
"С ней дружат"

Есть видео как её дружат?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
pilot52 russger 52 минуты назад
А тебе уже есть 18 лет, чтобы смотреть на такую "дружбу"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pinhead Час назад
Ну теперь будет за моральный ущерб омлеты делать водителю ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker Час назад
Любая женщина во власти мнит себя Екатериной ll.
"Гуляй, шальная... "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий Час назад
Типичная ТП! Поди ещё и мужа нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
The Dude Час назад
Она с ребёнком была наглухо бухая и неадекватная. Шла на конфликт, бравировала какими-то связями, материлась так, что заслужила хорошей пощечины.
А теперь хочет чтобы всё забылось?
Нет. Ты очередная Яна "вези меня мразь" Данькова. Ты надолго знаменитость. И пусть твой личинус увидит свою мать в интернете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
728
Антоха Оренбург Час назад
Зажравшаяся быдлятина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

177274



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Набирающие популярность в сообществах
Карнавал - 87
Карнавал - 87
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Выбираем зимние шины на Авито
Выбираем зимние шины на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#в мире#Прикол#аварии#конфликт#Автовсячина#США#милота
#интересно#автомобили#автомир#машина#ДТП#интересное#новости#Россия#шоу бизнес#Прошлое
#факты#люди#история#животные#кино#фильм#авто аварии#позитив#девушки#познавательно
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку "Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой "Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта,... Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге «Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей новой родины и понадеялся на победу Израиля «Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей...

На что жалуетесь?

Вернуться