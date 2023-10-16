"Тебя все менты будут останавливать": пьяная чиновница пригрозила таксисту проблемами

Чиновнице не понравилось, что извозчик-холоп изволил грубить.
В Таганроге крайне нетрезвая чиновница из администрации города устроила в такси скандал и угрожала водителю проблемами с гаишниками. Судя по видео, конфликт начался после того, как таксист попросил заплатить за поездку. Наличных денег у женщины не было и она решила заплатить за услугу переводом. Вот только под действием алкоголя в глазах всё двоилось и она долго не могла найти в приложении нужные цифры. Таксист поторопил нетрезвую женщину, после этого, собственно, всё и началось.
Не стесняясь ни своего ребёнка, ни в выражениях, женщина принялась высказывать таксисту всё, что о нём думает. Заплетающимся языком она сообщила, что работает начальницей дорожного отдела и у неё есть связи. С ней дружат все гаишники и начальники дорог, которые теперь не дадут таксисту продохнуть и будут всячески портить жизнь на дорогах.
"Тебя все менты будут останавливать, поспорим? Потому что все менты — мои друзья", — заявила чиновница таксисту.
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Как выяснилось позднее, женщину зовут Анной Кассиной. И она действительно чиновница. Однако в итоге проблемы она создала себе, а не таксисту. Из-за появившегося в сети ролика протрезвевшая Кассина уволилась из администрации по собственному желанию. Примечательно, что она действительно хотела создать проблемы для таксиста и успела написать на него заявление — за грубое общение, как она сама выразилась. Но после волны справедливой критики в её адрес забрала заявление из полиции.
Как рассказала бывшая чиновница, она не совсем хорошо помнит из-за чего случился конфликт — таксист вроде бы ей хамил. Она призналась журналистам, что несла пьяный бред и решила уволиться, чтобы не подставлять своих коллег. Что будет дальше с её трудоустройством, она не знает. Сейчас она лишь хочет, чтобы эта позорная история скорее забылась.
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Начнем с простого:
Сдача с кэша. У них когда-нибудь есть? А на просьбу сдачу переведите на карту они сразу перестают понимать....и ведь ты должен идти разменивать а не они.
Второе. Сейчас в мск стоимость такси взлетела до небес. Часовая поездка от полутора штук. Прлучасовая-от 500. Минимальная рублей 300. Эконом. И ладно бы, приезжали нормальные водители, так каждый второй по русски еле говорит. Про ПДД не слышали. Про вежливость тоже.
Третье. Вы задолбали не знать Москву. Ну ладно конкретную улицу, но вопрос от таксиста щелковская-это на западе меня убил. И типа он 20 лет за рулём....
Отдельное спасибо барышням. Вытаскиваете этих лузеров из звания таксюг. Был очень удивлен, но....из 10 поездок с барышням доволен 10. Аккуратные, внутри машины чистенько, правил не нарушают, по телефону не говорят, дарят даже улыбку по завершению поездки. Загляденье а не поездки. Учитесь!
Возил строго по ПДД = Кресло, ремни и проечее.
На любой букс вежливо отказывал.
В случае непонимания - высаживал.
всех охеревших - на обочину.
Есть видео как её дружат?
"Гуляй, шальная... "
А теперь хочет чтобы всё забылось?
Нет. Ты очередная Яна "вези меня мразь" Данькова. Ты надолго знаменитость. И пусть твой личинус увидит свою мать в интернете.