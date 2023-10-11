В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку

Педагог при всём классе заявил, что девочка останется на второй год - ученица вышла из окна класса на третьем этаже.
Трагедией закончился урок в средней школе г. Прохладный (Кабардино-Балкария). Семиклассница получила на уроке двойку, после чего педагог прилюдно "проехалась" по её успеваемости. В итоге девочка выпрыгнула из окна.
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Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям с нестабильной психикой!
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Ребёнка с тяжелыми травмами госпитализировали в местную клинику. По факту случившегося полиция проводит проверку.
А пользователи соцсетей выясняют, кто виноват.
Почему дети всё чаще пытаются свести счёты с жизнью, получив плохую оценку или попав в немилость у педагога? Мнения пользователей разделились. А кто виноват в трагедии с девочкой, установят правоохранительные органы.
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Она меня реально гнобила. Ставила тройки, двойки. Вызывала к доске и на третьем слове перебивала и говорила: ну тут всё понятно. Это 3 с минусом.
Кончилось педсоветом, пятеркой, ей выговором но я всё равно перевелся.
А почему она так делала? Как то рассказывая об африке показывала на южную америку на карте и я посмел ее поправить.
так что благо чтотам была земля этотолько для родителей - дебилушка на пару лет дольше прожил
такие долго не живут и окружающим жизнь портят !!!
самоубийц надо не спасать а добивать!!!!
Проблема в наших детях. Психика наших детей расшатана: игрушки, видео, гаджеты, доступные соблазны и т.д. И внушают им с детства, какие они "особенные и неординарные". И времени свободного у них масса, заняться нечем, поэтому они "падают" на самые простые и доступные виды "времяпрепровождения". А эти доступные виды "времяпрепровождения" расшатывают нервы, потому что почти всегда рассчитаны на создание "вау!"-эффекта. Поэтому любая стрессовая ситуация приводит к избыточной реакции.
Нужна разработка новых педагогических методов для воспитания подрастающего поколения в новых условиях бурных информационных потоков и мало-контролируемых информационных шумов.
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здравствуй статья "доведение до самоубийства".