В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку

Кто над всем этим стоит

Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок

Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла

В школе Нижневартовска восьмиклассник ударил сверстника ножом

В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих