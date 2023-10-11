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В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку

В Кабардино-Балкарии школьница выбросилась из окна школы, получив "двойку" по русскому языку

Автор:
11 октября 2023 12:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Кабардино-Балкария   дети   конфликт   плохая оценка   полиция   суицид   школа   
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Педагог при всём классе заявил, что девочка останется на второй год - ученица вышла из окна класса на третьем этаже.

Трагедией закончился урок в средней школе г. Прохладный (Кабардино-Балкария). Семиклассница получила на уроке двойку, после чего педагог прилюдно "проехалась" по её успеваемости. В итоге девочка выпрыгнула из окна.


Ребёнка с тяжелыми травмами госпитализировали в местную клинику. По факту случившегося полиция проводит проверку.


А пользователи соцсетей выясняют, кто виноват.



Почему дети всё чаще пытаются свести счёты с жизнью, получив плохую оценку или попав в немилость у педагога? Мнения пользователей разделились. А кто виноват в трагедии с девочкой, установят правоохранительные органы.

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Метки: Ynews   Видео   Кабардино-Балкария   дети   конфликт   плохая оценка   полиция   суицид   школа   
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24  комментария
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6k
livaneth 2 часа назад
Наложилось сразу всё: И учительница излишне жесткая, и родители не обеспечили нормального тыла (в психологическом плане), и у девочки чуствительная нервная система, и может быть еще что-то у девочки случилось помимо двойки. Но прокуротура назначит одного виновного и обрушится всей тяжестью. Может на учительницу, может на родителей, может школьницу в психушку законопатят, это уж как повезет.
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1k
Николай Полчаса назад
Я из-за училки географии в 8м классе перевелся в другую школу.
Она меня реально гнобила. Ставила тройки, двойки. Вызывала к доске и на третьем слове перебивала и говорила: ну тут всё понятно. Это 3 с минусом.
Кончилось педсоветом, пятеркой, ей выговором но я всё равно перевелся.
А почему она так делала? Как то рассказывая об африке показывала на южную америку на карте и я посмел ее поправить.
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2k
AVATAR Полчаса назад
Если девочка не успевала, то почему нельзя помочь ей подтянуть знания хотя бы на тройку? Учителям нет никакого интереса в своих учениках. Все только за бабки готовы помочь. У меня к примеру не было в школе любви к физике, пока не поменалась учитель. Она всем хорошо обьясняла и хорошо относилась к ученикам. После этого я заинтересовался предметом и подтянул свои знания
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102
Максим 42 минуты назад
У нас подобное в школе было. Учительница по математике сказала пацану, что у него выходит двойка за год и он не будет допущен к экзамену. Пацан сказал "ОК", встал и прыгнул в окно с 3 этажа.. Благо там была земля, деревья, и он отделался переломами, и трещинами в позвоночнике. К экзамену его правда допустили, только сдавал он один, лежа, и с кучей преподов вокруг.
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3k
SmartCat101 45 минут назад
не хочешь учиться - не надо!!! овца безграмотная да к тому же еще и тупая
самоубийц надо не спасать а добивать!!!!
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24k
MrGod 47 минут назад
Народ, хватит гнать то на педагога, то на родителей, в стране нет воспитания молодёжи по принципу СССР, там было уважение старших и спортивная направленность - ГТО, военная подготовка, коллективное осуждение отстающих и свернувших с правильного пути, вот мы и имеем поколение курящих, матерящихся и обезбашенных пидростков, для которых нет авторитета в жизни, они сами уже всё знают а потом бац и срыв и окно......
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4k
Lexx 52 минуты назад
Какие то впечатлительные дети стали. Ну оставят на второй год, подумаешь фигня. Она девка, ей в армию не идти.
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32k
Ashabad Час назад
Проблема не в том, что учительница "злая". В нашем детстве были очень злые училки, но это не приводило к подобным эксцессам. А у наших отцов и дедов учитель - это вообще священное существо. На деревне было два самых уважаемых человека - председатель колхоза и директор школы.
Проблема в наших детях. Психика наших детей расшатана: игрушки, видео, гаджеты, доступные соблазны и т.д. И внушают им с детства, какие они "особенные и неординарные". И времени свободного у них масса, заняться нечем, поэтому они "падают" на самые простые и доступные виды "времяпрепровождения". А эти доступные виды "времяпрепровождения" расшатывают нервы, потому что почти всегда рассчитаны на создание "вау!"-эффекта. Поэтому любая стрессовая ситуация приводит к избыточной реакции.
Нужна разработка новых педагогических методов для воспитания подрастающего поколения в новых условиях бурных информационных потоков и мало-контролируемых информационных шумов.
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12k
Артем Час назад
"Почему дети всё чаще пытаются свести счёты с жизнью" почему чаще? Я в своей только школе помню пару суицидниц. А уж сколько с истеричным типом характера себе венки царапали, да таблеток обпивались из-за "несчастной любви" и тут же звонили "попрощаться" что бы успели прискакать и спасти их. Это всегда было и наверное всегда будет. Если на одну тупицу-второгодницу станет меньше, я думаю общество ничего не потеряет!
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4k
Александр Час назад
что-то раньше таких "чувствительных" не было
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18k
Shtoppi Час назад
<<Педагог при всём классе заявил, что девочка останется на второй год - ученица вышла из окна класса на третьем этаже.>>
-----
здравствуй статья "доведение до самоубийства".
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102
ruslan d Час назад
Да потому что их задрачивают как не в себя + видимо родители и педагоги те еще психологи ...
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15k
Kostick Час назад
у меня малой в 4 классе учится. давно его перестал ругать-наказывать за плохие оценки. и самое главное - он подтянулся в успеваемости. тут явный косяк педагога, зачем давать прилюдно оценки ребёнку? плюс ко всему, сложный возраст. и если ребёнок так отреагировал, то девочке явно было не чхать на успеваемость..
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102
Максим Kostick 38 минут назад
Меня в детстве тоже ругали за оценки типа трояков, наказывали и т.д. А мне просто некогда было делать уроки, надо было и телек посмотреть, и на улице в футбол гонять. Ничего не могли со мной сделать, а потом классу к 9ому я сам стал учиться более чем хорошо, закончил и школу и в универе ни разу проблем не было.
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