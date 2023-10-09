В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан

А в сети сейчас обсуждают интервью шейха Ахмеда Ясина. Он дал его ещё в 1998 году:

Власть не вечна. Никто в мире не может оставаться сильным все время. Человек - это сначала ребенок, затем юность, затем зрелость и, наконец, старость. Такова и продолжительность жизни государств. (В какой эпохе сейчас живет Израиль?) Я думаю, что Израиль прекратит свое существование в первой четверти следующего века. Такого государственного образования, как Израиль, в 2027 году не будет.