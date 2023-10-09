В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан

Так они выразили протест против конфликта в Секторе Газа.
По всему сейчас проходят митинги за и против конфликта в Палестине. Сейчас это одна из самых горячих точек на планете. Накал эмоций такой, что уже начались погромы - один из них случился в Лондоне, там разнесли еврейский ресторан и устроили автопробег в поддержку палестинцев.
А в сети сейчас обсуждают интервью шейха Ахмеда Ясина. Он дал его ещё в 1998 году:
Власть не вечна. Никто в мире не может оставаться сильным все время. Человек - это сначала ребенок, затем юность, затем зрелость и, наконец, старость. Такова и продолжительность жизни государств. (В какой эпохе сейчас живет Израиль?) Я думаю, что Израиль прекратит свое существование в первой четверти следующего века. Такого государственного образования, как Израиль, в 2027 году не будет.
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И другой прогноз, который несколько лет назад дал Владимир Вольфович Жириновский. В нём он утверждал, что на Ближнем Востоке будет месиво, которое затянет в себя множество стран.
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Слова Жириновского сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий. Мы с большой тревогой наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке вокруг Израиля. Эта тенденция опасна разрастанием, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни.
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Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
у русских/украинцев всегда во всем виноваты евреи, плюс ссср/россия всегда были друзьями исламских людоедов.
то талибан в москву приедет, то хамас...