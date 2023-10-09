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В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан

В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан

Автор:
09 октября 2023 15:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Израиль   жириновский   конфликт   лондон   палестина   погром   ресторан   
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Так они выразили протест против конфликта в Секторе Газа.

По всему сейчас проходят митинги за и против конфликта в Палестине. Сейчас это одна из самых горячих точек на планете. Накал эмоций такой, что уже начались погромы - один из них случился в Лондоне, там разнесли еврейский ресторан и устроили автопробег в поддержку палестинцев.

А в сети сейчас обсуждают интервью шейха Ахмеда Ясина. Он дал его ещё в 1998 году:

Власть не вечна. Никто в мире не может оставаться сильным все время. Человек - это сначала ребенок, затем юность, затем зрелость и, наконец, старость. Такова и продолжительность жизни государств. (В какой эпохе сейчас живет Израиль?) Я думаю, что Израиль прекратит свое существование в первой четверти следующего века. Такого государственного образования, как Израиль, в 2027 году не будет.

И другой прогноз, который несколько лет назад дал Владимир Вольфович Жириновский. В нём он утверждал, что на Ближнем Востоке будет месиво, которое затянет в себя множество стран.

Слова Жириновского сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий. Мы с большой тревогой наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке вокруг Израиля. Эта тенденция опасна разрастанием, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни.

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Метки: Видео   Израиль   жириновский   конфликт   лондон   палестина   погром   ресторан   
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9  комментариев
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Денис Час назад
Третьей мировой войны не будет.
Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
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12k
Krapiv Полчаса назад
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15k
Kostick 49 минут назад
что дали цивилизации евреи - все знают, от ученых, врачей, деятелей искусств и многая-многая... а что дали самые мирные? ну кроме адаптации индийских цифр, названных арабскими? упс, и то было раньше появления ислама. вот чтобы прям массово, не единичные примеры вроде ибн сины.
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