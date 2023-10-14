"С бомбой стоит, курва": мужчина угрожает устроить взрыв в центре Варшавы

В центре польской столицы неизвестный мужчина забрался на памятник на площади Пилсудского и угрожает устроить взрыв. Как пишет местное издание Wirtualna Polska, площадь и прилегающие к ней улицы перекрыли, к месту инцидента людей не подпускают. Полиция пытается вести с злоумышленником переговоры, но тот пока на контакт не идёт. Отмечается, что он постоянно с кем-то говорит по телефону.