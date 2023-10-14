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"С бомбой стоит, курва": мужчина угрожает устроить взрыв в центре Варшавы

"С бомбой стоит, курва": мужчина угрожает устроить взрыв в центре Варшавы

Автор:
14 октября 2023 16:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Польша   Угрозы   варшава   взрывное устройство   памятник   
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Горе-террорист забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском.

В центре польской столицы неизвестный мужчина забрался на памятник на площади Пилсудского и угрожает устроить взрыв. Как пишет местное издание Wirtualna Polska, площадь и прилегающие к ней улицы перекрыли, к месту инцидента людей не подпускают. Полиция пытается вести с злоумышленником переговоры, но тот пока на контакт не идёт. Отмечается, что он постоянно с кем-то говорит по телефону.

Как рассказал один из постояльцев отеля, который находится в непосредственной близости от площади Пилсудского, мужчина забрался на представляющий собой лестницу памятник и поставил в ногах какой-то предмет, предположительно, это взрывное устройство. Преступник угрожает привести взрывное устройство в действие и подорвать себя.

По данным местных СМИ, поступок потенциального смертника — это провокация перед парламентскими выборами, которые состоятся завтра, 15 октября. Мужчина, предполагают журналисты, хочет их сорвать. Согласно опросам, у оппозиционной партии есть хороший шанс получить большинство в нижней палате, что позволит сформировать своё правительство. Экс-президент Польши Лех Валенса ранее заявлял, что оглашение результатов может привести к гражданской войне в стране.

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Метки: Видео   Польша   Угрозы   варшава   взрывное устройство   памятник   
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14  комментариев
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36k
Dobry vojak Svejk 40 минут назад
Надеюсь атомная?
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11k
Vampire 4 минуты назад
Да кто вы такие, чтобы указывать человеку что ему делать?
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11k
Властелин 6 минут назад
Блин мужик просто захотел постоять на лестнице а его сразу в террористы записывают.
Чем закончилось то?
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2k
Vovan Petroff 7 минут назад
Пущай полетаить.
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266
Павел Верещагин 24 минуты назад
да это Геральт!ведьмак !
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8k
Колорад Полчаса назад
Если всем недругам головы сложившим под Смоленском ставить памятники, то на Земле места не хватит.
:D
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13k
Denissg Полчаса назад
Выкапывайте Качинського!
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91k
Херанука Паибалу 50 минут назад
та пусь взрывается
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1k
RRR69 51 минуту назад
Это памятник Польскому гонору и упрямству
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659
thrashbox 51 минуту назад
Бобёр ?
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