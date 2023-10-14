"С бомбой стоит, курва": мужчина угрожает устроить взрыв в центре Варшавы

Горе-террорист забрался на вершину памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском.
В центре польской столицы неизвестный мужчина забрался на памятник на площади Пилсудского и угрожает устроить взрыв. Как пишет местное издание Wirtualna Polska, площадь и прилегающие к ней улицы перекрыли, к месту инцидента людей не подпускают. Полиция пытается вести с злоумышленником переговоры, но тот пока на контакт не идёт. Отмечается, что он постоянно с кем-то говорит по телефону.
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Как рассказал один из постояльцев отеля, который находится в непосредственной близости от площади Пилсудского, мужчина забрался на представляющий собой лестницу памятник и поставил в ногах какой-то предмет, предположительно, это взрывное устройство. Преступник угрожает привести взрывное устройство в действие и подорвать себя.
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По данным местных СМИ, поступок потенциального смертника — это провокация перед парламентскими выборами, которые состоятся завтра, 15 октября. Мужчина, предполагают журналисты, хочет их сорвать. Согласно опросам, у оппозиционной партии есть хороший шанс получить большинство в нижней палате, что позволит сформировать своё правительство. Экс-президент Польши Лех Валенса ранее заявлял, что оглашение результатов может привести к гражданской войне в стране.
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Чем закончилось то?
:D
Про ёжика тоже такое есть