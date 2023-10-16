Австралиец показал, как ловит на пляже плотоядных песчаных червей

Парень запечатлел на видео, как ловит на пляже австралийских пляжных червей. Эти существа могут вырастать до трех метров.
Пользователь YouTube под ником Tightlinez опубликовал видео, на котором ловит при помощи куска рыбы странных существ. Австралиец подносит приманку к песку, и через некоторое время ее хватает червь с множеством отростков у головы. Затем автор видео вытягивает его из песка и показывает на камеру.
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В ролике запечатлены черви рода Australonuphis, которых также называют австралийскими пляжными червями. Они относятся к кольчатым червям, могут вырастать до трех метров. Их тело поделено на сотни сегментов. Также у червей этого вида очень острые зубы. Они обитают в песке на побережьях австралийских штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. По данным Рыболовной ассоциации Австралии, на континенте живут миллионы таких червей. Местные рыболовы считают их хорошей наживкой.
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Да и люди вниз головой ходят.
Не, не поеду туда!
...
– В детстве хотел побывать в Австралии – перегорело. Стрёмно как-то. Нехренась такой червячок и на пляже!