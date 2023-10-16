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Австралиец показал, как ловит на пляже плотоядных песчаных червей

Австралиец показал, как ловит на пляже плотоядных песчаных червей

Автор:
16 октября 2023 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   в мире   интересно   пляжны черви   черви   
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Парень запечатлел на видео, как ловит на пляже австралийских пляжных червей. Эти существа могут вырастать до трех метров.

Пользователь YouTube под ником Tightlinez опубликовал видео, на котором ловит при помощи куска рыбы странных существ. Австралиец подносит приманку к песку, и через некоторое время ее хватает червь с множеством отростков у головы. Затем автор видео вытягивает его из песка и показывает на камеру.

В ролике запечатлены черви рода Australonuphis, которых также называют австралийскими пляжными червями. Они относятся к кольчатым червям, могут вырастать до трех метров. Их тело поделено на сотни сегментов. Также у червей этого вида очень острые зубы. Они обитают в песке на побережьях австралийских штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. По данным Рыболовной ассоциации Австралии, на континенте живут миллионы таких червей. Местные рыболовы считают их хорошей наживкой.

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Метки: Австралия   Видео   в мире   интересно   пляжны черви   черви   
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17  комментариев
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9k
Trenzel2003 41 минуту назад
Все то в этой австралии не так. То млекопитающие яйца откладывают. То яйцекладущие летать не умеют, то черви многометровые.
Да и люди вниз головой ходят.
Не, не поеду туда!
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Интересно, какую рыбу планируют ловить на червя такого размера? Групера?
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22
Maxim Zhuravlev 47 минут назад
Запись в дневнике: "В Австралию ни ногой".
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
теперь до меня начало доходить почему преступников вывозили в Австралию , это такой вид изощренной отсроченной казни и заодно разведки местности- выпустили и смотрят кто его сожрет .
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19k
anpetrof Час назад
А за пятку такая штука не тяпнет?
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14k
Всё – приехали! 2 часа назад
– Только собрался на вкусненькое, а тут – плоскозубцами ...и за горло...
...
– В детстве хотел побывать в Австралии – перегорело. Стрёмно как-то. Нехренась такой червячок и на пляже!
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2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Вот так присядешь на песочек . а он тебя за жопу цапнет .
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6k
Бу 2 часа назад
...не ходите дети в Африку/Австралию гулять)
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647
Шурман 2 часа назад
Мы их проще собираем , отлив ты смотришь сверху что то как луночка туда помпу и вот тебе подарок . Мне это в субботу предстоит , просто ради этого нужно к 6ти утра ехать или вечером . Иногда легче купить , 100 граммов 4 евро или существует такое версе тапен они полу живые но в морской соли , лучше сидят на крючках и рыба от него фанатеет .

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120
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Зачем?
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