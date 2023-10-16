Австралиец показал, как ловит на пляже плотоядных песчаных червей

В ролике запечатлены черви рода Australonuphis, которых также называют австралийскими пляжными червями. Они относятся к кольчатым червям, могут вырастать до трех метров. Их тело поделено на сотни сегментов. Также у червей этого вида очень острые зубы. Они обитают в песке на побережьях австралийских штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. По данным Рыболовной ассоциации Австралии, на континенте живут миллионы таких червей. Местные рыболовы считают их хорошей наживкой.