Мужчина взобрался на стену без помощи рук

Смельчак взобрался по стене скалодрома, заложив свои руки за спину и пользуясь только ногами.
Многие люди увлечены таким непростым занятием, как скалолазание. Именно поэтому скалодромы довольно популярны. Но любой, кто считает себя умельцем в подобном деле, наверняка удивится, узнав, какого мастерства достиг Роберт МакКэффри из Дублина (Ирландия).
Этот альпинист способен взобраться по стене скалодрома, заложив руки за спину и пользуясь только ногами. Демонстрация такой потрясающей силы и чувства равновесия поразила пользователей интернета, и талантливому скалолазу можно только поаплодировать.
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