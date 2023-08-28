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Мужчина взобрался на стену без помощи рук

Мужчина взобрался на стену без помощи рук

Автор:
28 августа 2023 07:43
Метки: Видео   в мире   интересно   люди   скалодром   скалолаз   
1072
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Смельчак взобрался по стене скалодрома, заложив свои руки за спину и пользуясь только ногами.

Многие люди увлечены таким непростым занятием, как скалолазание. Именно поэтому скалодромы довольно популярны. Но любой, кто считает себя умельцем в подобном деле, наверняка удивится, узнав, какого мастерства достиг Роберт МакКэффри из Дублина (Ирландия).

Этот альпинист способен взобраться по стене скалодрома, заложив руки за спину и пользуясь только ногами. Демонстрация такой потрясающей силы и чувства равновесия поразила пользователей интернета, и талантливому скалолазу можно только поаплодировать.

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Метки: Видео   в мире   интересно   люди   скалодром   скалолаз   
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3  комментария
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386
Andrei 12 минут назад
Ну тут стена стене рознь, к примеру по обычным лестницам все без рук ходят, а это тоже восхождение.
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229
iskra 19 минут назад
Стена , наверное,не вертикальная, иначе нарушаются законы физики. Да и чувак слишком смело без страховки лезет.
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13k
gavrosh 58 минут назад

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