Пекари готовят забавные булочки в виде крабов

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В Китае готовят крабов, которых наверняка захотели бы отведать даже те, кто не любит морепродукты и животную пищу.
Китайские кулинары умеют готовить булочки, которые очень похожи на крабов. При этом всё сделано из теста и фруктов, так что ни один краб при создании маленьких кулинарных шедевров не страдает.
Полюбовавшись на удивительные булочки, пользователи соцсетей отметили, что на такую красоту приятно посмотреть. Хотя попробовать было бы наверняка приятнее.
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