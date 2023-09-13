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Пекари&nbsp;готовят забавные булочки в виде крабов

Пекари готовят забавные булочки в виде крабов

Автор:
13 сентября 2023 12:25
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   краб   кулинар   
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В Китае готовят крабов, которых наверняка захотели бы отведать даже те, кто не любит морепродукты и животную пищу.

Китайские кулинары умеют готовить булочки, которые очень похожи на крабов. При этом всё сделано из теста и фруктов, так что ни один краб при создании маленьких кулинарных шедевров не страдает.

Полюбовавшись на удивительные булочки, пользователи соцсетей отметили, что на такую красоту приятно посмотреть. Хотя попробовать было бы наверняка приятнее.

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Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   краб   кулинар   
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1  комментарий
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Kra Час назад
это ж надо так заморочиться!
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