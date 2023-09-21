Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей

На существо, похожее на рыбу с руками вместо плавников, случайно наткнулась Керри Яр во время пробежки по пляжу Примроуз-Сэндс в штате Тасмания на одноименном острове. «Я всегда интересуюсь всякими существами, которых замечаю во время пробежек. Это была похоже на маленького иглобрюха или рыбу-жабу, которых я много видела, — вспоминает женщина. — Но когда я присмотрелась, то увидела, что под песком она прячет маленькие плавники в форме рук».