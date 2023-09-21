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Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей

Жительница Австралии случайно наткнулась на рыбу, считавшуюся вымершей

Автор:
21 сентября 2023 10:38
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   животные   интересно   находка   рыба   
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В Австралии женщина во время пробежки на пляже нашла рыбу с "руками", считавшуюся вымершей 20 лет назад.

На существо, похожее на рыбу с руками вместо плавников, случайно наткнулась Керри Яр во время пробежки по пляжу Примроуз-Сэндс в штате Тасмания на одноименном острове. «Я всегда интересуюсь всякими существами, которых замечаю во время пробежек. Это была похоже на маленького иглобрюха или рыбу-жабу, которых я много видела, — вспоминает женщина. — Но когда я присмотрелась, то увидела, что под песком она прячет маленькие плавники в форме рук».

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Яр сфотографировала свою находку, а позже ее опознали как Brachionichthys hirsutus — лучеперую рыбу семейства брахионихтиевых. Они обитают только у берегов Тасмании и отличаются тем, что их брюшные плавники вытянуты и напоминают лапы. Существо использует их, чтобы «ходить» по дну в поисках пищи.

Более того, в последний раз этих рыб у берегов Примроуз-Сэндс замечали около 20 лет назад. «Вплоть до находки, сделанной на прошедших выходных, мы думали, что местная популяция этих рыб исчезла еще до 2005 года», — заявила биолог Карли Дивайн.

Она также отметила, что ее коллеги несколько лет назад предпринимали безуспешные попытки найти этих рыб.

Дивайн рассказала, что до 1990 года они встречались довольно часто в водах Тасмании, однако позже популяция разделилась на девять отдельных. Сейчас считается, что есть не более двух тысяч особей этих рыб. В данный момент, ихтиологи стараются возродить популяцию, создавая для редких рыб искусственные нерестилища.

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Метки: Австралия   в мире   животные   интересно   находка   рыба   
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6  комментариев
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doker Час назад
Должен же кто-то выйти на сушу, когда человечество себя истребит.
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256
Fil 39 минут назад
Да ну на фиг! - сказала рыба и полезла обратно в море...
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Krasava

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