Пёс сбежал из дома и покатался на поезде

После того, как у пса просканировали вживлённый микрочип, выяснилось, что его зовут Шторм. Узнав адрес хозяев Шторма, спасатели помогли ему добраться домой. В целом пёс очень послушен, так что владельцы понятия не имеют, почему он решил удрать и покататься на поезде. Возможно, в какой-то момент ему понадобилось своё собственное индивидуальное приключение.