Пёс сбежал из дома и покатался на поезде

В Австралии пёс прокатился по Мельбурну и окрестностям на поезде и удивила пассажиров.
Жителям Мельбурна (Австралия), ехавшим на пригородном поезде, оставалось лишь удивляться неожиданному соседству. Людей заинтересовал лабрадор, который явился на станцию без присмотра и вошёл в вагон прибывшего поезда. Собаки в транспорте — это, конечно, не редкость, но как-то подразумевается, что их должны сопровождать люди.
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После того, как пёс проехал восемь остановок, о нём сообщили машинисту. Необычного пассажира вывели из поезда и передали в руки сотрудникам станции, а те связались с организацией «Lost Dog’s Home», которые занимаются помощью потерявшимся животным.
В ожидании спасателей лабрадор не скучал, ведь на него надели поводок и устроили ему экскурсию по станции и окрестностям. Кроме того, почти все присутствующие не отказали себе в удовольствии погладить и приласкать дружелюбное животное.
После того, как у пса просканировали вживлённый микрочип, выяснилось, что его зовут Шторм. Узнав адрес хозяев Шторма, спасатели помогли ему добраться домой. В целом пёс очень послушен, так что владельцы понятия не имеют, почему он решил удрать и покататься на поезде. Возможно, в какой-то момент ему понадобилось своё собственное индивидуальное приключение.
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