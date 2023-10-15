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В каком порядке смотреть «Индиану Джонса»

В каком порядке смотреть «Индиану Джонса»

Автор:
15 октября 2023 11:51
Сообщество : Кино
Метки: индиана джонс   как смотреть   кино   сериал   факты   фильм   
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Есть даже мультфильм Lego!

Все основные фильмы и сериалы про Индиану Джонса по порядку выхода

1. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Raiders of the Lost Ark

  • США, 1981 год.
  • Приключения, боевик, комедия.
  • Длительность: 115 минут.
  • IMDb: 8,4.


Индиана Джонс получает задание от правительственных агентов — он должен обнаружить Ковчег Завета раньше нацистов. Этот религиозный артефакт способен сделать любую армию непобедимой, поэтому нужно поторапливаться. Джонс должен применить все свои навыки, чтобы спасти мир.

2. Индиана Джонс и Храм судьбы

Indiana Jones and the Temple of Doom

  • США, 1984 год.
  • Приключения, боевик, комедия.
  • Длительность: 118 минут.
  • IMDb: 7,5.

Индиана Джонс вместе с Уилли Скотт и Коротышкой отправляется в Гималаи, где сталкивается с культом поклонения богине смерти. Его последователи кровожадны и не терпят чужеземцев. Теперь всей тройке угрожает смерть.

Действие картины происходит в 1935 году. Она вышла второй, однако в хронологии событий фильм первый. Примечательно, что Харрисон Форд дважды получал травмы на площадке: в одном случае это была драка с ассасином, а в другом — с медведем. Последняя сцена, к сожалению, не попала в ленту.

3. Индиана Джонс и последний крестовый поход

Indiana Jones and the Last Crusade

  • США, 1989 год.
  • Приключения, боевик, комедия.
  • Длительность: 127 минут.
  • IMDb: 8,2.

Индиана Джонс вынужден отправиться на поиски своего отца Генри Джонса — старшего. Его похитили нацисты, которые хотят заполучить Святой Грааль. Теперь Индиане нужно помешать им.

Действие фильма развивается в 1938 году. Зрители и критики считают именно эту часть одной из самых лучших во всей франшизе. Отличные визуальные эффекты, захватывающая история и полюбившиеся всем персонажи — завершение оригинальной трилогии получилось блестящим.

4. Приключения молодого Индианы Джонса

The Young Indiana Jones Chronicles

  • США, 1992–1993 годы.
  • Боевик, детектив, приключения, семейный.
  • Длительность: 2 сезона.
  • IMDb: 7,2.

Индиана Джонс с самого детства находится в эпицентре исторических событий. Он путешествует по миру и знакомится с разными важными людьми. А когда подрастает, присоединяется к бельгийской армии вместе со своим другом и отправляется на Первую мировую войну.

Сериал рассказывает о событиях, происходивших в 1908–1920 годах. После двух сезонов проект был отменён из‑за низких рейтингов. Тем не менее это не остановило Джорджа Лукаса, и дальше он выпустил четыре расширенных эпизода с добавленными сценами: «Приключения молодого Индианы Джонса: Голливудские капризы», «Приключения молодого Индианы Джонса: Глаз павлина», «Молодой Индиана Джонс: Путешествие с отцом» и «Приключения молодого Индианы Джонса: Ловушки Купидона». Позже Лукас смонтировал сериал в 22 телефильма («Страсть к жизни», «Путь света», «Сладкая песня любви» и другие). Но если вы не хотите смотреть кучу не самых качественных проектов, то можно и проигнорировать произведения о молодом Индиане.

5. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

  • США, 2008 год.
  • Фантастика, боевик, триллер, приключения.
  • Длительность: 123 минуты.
  • IMDb: 6,2.

Во время холодной войны Индиана Джонс сталкивается с серьёзными проблемами: его выслеживают советские солдаты, после чего похищают Мэрион Рэйвенвуд. Они требуют сделки — сохранение жизни давней возлюбленной Индианы в обмен на хрустальный череп, способный поставить под угрозу существование Запада.

События фильма разворачиваются в 1957 году. В нём появляется важный персонаж — сын Джонса, которого сыграл Шайа ЛаБаф. Предполагалось, что актёр станет главным героем в новой франшизе про Индиану Джонса. Однако и критики, и зрители обругали картину за слабый сценарий и неинтересный сюжет, так что продолжения с этим персонажем не было.

6. Лего: Индиана Джонс в поисках утраченной детали

Lego Indiana Jones and the Raiders of the Lost Brick

  • Дания, 2008 год.
  • Мультфильм, комедия, приключения.
  • Длительность: 5 минут.
  • IMDb: 6,9.

«В поисках утраченной детали» — это анимационная короткометражка, которая быстро расскажет о событиях, произошедших в первых четырёх фильмах. Она также содержит множество отсылок и к другим произведениям, например к «Звёздным войнам». Фанаты отмечают, что лента собрала в себя всех главных персонажей вселенной и даже сцены. Мультфильм можно использовать для того, чтобы вспомнить моменты из старых частей перед просмотром новой.

7. Индиана Джонс и колесо судьбы

Indiana Jones and the Dial of Destiny

  • США, 2023 год.
  • Боевик, приключения.
  • Длительность: 154 минуты.
  • IMDb: 7,2.

Индиана Джонс — обычный скучающий пенсионер. Неожиданно он узнаёт о возвращении старого знакомого археолога, желающего заполучить древний артефакт. Индиана вынужден снова вернуться к делам, чтобы спасти мир.

Премьера пятой части состоится 30 июня в мировом прокате, хотя в некоторых странах лента вышла раньше. В главной роли всё так же Харрисон Форд. Это первый фильм, снятый не Стивеном Спилбергом. На этот раз в кресле режиссёра Джеймс Мэнголд, известный по работе над картинами «Ford против Ferrari» и «Логан».

Фильмы и сериалы про Индиану Джонса по хронологии событий

Фильмы про Индиану Джонса можно смотреть и в другом порядке — по хронологии событий. В таком случае вы не потеряете ничего важного, хотя незначительные моменты будут непонятны — например, отсылки на другие части.

  • Сериал «Приключения молодого Индианы Джонса» (1992–1993);
  • фильм «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984);
  • фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981);
  • фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989);
  • фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008);
  • мультфильм «Лего: Индиана Джонс в поисках утраченной детали» (2008);
  • фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» (2023).

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Метки: индиана джонс   как смотреть   кино   сериал   факты   фильм   
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3  комментария
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32
Гадский Папа 49 минут назад
Скорее всего автор не смотрел ни одной части. Надо смотреть только первые 3-и.
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2k
Alex Полчаса назад
Смотреть надо в такой последовательности:
1. В поисках утраченного ковчега
2. Храм судьбы
3. Последний крестовый поход.
Точка!
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3k
RaiJu Час назад
Колесо судьбы откровенная халтура, как в сюжетном, так и в постановочном смысле
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