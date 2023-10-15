Индиана Джонс вместе с Уилли Скотт и Коротышкой отправляется в Гималаи, где сталкивается с культом поклонения богине смерти. Его последователи кровожадны и не терпят чужеземцев. Теперь всей тройке угрожает смерть.

Действие картины происходит в 1935 году. Она вышла второй, однако в хронологии событий фильм первый. Примечательно, что Харрисон Форд дважды получал травмы на площадке: в одном случае это была драка с ассасином, а в другом — с медведем. Последняя сцена, к сожалению, не попала в ленту.

3. Индиана Джонс и последний крестовый поход

Indiana Jones and the Last Crusade