Есть даже мультфильм Lego!
Все основные фильмы и сериалы про Индиану Джонса по порядку выхода
1. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Raiders of the Lost Ark
- США, 1981 год.
- Приключения, боевик, комедия.
- Длительность: 115 минут.
- IMDb: 8,4.
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Индиана Джонс получает задание от правительственных агентов — он должен обнаружить Ковчег Завета раньше нацистов. Этот религиозный артефакт способен сделать любую армию непобедимой, поэтому нужно поторапливаться. Джонс должен применить все свои навыки, чтобы спасти мир.
2. Индиана Джонс и Храм судьбы
Indiana Jones and the Temple of Doom
- США, 1984 год.
- Приключения, боевик, комедия.
- Длительность: 118 минут.
- IMDb: 7,5.
Индиана Джонс вместе с Уилли Скотт и Коротышкой отправляется в Гималаи, где сталкивается с культом поклонения богине смерти. Его последователи кровожадны и не терпят чужеземцев. Теперь всей тройке угрожает смерть.
Действие картины происходит в 1935 году. Она вышла второй, однако в хронологии событий фильм первый. Примечательно, что Харрисон Форд дважды получал травмы на площадке: в одном случае это была драка с ассасином, а в другом — с медведем. Последняя сцена, к сожалению, не попала в ленту.
3. Индиана Джонс и последний крестовый поход
Indiana Jones and the Last Crusade
- США, 1989 год.
- Приключения, боевик, комедия.
- Длительность: 127 минут.
- IMDb: 8,2.
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Индиана Джонс вынужден отправиться на поиски своего отца Генри Джонса — старшего. Его похитили нацисты, которые хотят заполучить Святой Грааль. Теперь Индиане нужно помешать им.
Действие фильма развивается в 1938 году. Зрители и критики считают именно эту часть одной из самых лучших во всей франшизе. Отличные визуальные эффекты, захватывающая история и полюбившиеся всем персонажи — завершение оригинальной трилогии получилось блестящим.
4. Приключения молодого Индианы Джонса
The Young Indiana Jones Chronicles
- США, 1992–1993 годы.
- Боевик, детектив, приключения, семейный.
- Длительность: 2 сезона.
- IMDb: 7,2.
Индиана Джонс с самого детства находится в эпицентре исторических событий. Он путешествует по миру и знакомится с разными важными людьми. А когда подрастает, присоединяется к бельгийской армии вместе со своим другом и отправляется на Первую мировую войну.
Сериал рассказывает о событиях, происходивших в 1908–1920 годах. После двух сезонов проект был отменён из‑за низких рейтингов. Тем не менее это не остановило Джорджа Лукаса, и дальше он выпустил четыре расширенных эпизода с добавленными сценами: «Приключения молодого Индианы Джонса: Голливудские капризы», «Приключения молодого Индианы Джонса: Глаз павлина», «Молодой Индиана Джонс: Путешествие с отцом» и «Приключения молодого Индианы Джонса: Ловушки Купидона». Позже Лукас смонтировал сериал в 22 телефильма («Страсть к жизни», «Путь света», «Сладкая песня любви» и другие). Но если вы не хотите смотреть кучу не самых качественных проектов, то можно и проигнорировать произведения о молодом Индиане.
5. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
- США, 2008 год.
- Фантастика, боевик, триллер, приключения.
- Длительность: 123 минуты.
- IMDb: 6,2.
Во время холодной войны Индиана Джонс сталкивается с серьёзными проблемами: его выслеживают советские солдаты, после чего похищают Мэрион Рэйвенвуд. Они требуют сделки — сохранение жизни давней возлюбленной Индианы в обмен на хрустальный череп, способный поставить под угрозу существование Запада.
События фильма разворачиваются в 1957 году. В нём появляется важный персонаж — сын Джонса, которого сыграл Шайа ЛаБаф. Предполагалось, что актёр станет главным героем в новой франшизе про Индиану Джонса. Однако и критики, и зрители обругали картину за слабый сценарий и неинтересный сюжет, так что продолжения с этим персонажем не было.
6. Лего: Индиана Джонс в поисках утраченной детали
Lego Indiana Jones and the Raiders of the Lost Brick
- Дания, 2008 год.
- Мультфильм, комедия, приключения.
- Длительность: 5 минут.
- IMDb: 6,9.
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«В поисках утраченной детали» — это анимационная короткометражка, которая быстро расскажет о событиях, произошедших в первых четырёх фильмах. Она также содержит множество отсылок и к другим произведениям, например к «Звёздным войнам». Фанаты отмечают, что лента собрала в себя всех главных персонажей вселенной и даже сцены. Мультфильм можно использовать для того, чтобы вспомнить моменты из старых частей перед просмотром новой.
7. Индиана Джонс и колесо судьбы
Indiana Jones and the Dial of Destiny
- США, 2023 год.
- Боевик, приключения.
- Длительность: 154 минуты.
- IMDb: 7,2.
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Индиана Джонс — обычный скучающий пенсионер. Неожиданно он узнаёт о возвращении старого знакомого археолога, желающего заполучить древний артефакт. Индиана вынужден снова вернуться к делам, чтобы спасти мир.
Премьера пятой части состоится 30 июня в мировом прокате, хотя в некоторых странах лента вышла раньше. В главной роли всё так же Харрисон Форд. Это первый фильм, снятый не Стивеном Спилбергом. На этот раз в кресле режиссёра Джеймс Мэнголд, известный по работе над картинами «Ford против Ferrari» и «Логан».
Фильмы и сериалы про Индиану Джонса по хронологии событий
Фильмы про Индиану Джонса можно смотреть и в другом порядке — по хронологии событий. В таком случае вы не потеряете ничего важного, хотя незначительные моменты будут непонятны — например, отсылки на другие части.
- Сериал «Приключения молодого Индианы Джонса» (1992–1993);
- фильм «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984);
- фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981);
- фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989);
- фильм «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008);
- мультфильм «Лего: Индиана Джонс в поисках утраченной детали» (2008);
- фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» (2023).
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1. В поисках утраченного ковчега
2. Храм судьбы
3. Последний крестовый поход.
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